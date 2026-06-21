Activista Mireya Jiménez tras protestas en Cuba: «Quiero hacer una pequeña aclaración»

La activista cubana Mireya Jiménez, residente en Trinidad, Sancti Spíritus, publicó el pasado miércoles un video en Instagram junto a Ilsa Ramos para despejar cualquier duda sobre el alcance de sus denuncias: sus reclamos no son peticiones de agua, comida ni medicamentos, sino un llamado político explícito a la libertad y al fin del comunismo en Cuba.

«No estamos haciendo los videos pidiendo agua, ni comida, ni medicamentos, nosotros pedimos libertad para Cuba, pedimos libertad», afirmó Jiménez.

La aclaración responde a interpretaciones que reducían sus publicaciones a simples peticiones de ayuda humanitaria, cuando el mensaje central de ambas activistas —agrupadas bajo la consigna «con Libertad resolvemos todo»— es de naturaleza política.

«No queremos más el comunismo. Nos tienen en la miseria, nos tienen en apagón. Esto es una situación insostenible ya. La dictadura se aferra al poder y los que estamos sufriendo somos las personas de a pie», dijo Ilsa.

Jiménez cerró el video insistiendo en su mensaje: «¿Entendieron perfectamente bien? ¡Queremos libertad!»

Ilsa Ramos, compañera de activismo de Jiménez, es la madre de un adolescente de 15 años con trastornos neuropsiquiátricos cuyo caso ambas denunciaron públicamente en abril de 2026. El joven no tenía acceso a tratamiento médico durante un apagón, mientras su madre llevaba cuatro días sin dormir.

En aquella ocasión, Jiménez interpeló directamente a Miguel Díaz-Canel: «Mira, así está mi pueblo. No hablen más de potencia médica. Esto es criminal».

La aclaración de Ilsa y Mireya llega en medio de una ola de protestas que sacudió Cuba durante mayo y junio de 2026, con cacerolazos que escalaron a quemas de gomas y bloqueos de calles en múltiples barrios de La Habana y Santiago de Cuba.

El detonante principal fue el agravamiento de los apagones, con cortes de más de 20 horas diarias. Las consignas mezclaron reclamos por servicios básicos con gritos de «¡Abajo la dictadura!» y «¡Patria y Vida!».

En las redes sociales también se han publicado videos de protestas y entre ellos destacan los de Mireya, pidiendo «Libertad para Cuba».