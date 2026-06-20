Tocan calderos en Regla a pleno día en protesta por apagones

Vecinos del municipio de Regla, en La Habana, tocaron calderos a pleno día este sábado en señal de protesta por los prolongados apagones que afectan la zona, donde los cortes han superado las 30 horas consecutivas sin electricidad.

Un video de redes sociales al que tuvo acceso CiberCuba dio cuenta de la sinfonía diurna de calderos.

La manifestación se suma a una jornada especialmente intensa de protestas en la capital cubana, que incluyó cacerolazos en la Avenida Carlos III, quema de gomas en San Miguel del Padrón y La Güinera, y un cacerolazo inédito en el barrio «La Genética», en Playa, históricamente habitado por funcionarios y científicos vinculados al Estado.

En paralelo, ETECSA implementó cortes de internet y datos móviles en zonas de Centro Habana y Regla, coincidiendo con el aumento de la actividad en las calles, una táctica ya documentada desde las protestas del 11 de julio de 2021.

No es la primera vez que los vecinos de Regla se lanzan a las calles en lo que va de junio. El 3 de junio cerraron la calle Maceo tras más de 24 horas sin luz; el 5 de junio bloquearon nuevamente esa arteria para exigir agua y electricidad; el 7 de junio protestaron frente al Gobierno Municipal con el coro «¡Queremos corriente!»; y el 9 de junio hubo otra manifestación en la calle María.

Un factor que agrava la situación específica del municipio es que las Patanas de Regla y de Melones —unidades de generación distribuida que abastecen la zona— han estado fuera de servicio durante los períodos de mayor afectación.

La crisis eléctrica que alimenta estas protestas ha alcanzado niveles históricos. Este sábado, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 950-1,016 MW frente a una demanda de 2,570-2,650 MW, con un déficit de entre 1,620 y 2,081 MW.

En La Habana, los apagones han llegado a entre 20 y 22 horas diarias, con denuncias de más de 36 horas consecutivas sin electricidad en algunos barrios.

Mientras múltiples barrios de la capital protestaban, el funcionario Salvador Morales Ojeda publicó en X que «Cuba se levanta», un mensaje ampliamente interpretado como propaganda oficial desconectada de la realidad que viven los cubanos en las calles.

La ola de protestas de junio ha escalado en intensidad respecto a meses anteriores. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026 en toda Cuba, siendo la electricidad el principal detonante, y en algunas zonas las consignas han pasado de reclamar electricidad y comida a incluir «abajo la dictadura».

El régimen ha respondido con despliegue policial, arrestos y cortes de internet. Al menos 14 personas han sido detenidas en La Habana desde el 6 de marzo de 2026 en el contexto de protestas relacionadas con los apagones, y el 14 de mayo la policía reprimió a golpes a manifestantes en Playa durante una jornada de cacerolazos similar.