Cuba podría enfrentar un invierno de fuertes lluvias, tornados y tormentas por El Niño

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El meteorólogo cubano Yosmelvi Páez Cornell emitió este domingo una advertencia sobre el impacto que tendrá el fenómeno El Niño en Cuba durante el invierno 2026-2027, anticipando una temporada fría marcada por lluvias intensas, tornados y eventos meteorológicos severos.

Según el análisis publicado por Páez, la paradoja climática es llamativa: «Mientras tendremos una de las temporadas ciclónicas más tranquilas en décadas por los efectos de El Niño el cual será muy fuerte, la temporada invernal será todo lo contrario».

El especialista explica que El Niño modifica la circulación atmosférica global de forma que, entre noviembre y marzo, los frentes fríos procedentes de Norteamérica llegan al Caribe con mayor frecuencia e intensidad, incrementando la ocurrencia de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas sobre la isla.

Uno de los riesgos más destacados en el pronóstico son las llamadas líneas prefrontales, sistemas de tormentas que se desarrollan antes de la llegada de un frente frío.

Según Páez, «estas pueden producir fuertes lluvias, vientos intensos e incluso tornados, especialmente en el occidente y centro de Cuba».

A esos factores se suma una corriente en chorro subtropical más activa, que favorece la formación de bajas presiones sobre el Golfo de México y el Caribe occidental, y una mayor disponibilidad de humedad transportada desde ambas cuencas, lo que alimenta lluvias persistentes y tormentas de mayor duración.

El resultado previsible, según el meteorólogo, es un aumento general de eventos de tiempo severo: «En los inviernos de El Niño aumenta la probabilidad de tormentas locales severas, granizadas aisladas, trombas marinas y algunos tornados».

El antecedente histórico más reciente respalda esa advertencia. Durante el invierno de El Niño de 2009-2010, Cuba registró en febrero de 2010 siete frentes fríos, más del doble del promedio histórico de 3,34 para ese mes. El promedio estacional de sistemas frontales en la isla es de 19,5, con un récord de 35 en la temporada 1976-1977.

La advertencia llega apenas diez días después de que la NOAA declarara oficialmente el fenómeno El Niño el 11 de junio de 2026, con una probabilidad del 63% de que alcance intensidad muy fuerte entre noviembre de este año y enero de 2027.

Las anomalías de temperatura en la región Niño 3.4 ya superan registros de episodios fuertes anteriores, incluidos los de 2015 y 1997.

Ese mismo fenómeno es el que lleva a los expertos a prever una temporada ciclónica poco activa para Cuba, con El Niño actuando como freno natural sobre la formación de huracanes en el Atlántico al aumentar la cizalladura del viento.

Sin embargo, la calma ciclónica no equivale a ausencia de peligro. Cuba aún arrastra las secuelas del huracán Melissa, que tocó tierra en el oriente de la isla el 29 de octubre de 2025 como categoría 3, dañando más de 116,000 viviendas y afectando a más de 3,5 millones de personas en Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Guantánamo.

La isla enfrenta además una crisis energética, alimentaria y de servicios básicos que la hace especialmente vulnerable a nuevos fenómenos meteorológicos.

Un invierno severo, con inundaciones urbanas y costeras, afectaciones a la agricultura y cortes de electricidad adicionales, agravaría aún más las condiciones de vida de la población.

Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA, resumió el riesgo con una advertencia que aplica tanto a la temporada ciclónica como al invierno que se avecina: «Basta una sola tormenta para que sea una temporada muy mala».