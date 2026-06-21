Video de médico extranjero residente en La Habana desata indignación: «Muchos de sus profesores no tienen qué comer»

Un reel publicado este sábado en Instagram por el Dr. Fernando Sánchez, médico colombiano que cursa una residencia de dermatología en La Habana, encendió las redes sociales entre cubanos dentro y fuera de la isla al mostrar una vida cotidiana de desayunos con «vista privilegiada», comida diversa, gimnasio y salidas en la capital cubana.

El video, que acumuló más de 5,000 visualizaciones y 629 «me gusta» en pocas horas, muestra al médico realizando su rotación en el Hospital Hermanos Ameijeiras y en la Clínica Internacional del Centro de Histoterapia Placentaria «Dr. Carlos Manuel Miyares Cao».

El propio Sánchez menciona de pasada que ese día no había electricidad y tuvo que subir y bajar más de diez pisos por las escaleras, pero lo presenta como una anécdota menor.

Al cierre del video revela que cuenta con generador eléctrico propio: «Al regresar a casa, aunque nuevamente no había electricidad, la vista desde el balcón hacía que todo valiera la pena».

La reacción más contundente llegó del Dr. Lucio Enriquez Nodarse, médico cubano que reposteó el video en Facebook con una crítica directa.

Captura de Facebook

«Lo que tenemos que aguantar los cubanos, la poca empatía y la burla de los médicos extranjeros que pagan por formarse en nuestro país, que suban estos contenidos, viviendo en un mundo paralelo, y él con pleno conocimiento de que a escasos metros hay un pueblo muriéndose de hambre», escribió en su publicación de Facebook, que superó las 4,900 visualizaciones y los 105 comentarios.

El Dr. Enriquez Nodarse también lanzó una pregunta que resonó entre sus seguidores: «¿Cuánto dinero recibe la dictadura por este 'paquete' de formación de un residente en dermatología?».

Los comentarios de cubanos en esa publicación reflejan dolor e indignación acumulada.

«Ese video me dio un dolor. ¿Él sabrá que muchos de sus profesores no tienen qué comer? Qué triste», escribió una persona. Otra señaló: «Lo peor es que esto no es Cuba. Mi padre fue un gran médico y vivió y murió en la peor de las miserias».

Un tercer comentario aportó contexto económico: «En Cuba quien maneja dólares en cantidades vive en un paraíso. En Cuba encuentras de todo, solo que pagándolo todo en dólares o a precios dolarizados en moneda nacional».

Hubo quien resumió su reacción en una sola palabra: «Miserable».

El contraste que genera el video es brutal. Los médicos cubanos perciben salarios de entre 5,000 y 8,000 pesos mensuales, equivalentes a entre diez y veinte dólares al cambio informal, mientras la canasta básica para dos personas en La Habana supera los 41,000 pesos.

Varias profesionales de la salud han abandonado la medicina por la imposibilidad de subsistir con ese ingreso, y otras han viralizado videos mostrando que su salario se agota en un solo día de compras.

Mientras tanto, el régimen cobra a los médicos extranjeros que se forman en la isla matrículas de hasta 1,000 dólares más pagos semestrales de entre 4,000 y 5,000 dólares en programas autofinanciados.

Según una investigación de El Toque, el gobierno mexicano pagaba entre 7,800 y 12,500 euros anuales por cada especialidad médica de sus becarios en Cuba.

La crisis energética que el Dr. Sánchez menciona de pasada tiene consecuencias devastadoras para la población. La ONU advirtió en mayo de 2026 que más de 100,000 pacientes —incluidos 11,000 niños— esperan cirugías retrasadas por los apagones y la falta de insumos, y que cinco millones de personas con enfermedades crónicas enfrentan interrupciones en sus tratamientos.

El viernes, la Unión Eléctrica reportó un déficit de 2,081 MW, con apagones que en algunas zonas superan las veinte horas diarias.