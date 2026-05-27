¡Sorpresa! Regresa a Cuba vestido de alien después de 7 años y así reaccionó su madre al verlo

Un cubano emigrado regresó a la isla tras siete años de ausencia disfrazado de alien para sorprender a su familia, y el emotivo reencuentro quedó registrado en un video publicado en TikTok que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El protagonista, identificado como @el_hijod_oduwa, llegó a su barrio con el traje puesto bajo un calor intenso. «El traje se va a poner malísimo, un calor terrible», reconoció en el video. Una vecina fue la primera en verlo y lo reconoció de inmediato.

Su madre no sabía nada de la visita sorpresa, aunque él le había mencionado previamente que quería ir para el Día de los Padres. Solo su hermano estaba al tanto, ya que fue quien lo recogió en el aeropuerto.

Al ver al alien en la puerta, la madre reaccionó con un shock inicial, pero la intuición materna se impuso: se lanzó a sus brazos llorando. «Al hablar, fue un... y me abraza y de escucharme la voz al momento me abrazó», relató el protagonista.

El reencuentro con su hija resultó especialmente emotivo. A la niña le habían dicho que vendría una persona a llevarle unas confituras, para no revelar la sorpresa. «La niña no se lo creía, no se le tiró para arriba como un extraño», contó.

El hombre había dejado a su hija cuando tenía apenas tres años. Ahora tiene 10. «Yo dejé a mi niña con 3 años, ya tiene 10, ya ha pasado mucho tiempo, entonces esta es la importancia de nosotros los padres no estar ausentes en la vida de nuestras niñas», reflexionó.

Describió este viaje como el momento en que sintió un «click fuerte» con ella, reconociendo que, aunque la quería muchísimo, la separación había marcado su vínculo desde que era muy pequeña.

Este caso se suma a una tendencia viral consolidada de cubanos emigrados que regresan a la isla disfrazados para sorprender a sus familiares, con trajes de dinosaurio inflable, Mickey Mouse, oso, conejo, Stitch y ahora alien.

Un caso similar previo fue el de un cubano que llegó disfrazado a casa de su madre y generó miles de reacciones en redes. Otro padre se disfrazó de conejo para sorprender a su familia con igual carga emocional.

La tendencia tiene raíces profundas en la crisis migratoria cubana: aproximadamente 850,000 cubanos llegaron a Estados Unidos en los tres años anteriores a septiembre de 2024, dejando atrás familias enteras durante años.

La combinación de humor —el absurdo del disfraz— y emoción genuina —el llanto y la sorpresa de los familiares— explica por qué estos videos conectan tan profundamente con la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

«Mi mamá con una alegría, la pobre que no se lo creía, y yo más que contento también», cerró el protagonista en su relato.