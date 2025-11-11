ONU eleva impacto de Melissa: Más de 3,5 millones de cubanos afectados

La ONU estima más de 3,5 millones de cubanos afectados por el huracán Melissa Foto © X / ONU en Cuba

El huracán Melissa afectó a más de 3,5 millones de cubanos, según nuevas estimaciones de Naciones Unidas que elevan considerablemente las cifras iniciales publicadas por el gobierno de la isla.

La información fue difundida por la agencia EFE, que citó un reporte oficial de la ONU elaborado tras una visita de evaluación a las zonas más devastadas del oriente cubano, donde el ciclón tocó tierra hace doce días con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el informe, más de 90,000 viviendas sufrieron daños parciales o totales y unas 100,000 hectáreas de cultivo quedaron arrasadas.

Esto representa un aumento del 15 % y 22 %, respectivamente, en comparación con los datos divulgados previamente por las autoridades cubanas.

El organismo internacional calificó los efectos del huracán como “enormes” y advirtió que los daños también alcanzan a 600 instalaciones médicas y más de 2,000 centros educativos, además de puentes, carreteras, presas y antenas de telecomunicaciones.

El impacto sobre el Sistema Eléctrico Nacional es especialmente grave: cerca de un tercio de los clientes de las cinco provincias afectadas continúa sin electricidad casi dos semanas después del paso del huracán.

Ante la magnitud de los daños, la ONU presentó un Plan de Acción para Cuba valorado en 74,2 millones de dólares, destinado a cubrir las necesidades básicas de alrededor de un millón de personas severamente afectadas, incluyendo alimentación, refugio y acceso al agua potable.

Aunque el huracán no causó víctimas mortales –según la retórica del oficialismo–, sus vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias de 400 milímetros en algunas zonas provocaron una destrucción masiva en comunidades rurales y urbanas.

El país enfrenta esta emergencia en medio de una profunda crisis económica, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y combustible, una inflación persistente, crisis sanitaria y prolongados apagones diarios.

La devastación de Melissa agrava el panorama de un pueblo que ya vivía al límite.

Luego del paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba el régimen informó 1,318 derrumbes totales de viviendas, además se registraron 16,464 viviendas afectadas, de las cuales 1,142 presentan daños parciales.

En cuanto a los techos, 5,279 se perdieron completamente y otros 8,666 sufrieron destrucción parcial.

Un posterior informe elevó el número de viviendas afectadas hasta los 45,000 casos. “De manera preliminar aún, se contabilizan 45,282 afectaciones en viviendas, la mayoría en techos. Ya inició la entrega de tejas”, indicó la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en la red social X.

Sin embargo, las cifras preliminares –según la ONU y antes de la actualización de este lunes– indicaban más de 60,000 viviendas dañadas o destruidas, 461 instalaciones de salud afectadas, 1,552 escuelas con daños estructurales y 78,700 hectáreas de cultivos devastadas.