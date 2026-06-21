Díaz-Canel felicita a los padres cubanos: «Son campeones en la lucha diaria»

Miguel Díaz-Canel aprovechó este domingo, Día de los Padres en Cuba, para publicar en su cuenta de X una felicitación oficial para los cubanos.

El mensaje del gobernante está dirigido especialmente al luchador pentacampeón olímpico Mijaín López, exaltándolo como un padre ideal.

En segundo lugar, aparece el escueto texto para el resto de padres cubanos, donde Díaz-Canel tuvo la "creativa" idea de jugar con el doble sentido de la palabra «lucha» en el país y compararlos con el deportista más laureado de la historia olímpica de la isla.

«Al pentacampeón Mijaín solo lo vence el amor de sus hijos. Todos los días baja del olimpo para ser el héroe terrenal de Mijailcito y Nayha. Como él, cada padre cubano es un campeón en la lucha diaria, un pilar de fortaleza, el primer maestro de valores. ¡Felicidades a todos!», escribió el gobernante, firmando el mensaje junto a su esposa «Lis Cuesta Peraza y familia».

Postal para los padres cubanos / Presidencia de Cuba, 2026

La imagen que acompaña el texto muestra al propio López sobre una colchoneta de lucha con sus dos hijos encima, en actitud juguetona y afectuosa.

El recurso a la figura de Mijaín López no es casual. El atleta es el único deportista en la historia olímpica en ganar cinco oros consecutivos en una misma prueba individual —lucha grecorromana 130 kg— en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, y representa uno de los símbolos propagandísticos más potentes del régimen.

Tras su retiro en agosto de 2024, López fue condecorado como Héroe de la República de Cuba por Raúl Castro en diciembre de ese año, y en enero de 2026 el régimen lo exhibió en España como imagen para promover el turismo.

Sin embargo, el juego retórico de Díaz-Canel choca de frente con la realidad que enfrentan los padres cubanos en 2026.

Cuba atraviesa su peor crisis económica y humanitaria en décadas: apagones de hasta veinte horas diarias, escasez crítica de combustible y alimentos, e inflación desbocada que destruye el poder adquisitivo de las familias.

La «lucha diaria de los padres en Cuba» que el gobernante celebra con eufemismo deportivo es, para millones de familias, la de sobrevivir sin luz, sin comida y, en muchos casos, lejos de sus hijos, padres, tíos y abuelos.

La emigración divide y define a millones de familias cubanas. El régimen ha fragmentado los hogares, con padres e hijos separados durante largos años, no solo por la distancia geográfica, a veces también por defender una ideología, por dedicar sus vidas a una revolución que terminó abandonándolos.