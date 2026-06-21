¿Qué se sabe de la causa del incendio en el resort Viva Wyndham Dominicus Beach de República Dominicana?

La causa del devastador incendio que destruyó gran parte del resort Viva Wyndham Dominicus Beach en Bayahibe sigue sin determinarse, según confirmaron las autoridades dominicanas el sábado 20 de junio.
El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, señaló que el origen del fuego permanece bajo investigación y que una comisión técnica será la encargada de esclarecerlo.
Lo que sí se sabe es que el fuego se propagó con extrema rapidez, impulsado por un viento muy fuerte y por los techos de hojas de palma cana, que cubrían buena parte de las áreas comunes del complejo.
Ese material es tradicional en la arquitectura caribeña. Suele emplearse en la construcción de ranchones y sombrillas de playa, pero es altamente inflamable, por eso está prohibido su uso en zonas urbanas con alta densidad de población.
Autoridades investigan la muerte de una turista italiana
El siniestro cobró la vida de Francesca Valentino, una turista italiana de 46 años que murió por inhalación de humo tras ser trasladada a un centro de salud en La Romana.
La Asociación Dominicana de Prensa Turística informó que Valentino habría colaborado en la evacuación de otros huéspedes antes de ser atendida. Las autoridades confirmaron que realizarán una autopsia para determinar la causa de muerte.
Otras nueve personas resultaron heridas en el incendio. Tres fueron hospitalizadas y seis recibieron atención médica en el lugar.
Alrededor de 1,690 huéspedes tuvieron que ser evacuados de urgencia del complejo, que en ese momento operaba con una ocupación del 84%.
¿Qué dice la cadena responsable del resort?
La compañía Viva Resorts by Wyndham emitió un comunicado oficial donde precisó que el hotel «es de propiedad y operación independiente» y permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.
«Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros huéspedes y enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, mientras esperamos los resultados de la autopsia para determinar la causa. Todos los demás huéspedes y colaboradores fueron evacuados de manera segura».
Muchos de los turistas evacuados perdieron sus documentos en el incendio. Amanda Santana, ejecutiva del hotel, explicó: «Lamentablemente perdieron sus documentos de identidad, entre ellos sus pasaportes. Han estado en coordinación con las embajadas y los gobiernos de esos países para la entrada de esos huéspedes».
Las autoridades dominicanas reubicaron a los afectados en hoteles de Punta Cana y Bayahibe, mientras gestionaban con embajadas y gobiernos extranjeros el regreso de los turistas a sus países de origen.
El hotel vecino, Viva Wyndham Dominicus Palace, no sufrió daños y continuó operando con normalidad, al igual que las actividades turísticas en la zona de Bayahibe en general, según indicó el director del COE.
Las investigaciones sobre el origen del incendio continúan abiertas, y se espera que la comisión técnica designada determine tanto la causa del fuego como los factores que contribuyeron a su rápida propagación, incluyendo los materiales de construcción y las medidas de prevención existentes en el complejo.
Preguntas frecuentes sobre el incendio en el resort Viva Wyndham Dominicus Beach
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la causa del incendio en el resort Viva Wyndham Dominicus Beach?
La causa del incendio aún no ha sido determinada, y las autoridades dominicanas continúan investigando. Se sabe que el fuego se propagó rápidamente debido a los techos de hojas de palma cana, un material altamente inflamable.
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¿Cuántas personas resultaron afectadas por el incendio?
El incendio dejó a una turista italiana fallecida y nueve personas heridas. La víctima, Francesca Valentino, murió por inhalación de humo. Además, cerca de 1,690 huéspedes fueron evacuados del complejo.
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¿Qué medidas tomó el resort tras el incendio?
La cadena Viva Resort emitió un comunicado lamentando la pérdida de una vida y anunció el cierre del resort hasta nuevo aviso. Los turistas afectados fueron reubicados en hoteles cercanos mientras se gestionaba su regreso a casa.
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¿Cómo se gestionó la evacuación de los turistas?
Las autoridades dominicanas y la dirección del hotel coordinaron la evacuación de los huéspedes. Los turistas fueron trasladados a hoteles en Punta Cana y Bayahibe, y se trabajó con embajadas y gobiernos extranjeros para facilitar su regreso a sus países de origen.
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¿Qué impacto tuvo el incendio en las operaciones turísticas de la zona?
A pesar del incidente, las actividades turísticas en Bayahibe continuaron con normalidad, y el hotel vecino, Viva Wyndham Dominicus Palace, no sufrió daños y siguió operando sin interrupciones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.