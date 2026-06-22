Mundial 2026: Argentina asegura su clasificación ante Austria (2-0) en la fiesta de Messi

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Argentina derrotó este lunes a Austria por 2-0 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y se convirtió en el primer equipo clasificado del Grupo J del Mundial 2026 con seis puntos y dos victorias en dos partidos.
El protagonista indiscutible fue Lionel Messi, cuyo gol en el minuto 38 abrió el marcador y lo consagró como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 17 tantos, superando los 16 de Miroslav Klose.
Pero Messi no se conformó y en el descuento selló el triunfo argentino. 18 goles, para ampliar su récord.
El capitán argentino tuvo un arranque agridulce: en el minuto nueve falló un penal que pudo haber adelantado a la albiceleste de forma temprana. Sin embargo, se sacudió el error y 29 minutos después encontró la red con un remate de tiro normal para poner el 1-0 antes del descanso.
Austria intentó reaccionar pero sin profundidad real. Los europeos generaron más córners (tres contra uno), pero Argentina controló la posesión (54% frente a 46%) y fue más peligrosa con ocho tiros contra cinco y dos a puerta frente a uno.
La tarjeta amarilla a Stefan Posch en el minuto 40 marcó la tensión de un partido que se animó con una cascada de cambios en la segunda mitad. El seleccionador argentino movió el banco con Otamendi (57'), Julián Álvarez (64'), Nico González (65'), Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico (ambos en el 82'). Austria respondió con cinco sustituciones propias, entre ellas la entrada de Marko Arnautovic en el 68'.
En el tramo final, las amarillas simultáneas a Facundo Medina y Konrad Laimer en el 76' elevaron la intensidad, y Paredes recibió otra en el descuento.
Con este resultado, Argentina suma 6 puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra en lo que va del torneo. Austria se mantiene segunda con tres puntos tras su debut victorioso 3-1 ante Jordania. Jordania y Argelia, con cero puntos cada una, están prácticamente eliminadas.
La albiceleste llega a este punto con un rodaje impecable: en la primera jornada goleó 3-0 a Argelia con hat-trick de Messi en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
El cierre del Grupo J se disputará el 27 de junio: Argentina medirá fuerzas con Jordania en el AT&T Stadium, ya clasificada y como líder, mientras Austria buscará sellar su pase ante Argelia en el Arrowhead Stadium.
Preguntas frecuentes sobre la clasificación de Argentina al Mundial 2026 y el récord de Messi
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Argentina asegurar su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026?
Argentina aseguró su clasificación al vencer a Austria 2-0 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, sumando seis puntos con dos victorias en dos partidos del Grupo J.
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¿Qué récord histórico alcanzó Lionel Messi en el partido contra Austria?
Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo al marcar su gol número 17, superando el récord anterior de 16 goles que ostentaba Miroslav Klose.
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¿Cuál fue la actuación de Austria en el partido contra Argentina?
Austria intentó reaccionar pero no logró profundidad real en su juego. Generó más córners que Argentina, pero fue menos peligrosa y terminó perdiendo 2-0.
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¿Cómo ha sido el desempeño de Lionel Messi en el Mundial 2026 hasta ahora?
Messi ha tenido un desempeño sobresaliente en el Mundial 2026, comenzando con un hat-trick contra Argelia y rompiendo el récord de más goles en Copas del Mundo en el partido contra Austria.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.