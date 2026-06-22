Elecciones en Colombia: Petro no reconoce la victoria de De la Espriella y denuncia irregularidades: «Vamos a escrutinios»

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El presidente colombiano Gustavo Petro se negó este domingo a reconocer los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral que dan por ganador al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, y denunció «muchas irregularidades» en la votación exigiendo esperar el escrutinio oficial antes de proclamar a cualquier presidente.
Con el 98,91% de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, acumuló 12.921.702 votos (49,65%), frente a los 12.673.392 sufragios (48,70%) del candidato oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico. La diferencia entre ambos fue de apenas 1,07 puntos porcentuales, sin que ninguno superara el umbral del 50%.
«Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades», escribió Petro en su cuenta de X.
El mandatario acusó a la Registraduría Nacional de subir formularios electorales —las actas E-14— sin las firmas de los jurados de votación, lo que calificó como una irregularidad grave que invalida esas mesas.
«La votación casi empatada, nadie llega al 50%, obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49% versus 48%», agregó Petro, insistiendo en que es el escrutinio oficial, y no el preconteo, el mecanismo legal que determina al ganador.
En un segundo mensaje publicado en X, el presidente fue más directo: «No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía».
Petro también denunció lo que llamó «injerencia extranjera», en alusión al respaldo público que recibió De la Espriella del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del mandatario argentino, Javier Milei. Trump prometió «apoyo total» de Washington a Colombia si De la Espriella ganaba el balotaje, mientras que Milei celebró su avance como parte de un giro regional contra el «modelo socialista».
No es la primera vez que Petro cuestiona los resultados electorales. Tras la primera vuelta del 31 de mayo, en la que De la Espriella quedó primero con el 43,74% frente al 40,90% de Cepeda, el presidente ya había acusado a la firma privada a cargo del software electoral de manipulación.
Las misiones internacionales de observación presentes en la jornada de este domingo descartaron las acusaciones de fraude. La Organización de Estados Americanos calificó la votación de «cívica, tranquila y participativa», y la delegación de la Unión Europea afirmó que «no ha habido fraude» en el proceso.
Pese a la tensión, Petro llamó a la calma y planteó la necesidad de construir «un acuerdo nacional» para «mantener la patria y la paz en los años por venir», reconociendo que el resultado refleja «un país partido por la mitad».
Preguntas frecuentes sobre las elecciones en Colombia y la postura de Gustavo Petro
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Gustavo Petro no reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella?
Gustavo Petro no reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella debido a las denuncias de irregularidades en el proceso electoral, como la falta de firmas de jurados en los formularios E-14. Petro insiste en esperar el escrutinio oficial, ya que considera que el preconteo no es un mecanismo legalmente vinculante para proclamar un ganador.
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¿Qué irregularidades denuncia Gustavo Petro en las elecciones?
Gustavo Petro denuncia que la Registraduría Nacional subió formularios electorales sin las firmas de los jurados de votación, calificando esto como una irregularidad grave. Petro también acusa injerencia extranjera, señalando el respaldo de Donald Trump y Javier Milei a De la Espriella, lo cual considera una intervención en los asuntos internos de Colombia.
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¿Cuál es el papel del escrutinio oficial en las elecciones colombianas?
El escrutinio oficial, realizado por jueces y notarios, es el mecanismo que determina legalmente los resultados de las elecciones en Colombia. El preconteo es solo una información preliminar y no tiene valor jurídico vinculante. Petro y su equipo insisten en esperar este proceso para aceptar o impugnar los resultados.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante las denuncias de fraude en las elecciones colombianas?
Las misiones internacionales de observación, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, han descartado las acusaciones de fraude en las elecciones de Colombia. Han calificado la votación de cívica, tranquila y participativa, desestimando las denuncias de irregularidades presentadas por Petro.
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