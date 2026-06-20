Las calles de los revolucionarios: montañas de basura, riesgo de epidemias y abandono en pleno Centro Habana

Uno de los rostros de la policrisis cubana: esquinas habaneras convertidas en vertederos permanentes

Un video publicado en Facebook este viernes muestra un enorme montículo de basura acumulado en la esquina de San Miguel y Soledad, en el municipio de Centro Habana, donde cajas de cartón, bolsas plásticas, ropa y objetos domésticos ocupan gran parte de la calzada mientras una persona revuelve los desechos con una carretilla en busca de materiales reciclables.

La publicación, del usuario Maykel Chapotin generó cientos de comentarios de indignación y alarma sanitaria. Un vecino confirmó la ubicación exacta: "Hace un rato lo vi, es en San Miguel y Soledad".

El riesgo sanitario preocupa a los propios habaneros. Entre los comentarios del video de San Miguel y Soledad, las reacciones mezclan indignación, humor negro y alarma genuina.

"No es fácil, recojan la basura que eso tray epidemia", escribió una persona. Otra advirtió: "Tremendo foco y tremenda infección". Un biólogo fue más preciso: "Está al darse una epidemia de gastroenteritis en La Habana en cualquier momento".

El contexto epidemiológico agrava la urgencia. Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 casos de dengue y chikungunya y 65 fallecidos oficiales, en un brote que el diario The New York Times vinculó directamente a la acumulación masiva de desechos. En 2026, el brote seguía activo con más de 2,800 casos en 134 municipios de las 14 provincias.

Otros comentaristas del video apuntaron directamente al sistema político como responsable: "Logros de una revolución próspera y sostenida", ironizó uno. Otro propuso: "Pongan la basura en la Plaza de la Revolución, a ver qué hacen ellos".

El 12 de junio, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, advirtió en la televisión oficial que Cuba podría enfrentar una nueva epidemia de dengue al circular simultáneamente los cuatro serotipos del virus, una señal de que las autoridades conocen el peligro pero no han logrado -ni parecen dispuestas- a atacar su causa principal.

La escena no es un hecho aislado. En lo que va de junio, videos virales han mostrado la calle Neptuno prácticamente bloqueada por desechos y una montaña de basura obstruyendo la intersección de San José y Escobar, ambas en el mismo municipio.

El colapso tiene raíces estructurales: desde febrero de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital están operativos por falta de combustible y deterioro mecánico.

La ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día, pero la capacidad real deja sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos diarios.

La capital cuenta con apenas 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000. El propio régimen reconoció en diciembre de 2025 que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos.

Ante la inacción del Estado, algunos vecinos han optado por quemar los desechos acumulados, con consecuencias graves. El viernes, un incendio provocado por quema de basura destruyó la puerta lateral de la Parroquia de los Escolapios, en la calle San Nicolás 830, el cuarto incidente de este tipo en ese templo en menos de tres meses.