Tocan calderos en Regla a pleno día en protesta por apagones

Vecinos del municipio de Regla, en La Habana, tocaron calderos a pleno día este sábado en señal de protesta por los prolongados apagones que afectan la zona, donde los cortes han superado las 30 horas consecutivas sin electricidad.
Un video de redes sociales al que tuvo acceso CiberCuba dio cuenta de la sinfonía diurna de calderos.
La manifestación se suma a una jornada especialmente intensa de protestas en la capital cubana, que incluyó cacerolazos en la Avenida Carlos III, quema de gomas en San Miguel del Padrón y La Güinera, y un cacerolazo inédito en el barrio «La Genética», en Playa, históricamente habitado por funcionarios y científicos vinculados al Estado.
En paralelo, ETECSA implementó cortes de internet y datos móviles en zonas de Centro Habana y Regla, coincidiendo con el aumento de la actividad en las calles, una táctica ya documentada desde las protestas del 11 de julio de 2021.
No es la primera vez que los vecinos de Regla se lanzan a las calles en lo que va de junio. El 3 de junio cerraron la calle Maceo tras más de 24 horas sin luz; el 5 de junio bloquearon nuevamente esa arteria para exigir agua y electricidad; el 7 de junio protestaron frente al Gobierno Municipal con el coro «¡Queremos corriente!»; y el 9 de junio hubo otra manifestación en la calle María.
Un factor que agrava la situación específica del municipio es que las Patanas de Regla y de Melones —unidades de generación distribuida que abastecen la zona— han estado fuera de servicio durante los períodos de mayor afectación.
La crisis eléctrica que alimenta estas protestas ha alcanzado niveles históricos. Este sábado, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 950-1,016 MW frente a una demanda de 2,570-2,650 MW, con un déficit de entre 1,620 y 2,081 MW.
En La Habana, los apagones han llegado a entre 20 y 22 horas diarias, con denuncias de más de 36 horas consecutivas sin electricidad en algunos barrios.
Mientras múltiples barrios de la capital protestaban, el funcionario Salvador Morales Ojeda publicó en X que «Cuba se levanta», un mensaje ampliamente interpretado como propaganda oficial desconectada de la realidad que viven los cubanos en las calles.
La ola de protestas de junio ha escalado en intensidad respecto a meses anteriores. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026 en toda Cuba, siendo la electricidad el principal detonante, y en algunas zonas las consignas han pasado de reclamar electricidad y comida a incluir «abajo la dictadura».
El régimen ha respondido con despliegue policial, arrestos y cortes de internet. Al menos 14 personas han sido detenidas en La Habana desde el 6 de marzo de 2026 en el contexto de protestas relacionadas con los apagones, y el 14 de mayo la policía reprimió a golpes a manifestantes en Playa durante una jornada de cacerolazos similar.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Cuba por los apagones
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los vecinos de Regla están protestando?
Los vecinos de Regla están protestando debido a los prolongados apagones que han superado las 30 horas consecutivas sin electricidad. Este problema se ha agravado porque las Patanas de Regla y de Melones, que abastecen la zona, están fuera de servicio. Además, la falta de agua también ha sido un factor detonante para las manifestaciones en este municipio.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante las protestas?
El gobierno cubano ha respondido con despliegue policial, arrestos y cortes de internet en un intento por controlar las protestas. Al menos 14 personas han sido detenidas en La Habana desde marzo de 2026 en el contexto de estas manifestaciones relacionadas con los apagones.
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¿Cuál es la causa de los apagones en Cuba?
La causa de los apagones en Cuba es una crisis energética sin precedentes, con un déficit de generación eléctrica debido a averías en termoeléctricas, falta de mantenimiento y escasez de combustible. Las centrales de generación distribuida también están fuera de servicio, lo que agrava la situación.
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¿Cómo han afectado los apagones a la vida diaria en Cuba?
Los apagones han afectado gravemente a la vida diaria en Cuba, con cortes de electricidad que alcanzan entre 20 y 22 horas diarias en La Habana. Esto no solo impacta en los hogares, sino que también afecta el suministro de agua, el transporte y la conservación de alimentos, generando un descontento social creciente.
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¿Qué impacto han tenido las protestas en la comunidad internacional?
Las protestas en Cuba han captado la atención de la comunidad internacional, especialmente en el contexto de la presión política y económica ejercida por Estados Unidos. Las sanciones económicas y la limitación del suministro de petróleo hacia Cuba han agravado la crisis energética, y congresistas cubanoamericanos han instado a aumentar la presión para forzar cambios políticos en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.