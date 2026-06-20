Suspendidas funciones de Giselle por falta de climatización en el Teatro Nacional de Cuba

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El Ballet Nacional de Cuba canceló este viernes las dos funciones de Giselle que tenía programadas para el 27 y 28 de junio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, según informó el medio oficialista Cubadebate. La causa: la rotura del equipo de climatización del recinto y la imposibilidad de completar las reparaciones a tiempo.

El Departamento de Prensa de la compañía comunicó la decisión el 19 de junio con un escueto comunicado: «Lamentamos informar que las dos funciones de Giselle por el Ballet Nacional de Cuba, anunciadas para el sábado 27 y el domingo 28 de junio, han sido suspendidas debido a la rotura del equipo de climatización del Teatro Nacional. A pesar de los esfuerzos realizados no han podido llevarse a cabo las tareas de reparación necesarias para garantizar el buen desenvolvimiento del espectáculo».

Las funciones canceladas tenían una carga simbólica considerable. La del sábado 27 estaba dedicada a la Academia Cubana de la Lengua por su centenario, mientras que la del domingo 28 conmemoraba los 185 años del estreno mundial de Giselle en París, ocurrido el 28 de junio de 1841. Ambas estaban previstas para las 5:00 p.m., con venta de entradas en taquilla a partir del martes 23 de junio.

El elenco anunciado reunía a figuras destacadas de la compañía: Alianed Moreno y Ányelo Montero para la función del sábado, y Anette Delgado junto a Montero para la del domingo, todo bajo la dirección general de Viengsay Valdés, quien lidera el Ballet Nacional de Cuba desde enero de 2020.

La cancelación no es un hecho aislado dentro del panorama cultural cubano. En mayo de 2026, el Grand Prix de Ballet de La Habana fue suspendido por los apagones y las reparaciones pendientes en su sede, con la nueva fecha fijada para la tercera semana de julio de 2027. El patrón se repite: la infraestructura cultural del país colapsa ante una crisis energética sin precedentes.

El Teatro Nacional de Cuba, ubicado en la Plaza de la Revolución de La Habana e inaugurado el 3 de septiembre de 1979, ya acumulaba señales de deterioro antes de esta avería. En marzo de 2023 se registraron filtraciones durante una función, con artistas e instrumentos expuestos a la lluvia dentro del propio recinto. El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, otro espacio emblemático, cerró en febrero de 2023 por daños de comején y volvió a entrar en obras en octubre de 2025 por nuevas afectaciones estructurales.

El contexto energético que rodea esta suspensión es devastador. La Unión Eléctrica reportó en la semana del 19 de junio un déficit superior a los 2,000 MW frente a una demanda de 3,050 MW, con apagones que afectaban al 65% del país. Entre 10 y 11 unidades termoeléctricas permanecían fuera de servicio, cerca del 60% del parque generador nacional. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor de Cuba, acumuló 11 desconexiones en lo que va de 2026.

Los cubanos de a pie cargan con las consecuencias más brutales de esa crisis. Una creadora de contenidos cubana denunció 42 horas consecutivas sin electricidad y sin agua, y resumió la situación con una frase directa: «Nos están robando la vida a todos». En Matanzas, vecinos reportaron cortes de hasta 85 horas sin servicio; en La Habana, los apagones llegaron a 22 horas diarias, con casos extremos de apenas 20 minutos de electricidad en todo un día.

La falta de corriente arrastra consigo la escasez de agua: el 87% de los acueductos cubanos depende del sistema eléctrico para bombear, dejando a cerca de 2.7 millones de personas sin acceso regular al suministro. Habitantes de Granma llegaron a reclamarle a su dirigente del Partido Comunista con una petición que refleja hasta dónde ha llegado la resignación: «Queremos al menos tres horas de luz».

En redes sociales, cubanos expresaron su indignación ante la suspensión de las funciones de Giselle, señalando que la avería del climatizador del Teatro Nacional es apenas un síntoma más del colapso generalizado. Algunos comentaron que resulta imposible garantizar condiciones mínimas en ningún espacio público cuando. Vivir en la Isla se ha convertido en contar «los minutos de tregua que da un ventilador», condensó recientemente en Facebook una cubana que, vaya ironía, se identifica como Giselle Rodríguez.

El Ballet Nacional de Cuba no informó una nueva fecha para las funciones canceladas.