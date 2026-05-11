«Gasté todo mi salario en un día»: médica cubana muestra lo que cuesta sobrevivir en Cuba

Una médica cubana documentó en TikTok cómo gastó todo su salario mensual en un solo día de actividades cotidianas, con una compra básica de alimentos y una sesión fotográfica para celebrar los cuatro meses de su bebé.

El video publicado el pasado jueves por la usuaria @javiart08, conocida como JAViart, muestra en detalle cada gasto del día: dos fotos del bebé por 1,900 pesos cubanos (CUP), pan para los desayunos y la merienda, queso para la semana, cuatro plátanos macho maduros, un cartón de huevos y un pomo de yogur natural. El total ascendió a 8,760 CUP, equivalente a aproximadamente 17 dólares al cambio informal.

«Gasté todo mi salario en un día y ni cuenta me di», dice la médica al inicio del video, antes de desglosar cada compra con la naturalidad de quien describe algo que ya no le sorprende.

Lo que sí la detiene es la cifra de las fotos: 1,900 CUP por dos imágenes del bebé, una cantidad que, según ella, equivale a la pensión de su abuela.

«Eso no lo gana todo el mundo en un mes, y eso que no fue una compra grande, fue una compra normal», afirma en el video, subrayando que lo documentado no es un gasto extraordinario sino la realidad de cualquier día en Cuba.

El salario base de un médico recién graduado en Cuba es de apenas 5,060 CUP mensuales, unos 10 dólares al cambio informal. Con especialidad y guardias puede llegar a 6,562 CUP, y con más de veinte años de experiencia, a 8,000 CUP, unos 16 dólares. La pensión mínima de jubilación, tras el incremento parcial aprobado en septiembre de 2025, quedó fijada en 4,000 CUP, menos de ocho dólares al mes.

La canasta básica para dos personas en La Habana supera los 41,000 CUP mensuales según el Food Monitor Program, lo que significa que el salario de un médico cubre menos del 20% de lo necesario para alimentar a una familia.

Esta no es la primera vez que @javiart08 expone la brecha entre salarios y precios en Cuba. En abril documentó que 100 dólares mensuales no alcanzan para sobrevivir, con una compra inicial de 39,300 CUP que dejó apenas 55 CUP de saldo. También ese mes relató las trabas burocráticas del MINSAP que la mantienen «regulada» y le impiden emigrar pese a tres años de espera.

Según estimaciones independientes, la inflación acumulada en Cuba entre 2024 y 2026 supera el 200 % y el peso cubano se ha devaluado un 48% frente al dólar en un año, pasando de 345 CUP por dólar en marzo de 2025 a más de 510 CUP en la actualidad. Médicos cubanos que sobreviven con 16 dólares al mes se han convertido en protagonistas de una tendencia creciente en TikTok donde profesionales de la salud documentan la imposibilidad de vivir con un salario en la isla.

La médica cerró su video con un mensaje directo: «Guarda este video y mándaselo a aquel que dice que en Cuba con un salario se puede vivir».