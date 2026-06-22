Fallece la abuela de El Taiger: «Ahora vuelves a reunirte con tu nieto»

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Magda Nidia Reyes Macías, abuela del recordado reguetonero cubano El Taiger, falleció este lunes por la mañana, según confirmó la propia familia a través de una publicación en el perfil de Instagram del artista.
La noticia fue recibida con profundo dolor por quienes rodearon al cantante en vida y por los seguidores que siguieron de cerca el duelo de esta familia cubana durante los últimos años.
«Con profundo dolor compartimos la partida física de nuestra querida abuela, Magda Nidia Reyes Macías», reza el mensaje publicado en redes sociales, acompañado de fotografías que muestran el vínculo entrañable que unía a esta cariñosa señora con su nieto.
La frase que más resonó entre quienes leyeron el anuncio fue la que cerró la publicación: «Ahora vuelves a reunirte con los tuyos y con tu nieto, al que tanto amaste. Descansa en paz, abuela».
El fallecimiento de Magda Nidia llega menos de dos años después del crimen de El Taiger, baleado en la cabeza el 3 de octubre de 2024 en Miami y fallecido una semana más tarde en el Jackson Memorial Hospital, a los 37 años.
La abuela sobrevivió a una cadena de pérdidas devastadoras dentro de su propia familia: la madre del artista, Magda Zaldívar, murió en septiembre de 2020, y el padre de El Taiger falleció días después, en esa misma semana de duelo.
A pesar de todo, Magda Nidia se mantuvo como un pilar afectivo para quienes rodearon al cantante.
Tras la muerte de El Taiger, Teresa Padrón —figura cercana a la familia— visitó a la abuela en Cuba en abril de 2025 en un encuentro muy emotivo, donde la anciana le dijo: «Estaba loca por verte».
En octubre de ese mismo año, la abuela volvió a emocionarse al hablar de su hija Magda durante otra visita de Padrón, dejando ver la profundidad de un dolor que nunca llegó a sanar del todo.
La publicación familiar también incluyó palabras de gratitud hacia la mujer que, según sus seres queridos, sembró amor, sabiduría y fortaleza en cada rincón de su familia: «Tu legado vivirá para siempre en nuestros corazones y en cada recuerdo que nos dejaste».
El mensaje de la familia concluyó con una certeza que, en medio del dolor, les sirve de consuelo: «Nos duele tu ausencia, pero nos consuela saber que descansas en paz y que desde el cielo seguirás cuidándonos como siempre lo hiciste».
Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de la abuela de El Taiger y su legado
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era Magda Nidia Reyes Macías, la abuela de El Taiger?
Magda Nidia Reyes Macías era la abuela del reguetonero cubano El Taiger, y fue un pilar afectivo para su familia. Su fallecimiento fue recibido con profundo dolor, especialmente después de las pérdidas previas de su hija y su nieto. A lo largo de los años, Nidia se mantuvo cercana a figuras importantes en la vida de El Taiger, como Teresa Padrón, quien mostró apoyo constante a la familia.
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¿Qué relación tenía Teresa Padrón con la familia de El Taiger?
Teresa Padrón mantenía una relación cercana con la familia de El Taiger y ha sido una figura de apoyo desde su fallecimiento. Ha realizado múltiples visitas a Cuba para estar con la abuela de El Taiger y ha impulsado proyectos como la apertura del LBMA Café en la casa de Nidia, demostrando su compromiso con el legado del artista.
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¿Cuál es el estado del caso del asesinato de El Taiger?
El caso del asesinato de El Taiger sigue sin resolverse. Damián Valdez-Galloso, alias "El Narra", enfrenta cargos de asesinato en primer grado, pero el juicio ha sido pospuesto en múltiples ocasiones. Este caso ha mantenido el legado del artista en el ojo público, con figuras como Teresa Padrón trabajando para preservar su memoria.
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¿Cómo ha sido recordado El Taiger tras su muerte?
El Taiger ha sido recordado con cariño y respeto por sus colegas y seguidores. Su música y legado continúan siendo promovidos por personas cercanas, como Teresa Padrón, quien ha liderado homenajes y trabajado para mantener su memoria viva. Además, eventos como el homenaje realizado por Jacob Forever en el Watsco Center han resaltado su influencia en la música urbana cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.