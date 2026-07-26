Falla eléctrica provoca incendio en casa de cantante Jorge Junior

Una falla eléctrica desató un incendio este domingo en la vivienda del cantante cubano Jorge Junior, director de la agrupación Los 4, quien alertó del siniestro en tiempo real a través de sus redes sociales.
«En estos momentos acaba de coger candela mi casa. Cosas de electricidad; quien pueda, que calme a Julita, que está incontrolable. Candela, mi gente», escribió el músico en su cuenta de Facebook, acompañando el mensaje con fotografías de los daños.
Las imágenes muestran paredes completamente ennegrecidas por el hollín, cables eléctricos derretidos y carbonizados, un cuadro de distribución destruido y residuos de extintor esparcidos por la azotea de la vivienda.
Todo apunta a un cortocircuito como origen del siniestro, dado que los mayores daños se concentran alrededor del panel eléctrico y el cableado.
La publicación generó una avalancha de mensajes de preocupación. El usuario Juan Carlos Pérez Nieves vinculó directamente el incidente con el fenómeno del «quita y pon» de la corriente: «En estos momentos donde hay tantos apagones, y cuando viene la luz hay que recargar tanto, el grosor de los cables hay que reforzarlo, de lo contrario, suceden estas cosas».
El comentario describe una realidad cotidiana en Cuba: tras horas de corte, los hogares conectan simultáneamente refrigeradores, ventiladores, equipos de cocina, cargadores y otros dispositivos, lo que eleva la carga sobre instalaciones antiguas o deterioradas hasta provocar cortocircuitos.
El incendio en la casa de Jorge Junior no es un caso aislado. Una vivienda en Santiago de Cuba se incendió el 15 de junio minutos después de restablecerse la electricidad, y un cortocircuito provocó otro incendio en Las Tunas el 1 de junio. En mayo, un incendio en La Habana fue atribuido a las subidas de voltaje tras los apagones.
El trasfondo es la peor crisis eléctrica que atraviesa Cuba en décadas. El 24 de julio, la afectación del Sistema Electroenergético Nacional rozó otro récord histórico al alcanzar los 2,315 MW, con cortes que llegan a 20 horas diarias en algunas zonas. El país acumula al menos cuatro apagones totales en 2026, el último registrado el 10 de julio.
Jorge Junior ya había denunciado antes las consecuencias de esta crisis. En mayo pasado se quejó públicamente de no tener electricidad en su hogar, y en marzo cuestionó las desigualdades en la venta de combustible en dólares: «¿El dinero de los cubanos que vivimos dentro de la isla vale o no?», preguntó entonces, tras no poder comprar gasolina con su tarjeta Clásica pese a tener divisas depositadas.
El siniestro ocurre precisamente este domingo, aniversario del asalto al Cuartel Moncada, fecha de celebración oficial del régimen, mientras Cuba enfrenta una nueva avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras que agrava aún más el panorama energético de la Isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica y sus Consecuencias en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué causó el incendio en la casa de Jorge Junior?
El incendio en la casa de Jorge Junior fue provocado por una falla eléctrica. Todo apunta a un cortocircuito como origen del siniestro, ya que los mayores daños se concentraron alrededor del panel eléctrico y el cableado, lo que es común en el contexto de crisis eléctrica que vive Cuba.
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¿Cómo afecta el "quita y pon" de corriente a las viviendas en Cuba?
El "quita y pon" de corriente provoca sobrecargas y cortocircuitos en las instalaciones eléctricas. Cuando el suministro eléctrico se restablece abruptamente tras un apagón prolongado, las instalaciones antiguas o deterioradas no soportan los picos de voltaje, lo que puede resultar en incendios como el ocurrido en la casa de Jorge Junior y en otras viviendas en Cuba.
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¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Cuba?
Cuba enfrenta la peor crisis eléctrica en décadas, con apagones de hasta 20 horas diarias en algunas zonas. El Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado varias veces en 2026, lo que ha llevado a un déficit histórico de generación eléctrica y a un impacto significativo en la vida cotidiana de los cubanos.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha flexibilizado los requisitos para instalar paneles solares en viviendas particulares. Sin embargo, no ha ofrecido soluciones estructurales significativas para mejorar la generación eléctrica. La respuesta del régimen ha sido pedir a la población que "organice mejor los apagones", sin abordar las causas estructurales de la crisis.
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¿Cómo está afectando la crisis eléctrica a la vida de los cubanos?
La crisis eléctrica está afectando gravemente la vida cotidiana de los cubanos, con pérdidas materiales y problemas de salud. Los apagones prolongados destruyen alimentos, aumentan el riesgo de incendios y dificultan el acceso a servicios básicos, provocando un descontento generalizado entre la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.