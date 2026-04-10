"¿Dónde está el sistema de salud?": Cubana denuncia que adolescente de 15 años está sin tratamiento neuropsiquiátrico

Una cubana llamada Mireya Jiménez publicó en Facebook un video en el que se ve a un adolescente de 15 años que a todas luces tiene problemas mentales, durante un apagón, en estado de agitación extrema dentro de una habitación, sin acceso a atención médica ni tratamiento neuropsiquiátrico que lo controle.
En las imágenes, se escucha a Mireya que intenta calmar al joven pidiéndole que no brincara más y se estuviera tranquilo. "Quédate ahí en este cuarto, no cojas para allá con tu mamá, que tu mamá está enferma", le dice, mientras el adolescente se mueve de forma incontrolable.
Jiménez acompañó el video con un texto en el que denuncia la situación con crudeza: "Dónde está el sistema de salud cubano, ese niño tiene 15 años y no tiene la atención médica, ni un tratamiento que lo controle, es agresivo y rompe lo que sea. Ilsa Ramos, su mamá, lleva sin dormir cuatro días. Esto es problema de neurología y psiquiatría".
Según la denuncia, la madre del adolescente recurre al mercado informal para conseguir medicamentos a precios prohibitivos, "y de todas formas no le hacen ningún efecto".
Jiménez interpela directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel con una frase que resume el estado del sistema sanitario cubano: "Mira, Canel, así está mi pueblo, no hablen más de potencia médica, esto es criminal".
El caso refleja una crisis de medicamentos de proporciones históricas. En julio de 2025, el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió que solo entre el 30 % y el 32 % del cuadro básico de medicamentos estaba disponible en el país.
Los pacientes con trastornos neuropsiquiátricos son especialmente vulnerables: antipsicóticos como la risperidona, estabilizadores del ánimo como el litio y el valproato, y antiepilépticos llevan meses sin llegar a las farmacias cubanas, mientras la producción local de BioCubaFarma cubre apenas el 40 % de la demanda nacional de psicofármacos.
Los apagones crónicos agravan aún más la situación y el malestar de estas personas. Cuba lleva meses con déficits de generación eléctrica que rondan los 2,000 MW, con cortes de hasta 20 horas diarias que interrumpen servicios hospitalarios, dañan la cadena de frío de medicamentos y colapsan equipos médicos.
La psicóloga social Yadira Albet describió en septiembre de 2025 una epidemia de salud mental en Cuba derivada de los apagones, la incertidumbre y el colapso del sistema, con efectos especialmente graves en pacientes psiquiátricos que ya no reciben tratamiento.
Los casos de familias que denuncian públicamente la falta de atención se han multiplicado.
El pasado martes falleció una bebé de mes y medio en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo por falta del antibiótico Aztreonam. En febrero, un padre en Santiago de Cuba tuvo que comprar dipirona en el mercado negro para bajarle la fiebre a su hija hospitalizada en el Hospital Pediátrico Sur.
Jiménez cerró su publicación con un llamado directo: "Mi pueblo necesita libertad".
Preguntas frecuentes sobre la crisis de salud en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud en Cuba enfrenta una crisis severa caracterizada por la escasez de medicamentos esenciales y la falta de atención médica adecuada. Esta situación se ha visto agravada por la falta de recursos, apagones frecuentes y una gestión ineficaz por parte del gobierno. Los pacientes más vulnerables, como aquellos con condiciones neuropsiquiátricas, son los más afectados por la falta de tratamientos básicos.
¿Cómo afecta la falta de medicamentos a los pacientes en Cuba?
La falta de medicamentos afecta gravemente a los pacientes, obligándolos a recurrir al mercado informal, donde los precios son prohibitivos y la calidad no está garantizada. Esta situación pone en riesgo la vida de miles de cubanos, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o condiciones graves que requieren medicación continua.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis de salud?
El gobierno cubano ha implementado operativos de control en farmacias y ha enfatizado la vigilancia sobre el mercado informal de medicamentos. Sin embargo, estas medidas no han resuelto la escasez de medicamentos, y el enfoque en la fiscalización, en lugar de en la producción y abastecimiento, ha sido criticado por no abordar las causas fundamentales de la crisis.
¿Qué alternativas tienen los cubanos ante la falta de medicamentos en el sistema de salud estatal?
Ante la falta de medicamentos en el sistema de salud estatal, muchos cubanos recurren al mercado informal para obtener los tratamientos que necesitan. Esta situación se ha convertido en un salvavidas para quienes no encuentran otra opción, aunque no esté exenta de riesgos debido a la falta de garantías sobre la calidad y seguridad de los medicamentos adquiridos de esta manera.
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