"¿Dónde está el sistema de salud?": Cubana denuncia que adolescente de 15 años está sin tratamiento neuropsiquiátrico

Una cubana llamada Mireya Jiménez publicó en Facebook un video en el que se ve a un adolescente de 15 años que a todas luces tiene problemas mentales, durante un apagón, en estado de agitación extrema dentro de una habitación, sin acceso a atención médica ni tratamiento neuropsiquiátrico que lo controle.

En las imágenes, se escucha a Mireya que intenta calmar al joven pidiéndole que no brincara más y se estuviera tranquilo. "Quédate ahí en este cuarto, no cojas para allá con tu mamá, que tu mamá está enferma", le dice, mientras el adolescente se mueve de forma incontrolable.

Jiménez acompañó el video con un texto en el que denuncia la situación con crudeza: "Dónde está el sistema de salud cubano, ese niño tiene 15 años y no tiene la atención médica, ni un tratamiento que lo controle, es agresivo y rompe lo que sea. Ilsa Ramos, su mamá, lleva sin dormir cuatro días. Esto es problema de neurología y psiquiatría".

Según la denuncia, la madre del adolescente recurre al mercado informal para conseguir medicamentos a precios prohibitivos, "y de todas formas no le hacen ningún efecto".

Jiménez interpela directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel con una frase que resume el estado del sistema sanitario cubano: "Mira, Canel, así está mi pueblo, no hablen más de potencia médica, esto es criminal".

El caso refleja una crisis de medicamentos de proporciones históricas. En julio de 2025, el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió que solo entre el 30 % y el 32 % del cuadro básico de medicamentos estaba disponible en el país.

Los pacientes con trastornos neuropsiquiátricos son especialmente vulnerables: antipsicóticos como la risperidona, estabilizadores del ánimo como el litio y el valproato, y antiepilépticos llevan meses sin llegar a las farmacias cubanas, mientras la producción local de BioCubaFarma cubre apenas el 40 % de la demanda nacional de psicofármacos.

Los apagones crónicos agravan aún más la situación y el malestar de estas personas. Cuba lleva meses con déficits de generación eléctrica que rondan los 2,000 MW, con cortes de hasta 20 horas diarias que interrumpen servicios hospitalarios, dañan la cadena de frío de medicamentos y colapsan equipos médicos.

La psicóloga social Yadira Albet describió en septiembre de 2025 una epidemia de salud mental en Cuba derivada de los apagones, la incertidumbre y el colapso del sistema, con efectos especialmente graves en pacientes psiquiátricos que ya no reciben tratamiento.

Los casos de familias que denuncian públicamente la falta de atención se han multiplicado.

El pasado martes falleció una bebé de mes y medio en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo por falta del antibiótico Aztreonam. En febrero, un padre en Santiago de Cuba tuvo que comprar dipirona en el mercado negro para bajarle la fiebre a su hija hospitalizada en el Hospital Pediátrico Sur.

Jiménez cerró su publicación con un llamado directo: "Mi pueblo necesita libertad".