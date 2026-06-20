Las calles de los revolucionarios: montañas de basura, riesgo de epidemias y abandono en pleno Centro Habana

Un video publicado en Facebook este viernes muestra un enorme montículo de basura acumulado en la esquina de San Miguel y Soledad, en el municipio de Centro Habana, donde cajas de cartón, bolsas plásticas, ropa y objetos domésticos ocupan gran parte de la calzada mientras una persona revuelve los desechos con una carretilla en busca de materiales reciclables.
La publicación, del usuario Maykel Chapotin generó cientos de comentarios de indignación y alarma sanitaria. Un vecino confirmó la ubicación exacta: "Hace un rato lo vi, es en San Miguel y Soledad".
El riesgo sanitario preocupa a los propios habaneros. Entre los comentarios del video de San Miguel y Soledad, las reacciones mezclan indignación, humor negro y alarma genuina.
"No es fácil, recojan la basura que eso tray epidemia", escribió una persona. Otra advirtió: "Tremendo foco y tremenda infección". Un biólogo fue más preciso: "Está al darse una epidemia de gastroenteritis en La Habana en cualquier momento".
El contexto epidemiológico agrava la urgencia. Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 casos de dengue y chikungunya y 65 fallecidos oficiales, en un brote que el diario The New York Times vinculó directamente a la acumulación masiva de desechos. En 2026, el brote seguía activo con más de 2,800 casos en 134 municipios de las 14 provincias.
Otros comentaristas del video apuntaron directamente al sistema político como responsable: "Logros de una revolución próspera y sostenida", ironizó uno. Otro propuso: "Pongan la basura en la Plaza de la Revolución, a ver qué hacen ellos".
El 12 de junio, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, advirtió en la televisión oficial que Cuba podría enfrentar una nueva epidemia de dengue al circular simultáneamente los cuatro serotipos del virus, una señal de que las autoridades conocen el peligro pero no han logrado -ni parecen dispuestas- a atacar su causa principal.
La escena no es un hecho aislado. En lo que va de junio, videos virales han mostrado la calle Neptuno prácticamente bloqueada por desechos y una montaña de basura obstruyendo la intersección de San José y Escobar, ambas en el mismo municipio.
El colapso tiene raíces estructurales: desde febrero de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital están operativos por falta de combustible y deterioro mecánico.
La ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día, pero la capacidad real deja sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos diarios.
La capital cuenta con apenas 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000. El propio régimen reconoció en diciembre de 2025 que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos.
Ante la inacción del Estado, algunos vecinos han optado por quemar los desechos acumulados, con consecuencias graves. El viernes, un incendio provocado por quema de basura destruyó la puerta lateral de la Parroquia de los Escolapios, en la calle San Nicolás 830, el cuarto incidente de este tipo en ese templo en menos de tres meses.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de basura y riesgo de epidemias en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la recolección de basura en La Habana?
La recolección de basura en La Habana es crítica, con solo 44 de 106 camiones recolectores operando debido a la falta de combustible y deterioro mecánico. Esto deja sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos de residuos sólidos diarios, causando acumulaciones masivas en las calles.
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¿Qué riesgos epidemiológicos enfrenta La Habana por la acumulación de basura?
La acumulación de basura en La Habana aumenta el riesgo de epidemias, especialmente con la llegada del verano. Las condiciones insalubres favorecen la propagación del mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue y chikungunya, que ya han causado miles de casos y decenas de muertes en la isla.
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¿Qué acciones ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis de basura?
El gobierno cubano ha implementado campañas de emergencia y prometido medidas como la importación de contenedores y el despliegue de brigadas, pero estas acciones han probado ser insuficientes y la basura sigue acumulándose en las calles. La falta de recursos y voluntad política son factores críticos en el fracaso de estas iniciativas.
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¿Cómo afecta la crisis de basura a la vida cotidiana de los habaneros?
La crisis de basura en La Habana impacta negativamente la calidad de vida de sus habitantes. Las calles están obstruidas por residuos, lo que genera malos olores, aumenta la presencia de insectos y roedores, y dificulta el tránsito. Además, las condiciones insalubres incrementan el riesgo de enfermedades.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.