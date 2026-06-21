Gobierno en Camagüey intenta contener la crisis del carbón con precios oficiales y distribución limitada

El gobierno insiste además en que la venta sea por lata y no por saco, para que el producto alcance a más familias

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El gobierno del municipio Camagüey anunció el viernes una estrategia de distribución controlada de carbón vegetal para frenar la especulación, para lo cual fijó el precio oficial en 70 pesos por kilogramo además de canalizar la venta a través de las zonas de defensa, confirmó el periódico oficial Adelante.

El intendente municipal Lázaro Echeverría Rodríguez compareció ante la prensa para explicar que desde el sábado 20 de junio comenzaría la distribución, con un saco de 20 kilos a 1,400 pesos, frente a los 3,500 y 4,000 pesos que el mismo producto alcanzaba en el mercado informal.

"Los precios especulativos es lo que nosotros no debemos de permitir", sentenció el funcionario, quien atribuyó el alza al incremento de los costos de producción, en particular el combustible que usan los productores para cortar y transportar el carbón.

El plan inicial contempla 1,700 sacos: 1,200 provenientes de otros municipios y 500 de producción local, una cantidad que el propio intendente reconoció como insuficiente ante la demanda real.

La distribución no se realizará en puntos de venta tradicionales, sino a través de las zonas de defensa, con venta directa del productor al consumidor sin intermediarios.

"El productor no va a vender el carbón a un tercero para que ese le ponga un por ciento. La idea es llevar el carbón allí donde más se necesita: zonas con largos apagones, comunidades sin agua, barrios donde la gente no tiene cómo cocinar", subrayó Echeverría.

Antes de que el carbón llegue al resto de la población, se priorizará a los ocho perfiles vulnerables definidos por la Dirección de Trabajo.

El gobierno insiste además en que la venta sea por lata y no por saco, para que el producto alcance a más familias.

Ante vendedores que se nieguen a bajar el precio, la estrategia oficial no es el decomiso sino la venta forzosa al precio oficial. "No hemos retirado ni descomisado ningún saco de carbón a las personas que hoy están comercializando en nuestra ciudad. Todo el que produce y comercializa puede seguir, pero con un precio justo", declaró el intendente.

El municipio cuenta con 43 entidades de base —33 cooperativas y 10 Unidades Empresariales de Base— incorporadas a la producción, aunque parte del carbón local debe destinarse al consumo social: 24 Sistemas de Atención a la Familia, 23 círculos infantiles, seminternados y tres casas de niños sin amparo parental.

La crisis del carbón se enmarca en el colapso energético que atraviesa Cuba, donde los apagones alcanzan entre 22 y 42 horas continuas en varias provincias y el gas licuado es prácticamente inaccesible, lo que ha convertido al carbón de marabú en el combustible de cocina de facto para millones de familias.

El precio del saco de carbón se ha disparado de 900-1,400 pesos en diciembre de 2024 a entre 3,200 y 5,000 pesos en junio, según la región, en un país donde el salario promedio oficial ronda los 6,930 pesos mensuales.

La paradoja que agrava la situación es que Cuba exporta ese mismo carbón vegetal a Europa. Una asociación económica de Camagüey exportó más de 150 toneladas al continente europeo solo en el primer trimestre de 2026, con una meta anual de 4,000 toneladas.

En Guáimaro, otro municipio de la misma provincia, las autoridades llegaron a multar a quienes intentaban producir carbón artesanal de marabú para resolver la escasez local, mientras el Estado no garantizaba el suministro.

El propio Echeverría admitió que este es solo un primer paso, ya que la producción local actual no alcanza y la especulación no se frena con buenas intenciones, sino con acciones sostenidas en el tiempo.