Roban moto al cibernético y activista Javier Bobadilla y amigos impulsan una colecta para reemplazarla

Ante la lenta respuesta policial, los cubanos abogan por la acción ciudadana directa y la solidaridad en redes

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La cantante Liliam Ojeda lanzó este sábado la idea de inicar una colecta pública para ayudar al cibernético cubano Javier Bobadilla, a quien le robaron su moto del garaje donde la guardaba, con lo cual quedó sin su principal fuente de ingresos como mensajero.

Ojeda relató el caso en su perfil de Facebook con un llamado directo a la solidaridad: "A mi socio Javier Bobadilla le facharon la moto. Del mismo garaje, guardadita; un día estaba y al otro ya no. Nadie sabe qué pasó".

El vehículo robado no era un bien prescindible: era el sustento de su hogar.

Captura de Facebook/Liliam Ojeda

"La moto que le robaron era su pincha; en el gao de Javier se come gracias a la mensajería", escribió Ojeda, mientras subrayó que Bobadilla, pese a su reconocida presencia en redes sociales como escritor de agudas reflexiones sobre la realidad cubana, debe trabajar para vivir.

La colecta busca reunir 300 dólares que le faltan a Bobadilla para completar el pago de una bicimoto que un contacto le gestionaría y enviaría desde el exterior.

"Yo no sé cómo se hace un crowdfunding. Sé que mi socio Javier merece mi solidaridad y de eso va esta talla: de ayudar a alguien a recuperar los medios para seguir poniendo la jama en la mesa", explicó Ojeda, quien publicó también el número de tarjeta para recibir donaciones.

Javier Alejandro Bobadilla Díaz, nació en La Habana en 1979, es licenciado en Cibernética y escritor con una trayectoria sostenida de activismo en redes sociales, donde aborda con especial lucidez hechos políticos y sociales en Cuba.

El robo se inscribe en una ola creciente de hurtos de motos en la isla, impulsada por la crisis económica y el colapso del transporte público.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115 % respecto a 2024 y del 337 % frente a 2023, siendo los robos el delito más frecuente con 1,536 casos registrados.

Ante la lentitud de la respuesta policial, los cubanos han desarrollado dos respuestas paralelas, la acción ciudadana directa y la solidaridad en redes.

Días atrás, vecinos del Vedado capturaron a un hombre que agredió a una joven para robarle su moto eléctrica y lo entregaron a la Policía Nacional Revolucionaria.

En abril, un joven con discapacidad de Centro Habana también denunció públicamente el robo de su moto adaptada para personas con movilidad reducida, su único medio de transporte.

Y en mayo, otro cubano denunció en redes el hurto de su moto poco después de haberla adquirido con gran esfuerzo, en un patrón que se repite con frecuencia creciente en la isla.

Las motos eléctricas se han convertido en uno de los bienes más codiciados por delincuentes en Cuba debido a su alto valor en el mercado informal, en un contexto donde representan herramientas de trabajo y supervivencia para miles de familias.