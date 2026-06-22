Mundial 2026: Argentina asegura su clasificación ante Austria (2-0) en la fiesta de Messi

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Argentina derrotó este lunes a Austria por 2-0 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y se convirtió en el primer equipo clasificado del Grupo J del Mundial 2026 con seis puntos y dos victorias en dos partidos.

El protagonista indiscutible fue Lionel Messi, cuyo gol en el minuto 38 abrió el marcador y lo consagró como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 17 tantos, superando los 16 de Miroslav Klose.

Pero Messi no se conformó y en el descuento selló el triunfo argentino. 18 goles, para ampliar su récord.

El capitán argentino tuvo un arranque agridulce: en el minuto nueve falló un penal que pudo haber adelantado a la albiceleste de forma temprana. Sin embargo, se sacudió el error y 29 minutos después encontró la red con un remate de tiro normal para poner el 1-0 antes del descanso.

Austria intentó reaccionar pero sin profundidad real. Los europeos generaron más córners (tres contra uno), pero Argentina controló la posesión (54% frente a 46%) y fue más peligrosa con ocho tiros contra cinco y dos a puerta frente a uno.

La tarjeta amarilla a Stefan Posch en el minuto 40 marcó la tensión de un partido que se animó con una cascada de cambios en la segunda mitad. El seleccionador argentino movió el banco con Otamendi (57'), Julián Álvarez (64'), Nico González (65'), Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico (ambos en el 82'). Austria respondió con cinco sustituciones propias, entre ellas la entrada de Marko Arnautovic en el 68'.

En el tramo final, las amarillas simultáneas a Facundo Medina y Konrad Laimer en el 76' elevaron la intensidad, y Paredes recibió otra en el descuento.

Con este resultado, Argentina suma 6 puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra en lo que va del torneo. Austria se mantiene segunda con tres puntos tras su debut victorioso 3-1 ante Jordania. Jordania y Argelia, con cero puntos cada una, están prácticamente eliminadas.

La albiceleste llega a este punto con un rodaje impecable: en la primera jornada goleó 3-0 a Argelia con hat-trick de Messi en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El cierre del Grupo J se disputará el 27 de junio: Argentina medirá fuerzas con Jordania en el AT&T Stadium, ya clasificada y como líder, mientras Austria buscará sellar su pase ante Argelia en el Arrowhead Stadium.