Veintisiete días sin agua y hasta tres sin electricidad: el calvario de la comunidad de Real Campiña en Cienfuegos

"Esto es una película de terror", escribió una residente en el poblado cienfueguero

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Residentes de Real Campiña, comunidad rural del municipio de Aguada de Pasajeros en la provincia de Cienfuegos, denunciaron este sábado en redes sociales una situación que consideran ya insostenible, pues llevan 27 días sin agua potable y cortes eléctricos de hasta tres días consecutivos sin que las autoridades ofrezcan solución alguna.

"La población afirma que las condiciones de vida son extremadamente difíciles y que, pese a las constantes quejas, no reciben respuestas ni soluciones efectivas por parte de las autoridades", explicó a través de su perfil en Facebook, la activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia.

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Una residente en el poblado confirmó en los comentarios que la causa directa del desabastecimiento es la rotura de la turbina que surtía de agua a la comunidad, un equipo que ya venía fallando desde el año anterior.

"27 días desde que se rompió la turbina que abastecía el poblado, pero ya el problema venía de atrás porque se sabía que estaba presentando diferentes problemas desde el pasado año, que estuvimos dos veces tres meses sin agua", precisó.

Ante la ausencia total del servicio, las familias se han visto obligadas a recurrir al mercado informal para abastecerse, indicó Salcedo.

Añadió que un tanque de agua cuesta entre 1,000 y 1,500 pesos cubanos, mientras que una pipa puede alcanzar los 12,000 pesos, cifras inaccesibles para la mayoría de los hogares.

Las imágenes que acompañan la denuncia muestran un carretó tirado por bueyes transportando un tanque cilíndrico por calles de tierra, una estampa que refleja el retroceso en las condiciones de vida del poblado.

Los comentarios de vecinos y de cubanos de otras provincias revelan que la crisis se extiende mucho más allá de Real Campiña.

Una residente de San Antonio de Río Blanco, en el municipio Jaruco, en la provincia de Mayabeque, describió su situación con crudeza: "Llevamos 19 días sin agua y sin información precisa. Las llaves secas, a eso súmale los apagones de más de 24 horas. Nos piden resistencia. Es una muerte lenta".

Otra vecina, desde Holguín, señaló haber pagado 6,000 pesos por dos tanques de 1,200 litros y resumió así la situación: "Estamos viviendo en un campo de concentración. No hay salario ni chequera que sufrague los gastos".

El desespero también se expresa en frases más cortas pero igual de contundentes: "Esto es una película de terror", escribió otra persona; "Entre la corriente, el agua y las malas noches es para volverse loca", apuntó una más.

"Muy triste lo estamos viviendo, sin comida, sin agua, sin los recursos básicos y necesarios para sobrevivir. Se nos van los mejores años de nuestra vida, y el futuro de nuestros hijos, ¿qué?", escribió una residente de Real Campiña, resumiendo el sentir de una comunidad que lleva casi un mes esperando que alguien le dé solución.

El caso de Real Campiña se enmarca en una crisis hídrica y energética de alcance nacional que en junio afecta a millones de cubanos.

El 87 % de los acueductos del país depende del Sistema Eléctrico Nacional para bombear agua, lo que convierte cada apagón en un corte hídrico simultáneo.

Según datos oficiales, cerca de 2,7 millones de personas carecen de acceso regular al agua potable y millones sufren suministro intermitente, mientras el sistema hidráulico opera con apenas el 37 % del combustible necesario.

En Cienfuegos, la crisis tiene antecedentes documentados: el agua llega con fango y mal olor en varios puntos de la provincia, con posible entrecruzamiento entre tuberías de agua potable y drenaje pluvial, sin respuesta efectiva de las autoridades.

Los apagones que agravan la situación hídrica tampoco dan tregua con cortes de más de 40 horas esta semana en distintos puntos del país, al tiempo que en Matanzas los vecinos llegaron a acumular 85 horas consecutivas sin electricidad entre el 14 y el 17 de junio.