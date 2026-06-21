España golea a Arabia Saudita y lanza un mensaje a sus rivales

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España respondió con autoridad tras su tropiezo inicial y goleó este domingo a Arabia Saudita por 4-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. La Roja se coloca líder del grupo con cuatro puntos y sin haber encajado un solo gol en el torneo.

El arranque del partido fue una declaración de intenciones. Al minuto 10, Lamine Yamal abrió el marcador con su primer gol en una Copa del Mundo, una anotación que los medios especializados no tardaron en celebrar. TUDN lo resumió así: «Tenía que ser Lamine Yamal: la joya española abre el marcador».

Lo que vino después fue un vendaval. Mikel Oyarzabal tomó el relevo y anotó al minuto 21 para poner el 2-0. Apenas tres minutos más tarde, al 24', el mismo Oyarzabal completó un doblete fulminante para dejar el marcador en 3-0 antes del descanso. Arabia Saudita solo pudo responder con una tarjeta amarilla a S. Al Dawsari al 30', sin generar peligro real sobre la portería española.

En el inicio del segundo tiempo, España realizó dos cambios simultáneos: salieron Lamine Yamal y el propio Oyarzabal, y entraron Yeremy Pino y Ferran Torres. El partido, sin embargo, ya estaba sentenciado. Al minuto 49, el defensa saudí H. Tambakti selló el 4-0 con un gol en propia puerta. Torres tuvo la oportunidad de anotar el quinto al 90', pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego.

Las estadísticas del encuentro reflejaron un dominio sin matices: España tuvo el 67% de la posesión frente al 33% de Arabia Saudita, lanzó 22 tiros por solo tres del rival, y colocó nueve remates entre los tres palos por uno saudí. Los españoles no vieron ninguna tarjeta amarilla; los saudíes acumularon dos, la segunda para M. Kanno al minuto 60.

El contexto hacía este partido especialmente exigente para España. En la primera jornada, la Roja había decepcionado ante Cabo Verde con un empate 0-0 pese a dominar con 74% de posesión y 25 tiros sin marcar. Arabia Saudita, por su parte, llegaba con un punto tras empatar 1-1 con Uruguay el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Tras la primera jornada, los cuatro equipos del Grupo H estaban igualados a un punto, lo que convertía esta segunda fecha en decisiva. El resultado despeja el panorama: España lidera con cuatro puntos y diferencia de goles de +4, seguida de Uruguay y Cabo Verde con un punto cada uno tras un partido disputado. Arabia Saudita, con un punto y -4 en diferencia de goles después de dos encuentros, aparece como eliminada en la clasificación parcial.

El cierre del grupo se disputará el 26 de junio: España se medirá a Uruguay en el Estadio Akron, mientras Cabo Verde recibirá a Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston, ambos partidos a las 20:00 hora de Cuba. Para la Roja, una victoria o un empate ante Uruguay podría ser suficiente para asegurar el primer puesto del grupo.