Mundial 2026: una decepcionante Bélgica empata a 0 con Irán

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Bélgica no pudo con Irán este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood y firmó un nuevo empate sin goles que complica seriamente su camino hacia los octavos de final del Mundial 2026.

Los Diablos Rojos acumulan así dos empates consecutivos en la fase de grupos sin conocer la victoria. El 15 de junio ya habían igualado 1-1 con Egipto en Lumen Field, Seattle, en un partido donde el tanto belga llegó mediante un autogol y Emam Ashour igualó para los africanos. Dos partidos, dos empates, cero victorias para un equipo que llegó al torneo como favorito del grupo.

El encuentro arrancó con mal pie para Bélgica: Romelu Lukaku vio la tarjeta amarilla en el minuto tres, una advertencia temprana que condicionó su juego desde el inicio. El delantero, que acumula siete partidos mundialistas consecutivos sin marcar, fue sustituido en el minuto 73 sin haber inquietado al portero iraní Alireza Beiranvand, extendiendo una racha que se convierte en uno de los grandes interrogantes del equipo europeo.

La jugada más polémica llegó en el minuto 25, cuando Mehdi Taremi anotó para Irán, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego, privando a los asiáticos de adelantarse en el marcador en lo que habría sido un golpe mayúsculo para las aspiraciones belgas.

El partido cambió de forma definitiva en el minuto 66: el belga Nathan Ngoy recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez hombres durante el último cuarto de hora. Pese a la superioridad numérica, Irán no supo aprovechar la ventaja y el marcador no se movió. El portero Thibaut Courtois respondió con varias paradas importantes para mantener el cero.

El técnico belga intentó reaccionar con un triple cambio en el minuto 58 —salieron Meunier, Raskin y Saelemaekers para dar entrada a Castagne, Vanaken y Lukebakio— pero ninguna de las modificaciones logró desbloquear un partido que se resistió hasta el pitido final. Kevin De Bruyne, otra de las grandes figuras del equipo, también abandonó el campo en el minuto 87 sin haber podido desequilibrar.

Las estadísticas retratan con crudeza la frustración belga: 71% de posesión, 20 tiros —siete a puerta— frente a los seis de Irán, con apenas tres entre los tres palos. Dominio aplastante sobre el papel, resultado nulo en el marcador. Irán, por su parte, llegó al partido tras empatar 2-2 con Nueva Zelanda en la primera jornada, con goles de Rezaeian y Mohebbi.

Tras esta segunda jornada, el Grupo G del Mundial 2026 queda completamente abierto: Irán encabeza la tabla con dos puntos en dos partidos jugados, seguido de Bélgica con los mismos dos puntos. Nueva Zelanda y Egipto suman un punto cada uno, aunque con un partido menos disputado, lo que mantiene vivas las opciones de los cuatro equipos.

La jornada decisiva se jugará el 26 de junio: Bélgica se medirá a Nueva Zelanda en BC Place, mientras Irán enfrentará a Egipto en Lumen Field, ambos encuentros a las 23:00 hora de Cuba. Los belgas necesitan ganar para asegurar su clasificación; cualquier tropiezo podría dejarlos fuera de un torneo que se disputa en su propio continente americano de adopción.