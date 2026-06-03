Sin carbón en Guáimaro y multan a quienes intentan venderlo

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En Guáimaro, municipio de la provincia de Camagüey, la población enfrenta una escasez total de carbón vegetal para cocinar, mientras la policía y la guardabosques multan a los carboneros que intentan producir carbón artesanal de marabú para resolver la falta de combustible.

«En Guáimaro no hay carbón ni para cocinar un huevo. La gente anda desesperada, niños y ancianos sin comida caliente, y mientras tanto la policía y la guardabosques andan multando a los carboneros que intentan resolver el problema con marabú», denunció el usuario Cubanforever91 en Facebook.

La situación expone una contradicción flagrante del sistema: el Estado no garantiza electricidad confiable —los apagones en Cuba han llegado a superar las 20 horas diarias— ni distribuye gas licuado de forma estable, pero sí despliega recursos para sancionar a quienes intentan suplir esa carencia por cuenta propia.

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«El Estado no produce, no resuelve, no da gas ni electricidad confiable… pero sí tiene tiempo y recursos para reprimir al que intenta sobrevivir por su cuenta», señaló la misma denuncia.

El marabú es una planta invasora que cubre millones de hectáreas de tierras cubanas y es considerada una plaga agrícola. Su conversión en carbón vegetal representa una solución de doble beneficio: eliminar la plaga y obtener combustible de cocina. Sin embargo, la guardabosques —el cuerpo estatal encargado de fiscalizar la explotación forestal— trata esa producción artesanal como una infracción legal.

Lo que agrava el cuadro es que el régimen cubano sí produce carbón de marabú, pero lo destina principalmente a la exportación. En mayo de 2023, la empresa Fernando Echenique, de Granma, inició exportaciones de carbón de marabú al mercado europeo bajo la marca Granmax, con capacidad declarada de más de 1,000 toneladas anuales. Ese mismo año, la empresa Agropecuaria Horquita, de Cienfuegos, entregó cuatro contenedores —240 toneladas— para exportación bajo la marca CARBOMAD.

De las aproximadamente 300 toneladas de carbón de marabú planificadas para producción, solo 50 fueron asignadas oficialmente al mercado interno cubano. El resultado es predecible: a finales de 2024, el precio del carbón se disparó a entre 900 y 1,400 pesos por saco en el mercado informal.

La crisis energética ha golpeado con especial dureza a Camagüey. En julio de 2025, una instalación láctea en el propio Guáimaro solo podía trabajar cuando «llega la corriente», y una empresa pesquera de Sibanicú recurrió a secar el pescado al sol y en salmuera por falta de electricidad y hielo.

En junio de 2025, el propio Díaz-Canel reconoció que los apagones llegaron a ser de 20 horas, y en octubre de ese año los cubanos denunciaron que la Unión Eléctrica los engañaba sobre la duración real de los cortes.

«Ya está bueno. Esto no es un 'apagón temporal', es el día a día de un país destruido por el socialismo real. El pueblo cubano no aguanta más esta miseria planificada», concluyó la denuncia difundida desde Guáimaro.