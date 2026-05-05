"Ya no ejerzo": médica cubana deja su profesión porque el salario no le alcanza para su hijo

Otra baja en la salud pública: médica cubana deja de ejercer por bajos ingresos

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Una médica cubana con más de una especialidad y categoría docente publicó un emotivo y desgarrador un testimonio en Facebook en el que explica por qué lleva casi seis meses sin ejercer la medicina y por qué no planea volver a hacerlo en mucho tiempo.

Liliana Isabel Salazar Villariño, especialista en Medicina General Integral con Diplomado en Medicina Intensiva y Urgencias y categoría docente de Profesora Instructora, describió con cifras concretas la razón de su decisión.

«Haciendo más de cinco guardias al mes mi salario nunca llegó a diez mil pesos. La cifra no se escucha mal pero cuando sales a la calle a comprar la alimentación, principalmente la de tu hijo, te encuentras un muro, y duele», relató.

Como madre soltera, al mudarse a una nueva ciudad se vio obligada a buscar trabajo de inmediato en el sector no médico.

La baja por traslado que solicitó aún no ha llegado a sus manos por razones burocráticas.

Salazar Villariño detalló los precios que hacen imposible llegar a fin de mes: un cartón de huevos cuesta 3,000 pesos, la leche en polvo 2,700, un litro de aceite 1,300 y un kilogramo de arroz 650.

«ZAZ, se acabó el salario. Adiós azúcar, cero ensalada, cero frutas, cero vianda, no puedo coger transporte, no puedo comprar aseo personal, no puedo comprar productos para la limpieza, no puedo, no puedo, no puedo», escribió.

La médica describió cómo debía sobrevivir el mes con lo poco comprado y con donaciones de amistades y pacientes, «con un nudo en la garganta», mientras cumplía guardias, atendía embarazadas, enseñaba a sus alumnos y dormía poco.

La paradoja que señala es reveladora: en el sector privado, limpiar una casa o trabajar un turno como dependiente genera más de 2,000 pesos en menos de ocho horas, más propinas. «El sector privado te garantiza que te puedas alimentar y no tu título universitario», escribió.

Su caso no es aislado. El salario medio del sector salud en Cuba rondaba los 6,562 pesos a noviembre de 2025, equivalente a unos 16 dólares al cambio informal, mientras el costo de una canasta básica para dos personas en La Habana superaba los 41,000 pesos mensuales.

En julio de 2025, el propio Ministro de Salud admitió el colapso del sistema sanitario cubano, y en febrero de 2026 el régimen reconoció que solo cubre el 30% del cuadro básico de medicamentos.

Entre 2021 y 2024, Cuba perdió aproximadamente 77,522 profesionales de la salud entre médicos, enfermeros, técnicos y estomatólogos. El número de médicos cayó de unos 105,000 a 75,364, deteriorando la proporción de habitantes por médico de 104 a 131.

No es la primera vez que una profesional de la salud toma esta decisión. Una médica con dos especialidades renunció al Hospital Calixto García en 2023 por falta de insumos y salario insuficiente, percibiendo apenas 49 dólares mensuales. Más recientemente, otra médica describió la realidad al caminar por un hospital cubano comparándola con el capitalismo que el régimen tanto critica.

Salazar Villariño cerró su publicación con un mensaje para sus pacientes: «Eso me da una satisfacción de lo que fui y de lo que soy aunque no lleve la bata blanca».

Su testimonio resume el desgaste de miles de médicos cubanos que, según ella misma escribió, «han renunciado no porque no los apasione su profesión, sino porque hay un desgaste emocional que te sacude».