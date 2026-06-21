Una anciana con muleta recoge firmas en La Habana contra los apagones y la desigualdad eléctrica

Un gesto que pudiera ser normal en cualquier país; en la Cuba de hoy es un acto de valentía

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Una mujer mayor, con dificultades auditivas y apoyada en una muleta, recorre su barrio en La Habana recogiendo firmas en una cuartilla escrita a mano en la cual denuncia la distribución inequitativa de los apagones y exige justicia ante las autoridades eléctricas.

El hecho fue narrado en Facebook este sábado por el cibernético Javier Bobadilla, quien describió el momento en que la mujer se detuvo frente a su ventana y le explicó, "breve y concisa", el contenido de su petición.

"El texto habla de la distribución de los apagones, de cómo a algunos, misteriosamente nunca les quitan la corriente, y demanda justicia", indicó.

Captura de Facebook/Javier Bobadilla

La anciana era consciente del alcance limitado de su gesto. "Me dice que sabe que es por gusto, es una acción simbólica. También sabe perfectamente que TODOS deberíamos tener corriente TODO EL TIEMPO", escribió Bobadilla.

Sin embargo, el miedo no la paralizó. Según el relato, intentó redactar el texto sin "irse a lo político", porque, en sus propias palabras, "tú sabes como se puso eso por allá abajo". Aun así, salió a la calle con una muleta, dos hojas de papel y un bolígrafo.

Bobadilla firmó la petición con su nombre completo y su dirección. "No porque me moleste que otros tengan corriente y yo no, sino porque, mientras en la esquina hay 25 mangansones que se creen que son guapos, y se pasan el día sentados en el quicio hablando pinga, esta señora decidió que si esta iba a ser su última pelea, pues sea", explicó.

Cerró su publicación con una frase que resumió el sentimiento de miles: "Está perdiendo el miedo y está aprendiendo a luchar, y eso yo se lo firmo aunque sea en una hoja en blanco".

La publicación de Bobadilla desató una avalancha de reacciones. "Hay gestos que parecen pequeños, pero encierran una grandeza inmensa. Mientras muchos se resignan o miran hacia otro lado, esta señora, con una muleta y más valentía que fuerzas, decidió alzar la voz", escribió un usuario.

Otro fue más directo: "Bravo por ella, es valiente y está clara que es por gusto, yo también firmaría, no por la redistribución de los apagones, sino por la eliminación. De los que los causan".

Una lectora comparó a la mujer con la madres de los Maceo, símbolo histórico de valentía femenina en Cuba: "Valiente y digna la señora, lleva sangre cubana, la veo en este gesto y me recuerda a Mariana Grajales".

Otro comentario lo resumió con precisión: "Un gesto que pudiera ser normal en cualquier país; en la Cuba de hoy es un acto de valentía".

La historia ocurre en una jornada especialmente intensa de protestas en La Habana. Este sábado se registraron cacerolazos en el barrio conocido como La Genética en Playa, a lo cual se sumaron un día antes manifestaciones de descontento social en Carlos III al igual que en San Miguel del Padrón y La Güinera, con quema de gomas y represión policial documentada.

En La Habana los apagones alcanzan ya entre 20 y 24 horas continuas. En el bloque 2 de Playa, una residente denunció 40 horas consecutivas sin electricidad mientras el bloque de enfrente dormía con luz encendida.

La queja de la anciana no es nueva ni aislada. En mayo, el primer ministro Manuel Marrero ordenó "repartir mejor" los apagones en la capital, reconociendo implícitamente la desigualdad que los propios ciudadanos documentan hora por hora.