Ni 29 disparos bastaron: Ecuador empata con Curazao y complica su clasificación

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Ecuador no pudo romper el cerrojo de Curazao y el sábado empató sin goles en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un resultado que complica seriamente las aspiraciones de la selección andina en el Grupo E del Mundial 2026.
Con 75 % de posesión, 29 tiros y 15 entre los tres palos, Ecuador generó una superioridad estadística aplastante que no se tradujo en goles. Curazao apenas rozó el arco rival —tres disparos a puerta en todo el partido— pero su portero respondió cada vez que fue exigido y el marcador no se movió.
La tensión se instaló desde el primer tiempo: J. Alcivar vio la amarilla en el minuto 38 y fue reemplazado al inicio del segundo tiempo por K. Rodriguez.
Curazao acumuló cuatro tarjetas en el complemento —J. Bacuna (53'), L. Comenencia (56'), J. Gaari (75') y G. Kastaneer (90')— en un partido que se fue endureciendo con el paso de los minutos y los cambios.
Ecuador intentó forzar el resultado con las sustituciones: Estupiñán cedió su lugar a N. Angulo en el 70', y en los últimos 10 minutos entraron A. Preciado y J. Caicedo en busca del gol que nunca llegó. Curazao realizó cinco cambios en la segunda mitad para sostener el empate.
El resultado tiene lecturas opuestas para ambos equipos. Para Curazao, debutante en Copas del Mundo, el punto es histórico: suma su primera unidad en la competición tras haber encajado una goleada de 7-1 ante Alemania en la primera jornada.
Para Ecuador, en cambio, es un golpe duro: llegaba al partido sin puntos tras caer 1-0 ante Costa de Marfil con un gol agónico de Amad Diallo en el minuto 89 de su debut.
La tabla del Grupo E deja a Alemania ya clasificada como primera con seis puntos, Costa de Marfil segunda con tres, y Ecuador y Curazao igualados a un punto.
La diferencia de goles separa a ambos: Ecuador tiene -1, Curazao -6, lo que deja a la isla caribeña prácticamente eliminada.
Ecuador aún tiene opciones, pero depende de otros resultados para asegurar su lugar en la siguiente ronda. En la última jornada del grupo, el jueves 25 de junio, la selección dirigida por Sebastián Beccacece se medirá a Alemania en el MetLife Stadium: necesita ganar para llegar a cuatro puntos y pelear por el segundo puesto del grupo o por una de las ocho plazas reservadas a los mejores terceros del torneo.
Preguntas frecuentes sobre el partido entre Ecuador y Curazao en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el empate entre Ecuador y Curazao complica la clasificación de Ecuador?
El empate sin goles entre Ecuador y Curazao complica la clasificación de Ecuador porque ahora depende de otros resultados para avanzar en el Mundial 2026. Ecuador tiene un punto en el Grupo E, lo que significa que necesita vencer a Alemania en su último partido y depender de los resultados de Costa de Marfil para avanzar a la siguiente ronda.
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¿Cómo afectó el rendimiento del portero de Curazao el resultado del partido?
El portero de Curazao fue determinante en el empate sin goles frente a Ecuador. Respondió eficazmente a los 15 tiros a puerta de Ecuador, manteniendo su arco invicto. Su actuación fue clave para que Curazao sumara su primer punto en un Mundial, a pesar de ser ampliamente superado en las estadísticas de juego.
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¿Qué necesita Ecuador para avanzar en el Mundial 2026?
Ecuador necesita ganar su próximo partido contra Alemania para tener posibilidades de avanzar en el Mundial 2026. Además, debe esperar que Costa de Marfil no sume puntos contra Curazao o que la diferencia de goles le favorezca en caso de empate en puntos con otras selecciones.
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¿Qué implicaciones tiene para Curazao el empate contra Ecuador?
El empate ante Ecuador es histórico para Curazao, ya que es su primer punto en un Mundial. Sin embargo, la diferencia de goles de -6 prácticamente elimina a Curazao de la competición, a menos que logre una victoria contundente en su próximo partido y se den otros resultados favorables en el grupo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.