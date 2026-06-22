Elecciones en Colombia: Petro no reconoce la victoria de De la Espriella y denuncia irregularidades: «Vamos a escrutinios»

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El presidente colombiano Gustavo Petro se negó este domingo a reconocer los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral que dan por ganador al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, y denunció «muchas irregularidades» en la votación exigiendo esperar el escrutinio oficial antes de proclamar a cualquier presidente.

Con el 98,91% de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, acumuló 12.921.702 votos (49,65%), frente a los 12.673.392 sufragios (48,70%) del candidato oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico. La diferencia entre ambos fue de apenas 1,07 puntos porcentuales, sin que ninguno superara el umbral del 50%.

«Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades», escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario acusó a la Registraduría Nacional de subir formularios electorales —las actas E-14— sin las firmas de los jurados de votación, lo que calificó como una irregularidad grave que invalida esas mesas.

«La votación casi empatada, nadie llega al 50%, obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49% versus 48%», agregó Petro, insistiendo en que es el escrutinio oficial, y no el preconteo, el mecanismo legal que determina al ganador.

En un segundo mensaje publicado en X, el presidente fue más directo: «No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía».

Petro también denunció lo que llamó «injerencia extranjera», en alusión al respaldo público que recibió De la Espriella del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del mandatario argentino, Javier Milei. Trump prometió «apoyo total» de Washington a Colombia si De la Espriella ganaba el balotaje, mientras que Milei celebró su avance como parte de un giro regional contra el «modelo socialista».

No es la primera vez que Petro cuestiona los resultados electorales. Tras la primera vuelta del 31 de mayo, en la que De la Espriella quedó primero con el 43,74% frente al 40,90% de Cepeda, el presidente ya había acusado a la firma privada a cargo del software electoral de manipulación.

Las misiones internacionales de observación presentes en la jornada de este domingo descartaron las acusaciones de fraude. La Organización de Estados Americanos calificó la votación de «cívica, tranquila y participativa», y la delegación de la Unión Europea afirmó que «no ha habido fraude» en el proceso.

Pese a la tensión, Petro llamó a la calma y planteó la necesidad de construir «un acuerdo nacional» para «mantener la patria y la paz en los años por venir», reconociendo que el resultado refleja «un país partido por la mitad».