Cubanos llevan comida a su vecino gringo por el Día de los Padres: "Hay que compartir estas costumbres, no la chusmería"

Una familia cubana residente en Estados Unidos se convirtió este lunes en protagonista de un emotivo gesto que recorre las redes sociales: llevarle un plato de congrí con carne a su vecino estadounidense, un anciano que vive solo, para celebrar el Día de los Padres.

La escena fue documentada por Yaniris Díaz, creadora de contenido cubana, en un reel publicado en Instagram que captura el momento en que ella y su familia se dirigen a casa del vecino con la comida en mano.

«Para que después no digan que las costumbres cubanas no se trasladan», dice Yaniris al inicio del video, mientras explica que van a casa del vecino de enfrente, un hombre mayor que vive solo y al que la familia quiere mucho.

El plato elegido fue congrí con carne, aunque con una consideración especial: lo prepararon sin condimentos fuertes para respetar el paladar del vecino americano. «Con congrí con carne, porque no lo podemos llevar pegadito ni nada porque el gringo no come eso», aclara la cubana con naturalidad.

Yaniris decidió no grabar al vecino al momento de entregarle la comida. «Por supuesto que no te voy a grabar el gringo porque es una mala educación. Estoy grabando las costumbres para que tú también lo hagas», explica, dejando claro que su intención es inspirar, no exhibir.

El anciano, según describe, es un amigo de la familia al que invitan a todas sus celebraciones. «Es un viejito, lo queremos muchísimo, y así es como debe ser», dice Yaniris, mientras al final del video se ve al vecino recibir el plato, en sus palabras, «feliz de la vida».

Más allá del gesto en sí, el video tiene un mensaje de fondo: la reivindicación de lo que Yaniris considera la identidad cubana genuina. «Ese es el cubano, el verdadero cubano, y aquí está», afirma. Y agrega: «Esas son las costumbres que hay que compartir, no las chusmerías, ni esas cosas que nos están identificando como cubanos, porque el cubano no es así».

La costumbre de compartir comida con los vecinos es una de las tradiciones más arraigadas de la cultura cubana, tanto en la isla como en la diáspora, y contrasta con la dinámica más privada e individualista que predomina en la sociedad estadounidense, algo que muchos emigrados cubanos han señalado como uno de los choques culturales más notorios al llegar al país.

No es la primera vez que Yaniris Díaz protagoniza un momento viral sobre las costumbres cubanas trasladadas a la vida en Estados Unidos. El 17 de junio publicó otro video, con más de 292,600 vistas en TikTok, donde mostraba cómo organizó una fiesta de fin de curso para su hijo siguiendo la tradición cubana de que los padres juntan recursos para celebrar con todos los niños del grupo.

Ambos videos responden a una misma filosofía: trasladar a la diáspora los valores de solidaridad, comunidad y generosidad que, según ella, definen al cubano de verdad, y de los que no hay razón para avergonzarse.

«Los vecinos gringos para que les guste el congrí, mi amor», concluye Yaniris, con el tono cálido y directo que caracteriza su contenido.