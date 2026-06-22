Conducir de noche en Florida es más peligroso que en casi cualquier otro estado de EE.UU.

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Florida se posiciona como el segundo estado más peligroso del país para conducir de noche, según un nuevo estudio publicado por la firma legal floridana Blakely Law Firm, especializada en accidentes de tráfico y lesiones personales.
El análisis examinó datos del Sistema de Reporte de Análisis de Fatalidades (FARS) de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, correspondientes al período 2020-2024, y detectó que las muertes por exceso de velocidad nocturno en el estado se dispararon 84.4% en ese lustro.
Durante esos cinco años, 1,031 personas perdieron la vida en accidentes nocturnos relacionados con la velocidad en Florida, frente a 559 fallecidos en choques diurnos bajo las mismas circunstancias.
Eso significa que 64.8% de todas las muertes por exceso de velocidad en el estado ocurrieron después del anochecer.
El promedio anual alcanzó las 318 muertes totales por velocidad: 206.2 nocturnas y 111.8 durante el día, según los datos del FARS.
El único estado con un incremento porcentual mayor fue Rhode Island, con un salto de 107.9%, aunque sus cifras absolutas son incomparablemente menores: apenas 15.8 muertes nocturnas anuales frente a las más de 206 de Florida.
Florida fue además uno de solo dos estados del sur incluidos entre los diez primeros del ranking de siniestralidad nocturna.
Louisiana ocupó el décimo puesto con un aumento de 53.5% y un promedio de 119.4 muertes nocturnas anuales por velocidad.
El estudio apunta a una combinación de factores que convierten las noches en Florida en un escenario especialmente letal: la extensa red de autopistas e interestates, el calor que acumula fatiga tras largas jornadas y la tendencia a pisar el acelerador una vez que cae el sol.
«Cuando la oscuridad se asienta sobre la extensa red de interestates y rutas costeras del Estado del Sol, el paisaje cambia. Los tramos conocidos se vuelven más difíciles de leer, la fatiga aparece tras largas jornadas bajo el calor, y las consecuencias de subir el velocímetro se agravan de forma pronunciada», concluye el informe.
Este hallazgo agrava un panorama que ya era preocupante. En octubre de 2024, un estudio previo sobre riesgo nocturno en carretera había ubicado a Florida en el tercer lugar nacional, con un riesgo 11.2 veces mayor de noche que de día.
Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach concentran la mayor cantidad de accidentes en el estado, con 59,978, 38,279 y 26,550 choques registrados respectivamente.
Ante la gravedad del problema, Florida aprobó una legislación que endureció las sanciones por exceso de velocidad peligroso, vigente desde el 1 de julio de 2025, que tipifica como infracción grave conducir a 50 millas por hora o más sobre el límite permitido, con penas de hasta 30 días de cárcel y multas desde la primera infracción.
En el extremo opuesto del ranking, Alaska resultó ser el estado más seguro del país, con 10.2 fatalidades nocturnas frente a 12.2 diurnas y una reducción de 16.4% en ese tipo de accidentes. Wyoming y Vermont completan los tres estados con mejor desempeño en seguridad vial nocturna.
Preguntas Frecuentes sobre la Peligrosidad de Conducir de Noche en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es Florida uno de los estados más peligrosos para conducir de noche?
Florida es el segundo estado más peligroso para conducir de noche debido a una combinación de factores, como su extensa red de autopistas, el calor que provoca fatiga y la tendencia a exceder la velocidad después del anochecer. Estos elementos contribuyen a un alto número de accidentes nocturnos relacionados con el exceso de velocidad.
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¿Cuántas muertes nocturnas por exceso de velocidad se registran en Florida?
En Florida, se registraron un promedio de 206.2 muertes nocturnas anuales por excesos de velocidad entre 2020 y 2024, lo que representa el 64.8% del total de muertes por exceso de velocidad en el estado durante ese período.
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¿Qué medidas ha tomado Florida para reducir los accidentes por exceso de velocidad?
Florida ha aprobado legislación que endurece las sanciones por exceso de velocidad, vigente desde julio de 2025. Conducir a 50 millas por hora o más sobre el límite permitido se tipifica como infracción grave, con penas de hasta 30 días de cárcel y multas desde la primera infracción.
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¿Cómo afecta la congestión vehicular en Miami a la seguridad vial nocturna en Florida?
La congestión vehicular en Miami, una de las más altas en EE.UU., puede agravar la seguridad vial nocturna al aumentar el estrés y la fatiga de los conductores, además de provocar distracciones y comportamientos agresivos al volante, factores que contribuyen a los accidentes nocturnos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.