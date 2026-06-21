Ni 29 disparos bastaron: Ecuador empata con Curazao y complica su clasificación

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Ecuador no pudo romper el cerrojo de Curazao y el sábado empató sin goles en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un resultado que complica seriamente las aspiraciones de la selección andina en el Grupo E del Mundial 2026.

Con 75 % de posesión, 29 tiros y 15 entre los tres palos, Ecuador generó una superioridad estadística aplastante que no se tradujo en goles. Curazao apenas rozó el arco rival —tres disparos a puerta en todo el partido— pero su portero respondió cada vez que fue exigido y el marcador no se movió.

La tensión se instaló desde el primer tiempo: J. Alcivar vio la amarilla en el minuto 38 y fue reemplazado al inicio del segundo tiempo por K. Rodriguez.

Curazao acumuló cuatro tarjetas en el complemento —J. Bacuna (53'), L. Comenencia (56'), J. Gaari (75') y G. Kastaneer (90')— en un partido que se fue endureciendo con el paso de los minutos y los cambios.

Ecuador intentó forzar el resultado con las sustituciones: Estupiñán cedió su lugar a N. Angulo en el 70', y en los últimos 10 minutos entraron A. Preciado y J. Caicedo en busca del gol que nunca llegó. Curazao realizó cinco cambios en la segunda mitad para sostener el empate.

El resultado tiene lecturas opuestas para ambos equipos. Para Curazao, debutante en Copas del Mundo, el punto es histórico: suma su primera unidad en la competición tras haber encajado una goleada de 7-1 ante Alemania en la primera jornada.

Para Ecuador, en cambio, es un golpe duro: llegaba al partido sin puntos tras caer 1-0 ante Costa de Marfil con un gol agónico de Amad Diallo en el minuto 89 de su debut.

La tabla del Grupo E deja a Alemania ya clasificada como primera con seis puntos, Costa de Marfil segunda con tres, y Ecuador y Curazao igualados a un punto.

La diferencia de goles separa a ambos: Ecuador tiene -1, Curazao -6, lo que deja a la isla caribeña prácticamente eliminada.

Ecuador aún tiene opciones, pero depende de otros resultados para asegurar su lugar en la siguiente ronda. En la última jornada del grupo, el jueves 25 de junio, la selección dirigida por Sebastián Beccacece se medirá a Alemania en el MetLife Stadium: necesita ganar para llegar a cuatro puntos y pelear por el segundo puesto del grupo o por una de las ocho plazas reservadas a los mejores terceros del torneo.