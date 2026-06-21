La Habana normaliza lo insalubre: venta de alimentos en medio de basura acumulada en las calles

Frutas sobre el suelo y basura acumulada: la postal del colapso higiénico en La Habana

El activista cubano Guillermo Rodríguez Sánchez compartió este domingo que muestra cómo se venden frutas y vegetales en plena calle de La Habana, rodeados de acumulaciones de basura, en lo que el propio autor describió con ironía como las "exquisitas condiciones de higiene en las que se efectúa la venta de alimentos a la población".

El clip, de un minuto y 34 segundos, compartido en su perfil de Facebook, registra una venta al aire libre donde piñas, plátanos y tubérculos se exponen bajo carpas y directamente sobre el suelo, con edificios residenciales al fondo y desechos acumulados en el entorno inmediato.

La escena no es un hecho aislado. En los últimos días, calles de Centro Habana han aparecido bloqueadas por montañas de basura, incluyendo la calle Neptuno y la intersección de San José y Escobar, documentadas también en videos difundidos en redes sociales.

Un biólogo que comentó en uno de los videos recientes sobre la situación en Centro Habana resumió el riesgo con una frase directa: "Está al darse una epidemia de gastroenteritis en La Habana en cualquier momento".

El colapso del sistema de recolección tiene una causa estructural: desde febrero de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital están operativos, paralizados por falta de combustible y deterioro mecánico.

La ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día, pero la capacidad real deja sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos diarios. La capital cuenta con apenas 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció en diciembre de 2025 que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos. La llamada Operación Limpieza de octubre y noviembre de ese año recogió cerca de 396,157 metros cúbicos de desechos en poco más de veinte días, pero la basura volvió a acumularse en semanas, lo cual confirmó que fue una solución cosmética sin cambio estructural.

La acumulación de desechos tiene consecuencias sanitarias directas y documentadas. Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 casos de dengue y chikungunya y 65 fallecidos oficiales, en un brote que The New York Times vinculó directamente a la crisis de basura en un reportaje publicado en mayo.

En 2026, el brote seguía activo con más de 2,800 casos en 134 municipios de las 14 provincias. El 12 de junio, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, advirtió en televisión oficial que Cuba podría enfrentar una nueva epidemia al circular simultáneamente los cuatro serotipos del virus.

Epidemiólogos también vinculan los basureros con brotes de leptospirosis, hepatitis A y oropouche, y la llegada de la temporada de lluvias en junio agrava aún más el riesgo de proliferación del mosquito Aedes aegypti.

La venta de alimentos, junto a focos de desechos, añade un riesgo adicional de contaminación alimentaria en un entorno sin refrigeración adecuada, con suministro de agua inestable y control sanitario prácticamente inexistente.

La quema de basura por parte de vecinos desesperados ha generado además incendios que afectan edificios históricos. La Parroquia de los Escolapios, en Centro Habana, sufrió en la madrugada del 19 de junio la destrucción de su puerta lateral, el cuarto incidente de este tipo en menos de tres meses.