ICE arresta a un cubano acusado de fraude tras ser liberado por una cárcel en Nuevo México

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Reinier Rodríguez-Hernández, un ciudadano cubano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Del Rio, Texas, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Albuquerque, Nuevo México, luego de que las autoridades locales se negaran a cumplir una orden de retención migratoria emitida por la agencia federal.

Según la publicación oficial de ICE en sus redes sociales, el 22 de mayo la Policía de Albuquerque arrestó a Rodríguez-Hernández junto a otro sospechoso identificado como Amaury Morán Martínez, en el marco de una investigación por robo de combustible mediante un esquema de dispositivos de clonación de tarjetas de crédito.

Rodríguez-Hernández enfrenta tres cargos de fraude con tarjetas de crédito y uno de hurto.

Tras ese arresto, ICE emitió de inmediato una orden de retención ante el Centro de Detención Metropolitano del condado Bernalillo, la única jurisdicción santuario del estado de Nuevo México.

Las autoridades del centro se negaron a honrar la solicitud y liberaron al detenido una vez concluido su proceso local.

«Debido a que los funcionarios locales de la única jurisdicción santuario de Nuevo México se negaron a honrar la orden de retención, ICE tuvo que desplegar un equipo al vecindario y arrestarlo en la comunidad», señaló la agencia federal en su comunicado oficial.

El equipo de Operaciones de Fugitivos de ICE localizó a Rodríguez-Hernández y lo detuvo directamente en la vía pública, una operación que la agencia fotografió y difundió en sus plataformas digitales como mensaje de advertencia.

El periodista Yusnaby Pérez resumió el alcance del caso en sus redes sociales: «ICE puso el rostro de Reinier Rodríguez Hernández por todo internet y el mensaje se entiende rápido: no vengan a robar».

Rodríguez-Hernández permanece bajo custodia migratoria mientras continúa su proceso ante los tribunales, y la deportación figura entre los posibles desenlaces de su situación legal.

El caso ilustra la creciente tensión entre la administración federal y las jurisdicciones santuario. El gobierno federal ya demandó al estado de Nuevo México y a la ciudad de Albuquerque por sus políticas migratorias, y en mayo el estado intentaba aprobar legislación para limitar aún más la cooperación con ICE.

ICE ha adoptado una estrategia comunicacional agresiva, publicando fotografías de arrestos de inmigrantes con antecedentes penales para enviar mensajes de disuasión, en especial en casos donde autoridades locales se niegan a colaborar con las órdenes de retención migratoria.

En el contexto más amplio de las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos, entre enero y mayo de 2026 se completaron 18 vuelos con al menos 612 ciudadanos de la isla devueltos a Cuba, una cifra que refleja la aceleración de las operaciones migratorias durante el segundo mandato de la administración Trump.