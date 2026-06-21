Activista Mireya Jiménez tras protestas en Cuba: «Quiero hacer una pequeña aclaración»

La activista cubana Mireya Jiménez, residente en Trinidad, Sancti Spíritus, publicó el pasado miércoles un video en Instagram junto a Ilsa Ramos para despejar cualquier duda sobre el alcance de sus denuncias: sus reclamos no son peticiones de agua, comida ni medicamentos, sino un llamado político explícito a la libertad y al fin del comunismo en Cuba.
«No estamos haciendo los videos pidiendo agua, ni comida, ni medicamentos, nosotros pedimos libertad para Cuba, pedimos libertad», afirmó Jiménez.
La aclaración responde a interpretaciones que reducían sus publicaciones a simples peticiones de ayuda humanitaria, cuando el mensaje central de ambas activistas —agrupadas bajo la consigna «con Libertad resolvemos todo»— es de naturaleza política.
«No queremos más el comunismo. Nos tienen en la miseria, nos tienen en apagón. Esto es una situación insostenible ya. La dictadura se aferra al poder y los que estamos sufriendo somos las personas de a pie», dijo Ilsa.
Jiménez cerró el video insistiendo en su mensaje: «¿Entendieron perfectamente bien? ¡Queremos libertad!»
Ilsa Ramos, compañera de activismo de Jiménez, es la madre de un adolescente de 15 años con trastornos neuropsiquiátricos cuyo caso ambas denunciaron públicamente en abril de 2026. El joven no tenía acceso a tratamiento médico durante un apagón, mientras su madre llevaba cuatro días sin dormir.
En aquella ocasión, Jiménez interpeló directamente a Miguel Díaz-Canel: «Mira, así está mi pueblo. No hablen más de potencia médica. Esto es criminal».
La aclaración de Ilsa y Mireya llega en medio de una ola de protestas que sacudió Cuba durante mayo y junio de 2026, con cacerolazos que escalaron a quemas de gomas y bloqueos de calles en múltiples barrios de La Habana y Santiago de Cuba.
El detonante principal fue el agravamiento de los apagones, con cortes de más de 20 horas diarias. Las consignas mezclaron reclamos por servicios básicos con gritos de «¡Abajo la dictadura!» y «¡Patria y Vida!».
En las redes sociales también se han publicado videos de protestas y entre ellos destacan los de Mireya, pidiendo «Libertad para Cuba».
Preguntas Frecuentes sobre las Protestas y la Crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo principal de las protestas lideradas por Mireya Jiménez en Cuba?
El objetivo principal de las protestas lideradas por Mireya Jiménez es exigir libertad y el fin del comunismo en Cuba. Jiménez ha aclarado que sus denuncias no son simplemente peticiones de ayuda humanitaria, sino un llamado político directo para un cambio profundo en el país.
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¿Cómo está afectando la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética está afectando gravemente la vida diaria en Cuba con apagones de hasta 30 horas. Esto interrumpe el suministro de agua, la conservación de alimentos y el acceso a servicios de salud y educación, generando un estado de desesperación y malestar entre la población.
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¿Cuáles son los principales reclamos de los manifestantes en las recientes protestas en Cuba?
Los principales reclamos de los manifestantes en las recientes protestas en Cuba incluyen la mejora de servicios básicos y el fin de la dictadura. Las consignas mezclan demandas por servicios esenciales con gritos de "¡Abajo la dictadura!" y "¡Patria y Vida!".
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas y denuncias de la población?
El gobierno cubano ha respondido a las protestas con represión y detenciones. Las autoridades han intentado deslegitimar las manifestaciones, atribuyéndolas a la influencia externa y han desplegado fuerzas policiales para controlar las calles, sin ofrecer soluciones reales a la crisis.
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¿Qué impacto está teniendo la crisis de medicamentos en Cuba?
La crisis de medicamentos en Cuba es severa, con solo entre el 30% y el 32% de los medicamentos esenciales disponibles. Esto afecta especialmente a pacientes con trastornos neuropsiquiátricos y otras condiciones médicas críticas, empeorando la situación humanitaria en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.