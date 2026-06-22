Argentina y Austria se juegan el liderato del Grupo J en un duelo con aroma de clasificación

Argentina y Austria se enfrentan este lunes en Dallas por el liderato del Grupo J del Mundial 2026, con la clasificación anticipada en juego para ambas.

Lunes, 22 Junio, 2026 - 01:30

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Argentina y Austria se miden este lunes en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, con el liderato del grupo y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final en juego para ambas selecciones invictas.

El partido está programado para las 13:00 hora de Cuba (12:00 hora local) y será el primero entre estas dos naciones en la historia de las Copas del Mundo, aunque los únicos antecedentes entre ambas —dos amistosos disputados en territorio austríaco— favorecen a la Albiceleste: una goleada 5-1 en Viena en 1980 y un empate 1-1 una década después.

Aquel encuentro de 1980 quedó grabado en la memoria del fútbol mundial porque fue la única vez que Diego Armando Maradona anotó un hat-trick con la selección absoluta argentina.

La Albiceleste llega al duelo en un estado de forma excepcional: ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, con 24 goles a favor y apenas uno en contra, una racha que no encadenaban desde el período comprendido entre noviembre de 2015 y junio de 2016.

El motor de ese arranque arrollador es Lionel Messi. En el debut ante Argelia, el capitán firmó el hat-trick número 61 de su carrera profesional —50 con clubes y 11 con la selección— y llegó a 16 goles en Copas del Mundo, igualando el récord histórico de Miroslav Klose como máximo anotador de la competición.

Si el rosarino vuelve a marcar ante Austria, se convertirá en apenas el tercer futbolista capaz de anotar en seis partidos mundialistas consecutivos, una lista en la que solo figuran el francés Just Fontaine (1958) y el brasileño Jairzinho (1970).

Argentina también presenta un historial sólido frente a rivales europeos en la fase de grupos: solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos mundialistas ante selecciones del Viejo Continente, una derrota por 3-0 ante Croacia en Rusia 2018.

Austria, sin embargo, no llega al partido como simple comparsa. El equipo dirigido por Ralf Rangnick venció 3-1 a Jordania en la primera jornada, su primera victoria en un Mundial desde Italia 1990, y regresa al torneo tras 28 años de ausencia desde Francia 1998.

Uno de los puntos fuertes del equipo centroeuropeo es su eficacia en las jugadas a balón parado: siete de sus últimos diez goles mundialistas llegaron por acciones de estrategia, entre córners, penales y tiros libres.

Otro rasgo distintivo es su tendencia a crecer con el paso de los minutos: 15 de sus últimos 17 goles en Copas del Mundo fueron anotados en la segunda mitad.

El partido también tiene un aliciente personal para Marcel Sabitzer: si disputa el encuentro, alcanzará las 100 internacionalidades con Austria e igualará a Aleksandar Dragović como el cuarto jugador con más apariciones en la historia del país, por detrás únicamente de David Alaba, Andreas Herzog y Marko Arnautović.

Las cuentas son claras para ambos bandos: una victoria argentina asegura matemáticamente su boleto a la fase eliminatoria y podría incluso garantizar el primer puesto del grupo, dependiendo del resultado del otro partido de la jornada entre Jordania y Argelia, programado para las 23:00 hora de Cuba en el Levi's Stadium.

Austria, por su parte, también sellaría su clasificación con un triunfo y se colocaría en posición de conquistar el liderato del Grupo J, una hazaña que pocos imaginaban antes del inicio del torneo.

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Preguntas frecuentes sobre el duelo entre Argentina y Austria en el Mundial 2026

CiberCuba te lo explica:

¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre Argentina y Austria?

El partido entre Argentina y Austria se jugará el lunes 22 de junio de 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, a las 13:00 hora de Cuba (12:00 hora local).

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¿Qué está en juego en el partido entre Argentina y Austria?

En este partido, ambas selecciones se juegan el liderato del Grupo J y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya que ambas selecciones están invictas.

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¿Cómo llega Argentina a este partido del Mundial 2026?

Argentina llega en un estado de forma excepcional con ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, 24 goles a favor y solo uno en contra. Además, Lionel Messi es el motor del equipo, destacando por su reciente hat-trick ante Argelia.

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¿Cuáles son las fortalezas del equipo de Austria en este Mundial?

Austria destaca por su eficacia en jugadas a balón parado, habiendo anotado siete de sus últimos diez goles mundialistas de esta manera. Además, tiene una tendencia a marcar en la segunda mitad de los partidos.

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