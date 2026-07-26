Falla eléctrica provoca incendio en casa de cantante Jorge Junior

Una falla eléctrica desató un incendio este domingo en la vivienda del cantante cubano Jorge Junior, director de la agrupación Los 4, quien alertó del siniestro en tiempo real a través de sus redes sociales.

«En estos momentos acaba de coger candela mi casa. Cosas de electricidad; quien pueda, que calme a Julita, que está incontrolable. Candela, mi gente», escribió el músico en su cuenta de Facebook, acompañando el mensaje con fotografías de los daños.

Las imágenes muestran paredes completamente ennegrecidas por el hollín, cables eléctricos derretidos y carbonizados, un cuadro de distribución destruido y residuos de extintor esparcidos por la azotea de la vivienda.

Todo apunta a un cortocircuito como origen del siniestro, dado que los mayores daños se concentran alrededor del panel eléctrico y el cableado.

La publicación generó una avalancha de mensajes de preocupación. El usuario Juan Carlos Pérez Nieves vinculó directamente el incidente con el fenómeno del «quita y pon» de la corriente: «En estos momentos donde hay tantos apagones, y cuando viene la luz hay que recargar tanto, el grosor de los cables hay que reforzarlo, de lo contrario, suceden estas cosas».

El comentario describe una realidad cotidiana en Cuba: tras horas de corte, los hogares conectan simultáneamente refrigeradores, ventiladores, equipos de cocina, cargadores y otros dispositivos, lo que eleva la carga sobre instalaciones antiguas o deterioradas hasta provocar cortocircuitos.

El incendio en la casa de Jorge Junior no es un caso aislado. Una vivienda en Santiago de Cuba se incendió el 15 de junio minutos después de restablecerse la electricidad, y un cortocircuito provocó otro incendio en Las Tunas el 1 de junio. En mayo, un incendio en La Habana fue atribuido a las subidas de voltaje tras los apagones.

El trasfondo es la peor crisis eléctrica que atraviesa Cuba en décadas. El 24 de julio, la afectación del Sistema Electroenergético Nacional rozó otro récord histórico al alcanzar los 2,315 MW, con cortes que llegan a 20 horas diarias en algunas zonas. El país acumula al menos cuatro apagones totales en 2026, el último registrado el 10 de julio.

Jorge Junior ya había denunciado antes las consecuencias de esta crisis. En mayo pasado se quejó públicamente de no tener electricidad en su hogar, y en marzo cuestionó las desigualdades en la venta de combustible en dólares: «¿El dinero de los cubanos que vivimos dentro de la isla vale o no?», preguntó entonces, tras no poder comprar gasolina con su tarjeta Clásica pese a tener divisas depositadas.

El siniestro ocurre precisamente este domingo, aniversario del asalto al Cuartel Moncada, fecha de celebración oficial del régimen, mientras Cuba enfrenta una nueva avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras que agrava aún más el panorama energético de la Isla.