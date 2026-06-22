Mundial 2026: una decepcionante Bélgica empata a 0 con Irán

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Bélgica no pudo con Irán este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood y firmó un nuevo empate sin goles que complica seriamente su camino hacia los octavos de final del Mundial 2026.
Los Diablos Rojos acumulan así dos empates consecutivos en la fase de grupos sin conocer la victoria. El 15 de junio ya habían igualado 1-1 con Egipto en Lumen Field, Seattle, en un partido donde el tanto belga llegó mediante un autogol y Emam Ashour igualó para los africanos. Dos partidos, dos empates, cero victorias para un equipo que llegó al torneo como favorito del grupo.
El encuentro arrancó con mal pie para Bélgica: Romelu Lukaku vio la tarjeta amarilla en el minuto tres, una advertencia temprana que condicionó su juego desde el inicio. El delantero, que acumula siete partidos mundialistas consecutivos sin marcar, fue sustituido en el minuto 73 sin haber inquietado al portero iraní Alireza Beiranvand, extendiendo una racha que se convierte en uno de los grandes interrogantes del equipo europeo.
La jugada más polémica llegó en el minuto 25, cuando Mehdi Taremi anotó para Irán, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego, privando a los asiáticos de adelantarse en el marcador en lo que habría sido un golpe mayúsculo para las aspiraciones belgas.
El partido cambió de forma definitiva en el minuto 66: el belga Nathan Ngoy recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez hombres durante el último cuarto de hora. Pese a la superioridad numérica, Irán no supo aprovechar la ventaja y el marcador no se movió. El portero Thibaut Courtois respondió con varias paradas importantes para mantener el cero.
El técnico belga intentó reaccionar con un triple cambio en el minuto 58 —salieron Meunier, Raskin y Saelemaekers para dar entrada a Castagne, Vanaken y Lukebakio— pero ninguna de las modificaciones logró desbloquear un partido que se resistió hasta el pitido final. Kevin De Bruyne, otra de las grandes figuras del equipo, también abandonó el campo en el minuto 87 sin haber podido desequilibrar.
Las estadísticas retratan con crudeza la frustración belga: 71% de posesión, 20 tiros —siete a puerta— frente a los seis de Irán, con apenas tres entre los tres palos. Dominio aplastante sobre el papel, resultado nulo en el marcador. Irán, por su parte, llegó al partido tras empatar 2-2 con Nueva Zelanda en la primera jornada, con goles de Rezaeian y Mohebbi.
Tras esta segunda jornada, el Grupo G del Mundial 2026 queda completamente abierto: Irán encabeza la tabla con dos puntos en dos partidos jugados, seguido de Bélgica con los mismos dos puntos. Nueva Zelanda y Egipto suman un punto cada uno, aunque con un partido menos disputado, lo que mantiene vivas las opciones de los cuatro equipos.
La jornada decisiva se jugará el 26 de junio: Bélgica se medirá a Nueva Zelanda en BC Place, mientras Irán enfrentará a Egipto en Lumen Field, ambos encuentros a las 23:00 hora de Cuba. Los belgas necesitan ganar para asegurar su clasificación; cualquier tropiezo podría dejarlos fuera de un torneo que se disputa en su propio continente americano de adopción.
Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 y el Grupo G
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Bélgica está teniendo dificultades en el Mundial 2026?
Bélgica ha tenido dificultades debido a su falta de victorias en los dos primeros partidos del Grupo G, donde solo ha conseguido empatar. El equipo, considerado uno de los favoritos, no ha podido desplegar su potencial ofensivo y se ha visto condicionado por decisiones arbitrales y sanciones, como la tarjeta roja de Nathan Ngoy.
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¿Qué impacto tuvo el empate entre Bélgica e Irán en el Grupo G?
El empate a 0 entre Bélgica e Irán dejó a ambos equipos con dos puntos en la tabla del Grupo G, manteniendo el grupo completamente abierto con todas las selecciones aún con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Este resultado ha causado que Bélgica necesite ganar su próximo partido contra Nueva Zelanda para asegurar su clasificación.
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¿Cómo ha influido el VAR en los partidos del Grupo G del Mundial 2026?
El VAR ha tenido un papel crucial en el partido entre Bélgica e Irán, donde anuló un gol de Mehdi Taremi por fuera de juego. Esta decisión fue determinante para mantener el empate a cero en el marcador, afectando así las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo G.
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¿Cómo afectan las restricciones de viaje a la selección de Irán en el Mundial 2026?
Las restricciones de viaje han complicado la logística de Irán, obligando al equipo a establecer su base en Tijuana, México. Esto limita su tiempo de preparación en Estados Unidos antes de los partidos, lo que podría impactar su rendimiento en el torneo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.