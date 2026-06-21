¿Qué se sabe de la causa del incendio en el resort Viva Wyndham Dominicus Beach de República Dominicana?

La causa del devastador incendio que destruyó gran parte del resort Viva Wyndham Dominicus Beach en Bayahibe sigue sin determinarse, según confirmaron las autoridades dominicanas el sábado 20 de junio.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, señaló que el origen del fuego permanece bajo investigación y que una comisión técnica será la encargada de esclarecerlo.

Lo que sí se sabe es que el fuego se propagó con extrema rapidez, impulsado por un viento muy fuerte y por los techos de hojas de palma cana, que cubrían buena parte de las áreas comunes del complejo.

Ese material es tradicional en la arquitectura caribeña. Suele emplearse en la construcción de ranchones y sombrillas de playa, pero es altamente inflamable, por eso está prohibido su uso en zonas urbanas con alta densidad de población.

Autoridades investigan la muerte de una turista italiana

El siniestro cobró la vida de Francesca Valentino, una turista italiana de 46 años que murió por inhalación de humo tras ser trasladada a un centro de salud en La Romana.

La Asociación Dominicana de Prensa Turística informó que Valentino habría colaborado en la evacuación de otros huéspedes antes de ser atendida. Las autoridades confirmaron que realizarán una autopsia para determinar la causa de muerte.

Otras nueve personas resultaron heridas en el incendio. Tres fueron hospitalizadas y seis recibieron atención médica en el lugar.

Alrededor de 1,690 huéspedes tuvieron que ser evacuados de urgencia del complejo, que en ese momento operaba con una ocupación del 84%.

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¿Qué dice la cadena responsable del resort?

La compañía Viva Resorts by Wyndham emitió un comunicado oficial donde precisó que el hotel «es de propiedad y operación independiente» y permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros huéspedes y enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, mientras esperamos los resultados de la autopsia para determinar la causa. Todos los demás huéspedes y colaboradores fueron evacuados de manera segura».

Muchos de los turistas evacuados perdieron sus documentos en el incendio. Amanda Santana, ejecutiva del hotel, explicó: «Lamentablemente perdieron sus documentos de identidad, entre ellos sus pasaportes. Han estado en coordinación con las embajadas y los gobiernos de esos países para la entrada de esos huéspedes».

Las autoridades dominicanas reubicaron a los afectados en hoteles de Punta Cana y Bayahibe, mientras gestionaban con embajadas y gobiernos extranjeros el regreso de los turistas a sus países de origen.

El hotel vecino, Viva Wyndham Dominicus Palace, no sufrió daños y continuó operando con normalidad, al igual que las actividades turísticas en la zona de Bayahibe en general, según indicó el director del COE.

Las investigaciones sobre el origen del incendio continúan abiertas, y se espera que la comisión técnica designada determine tanto la causa del fuego como los factores que contribuyeron a su rápida propagación, incluyendo los materiales de construcción y las medidas de prevención existentes en el complejo.