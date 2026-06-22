«Mis palabras fueron mis hechos y me contrataron»: cubano recuerda su primer trabajo en España

Un joven cubano de 26 años conocido en redes sociales como Estibito, compartió este lunes el relato de cómo consiguió su primer empleo en España: una apuesta personal en una entrevista de trabajo que terminó abriéndole las puertas del sector de la construcción modular.
En un video publicado en TikTok grabado a las seis de la mañana mientras se dirigía a su trabajo actual, Estibito describe los primeros pasos de su vida laboral en el país: la inscripción en el paro, los trámites que desconocía por completo y la sorpresa de descubrir que encontrar empleo no era tan sencillo como buscar en aplicaciones.
«Pensaba que era buscar trabajo así como así ya en las aplicaciones y eso», reconoció.
Sin embargo, tras completar los trámites correspondientes, el resultado fue rápido: «Conseguí trabajo en menos de 10 días, gracias a Dios, y mi primer trabajo fue en construcción modular».
Lo que marcó la diferencia fue su actitud en la entrevista. Estibito había trabajado en construcción en Cuba desde los 14 o 15 años, durante las vacaciones, junto a su padre y su padrastro, y también había estudiado la materia en la isla, aunque sin ningún contacto con la construcción modular española. Lejos de ocultarlo, lo dijo abiertamente: «Yo no sé absolutamente nada de trabajar en la construcción modular, pero si me ponen a prueba en una semana no se van a arrepentir de contratarme».
La empresa aceptó el reto. «Mis palabras fueron mis hechos y me contrataron», resumió.
Estibito permaneció un año en ese primer empleo, con 14 pagas y realizando horas extras de forma habitual. Durante ese tiempo aprendió técnicas propias del sector: «Aprendí a poner pladur, aprendí a hacer cubiertas, aprendí a hacer todo tipo de cosas que hoy en día cuando hago un currículum me contratan en muchos trabajos».
El esfuerzo tenía un propósito claro: «Trabajaba muchísimo con el fin de poder lograr mis sueños y lograr mis objetivos, tanto para mí como para mi familia en Cuba».
El testimonio de Estibito es representativo de una generación de cubanos que llegan a España y comienzan en sectores como la construcción o la hostelería. Otros cubanos en circunstancias similares han compartido experiencias parecidas: un albañil cubano en A Coruña reveló ganar entre 1,200 y 1,300 euros al mes, aunque buena parte de ese ingreso se destina al alquiler y los gastos de vida.
Al cierre del video, Estibito lanzó un mensaje directo a quienes buscan trabajo en España: «Sal y reparte los currículum por todas partes, ve a las empresas, ve cara a cara donde están las personas, vístete bien, da tu palabra, demuestra lo que sabes, y si no sabes, di que no lo sabes pero tienes ganas de trabajar, y verás cómo vas a encontrar la oportunidad».
Preguntas frecuentes sobre la experiencia laboral de cubanos en España
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo consiguió este cubano su primer trabajo en España?
Estibito consiguió su primer trabajo en España gracias a su actitud proactiva durante la entrevista de trabajo. A pesar de no tener experiencia en construcción modular, aseguró a la empresa que en una semana no se arrepentirían de contratarlo. Su sinceridad y disposición para aprender fueron claves para obtener el empleo.
Publicidad
¿Cuál es el consejo que da para encontrar trabajo en España?
Estibito aconseja salir y repartir currículums en persona, vestir adecuadamente, y ser honesto sobre las propias capacidades. Recomienda demostrar lo que se sabe y mostrar ganas de trabajar, incluso si se carece de experiencia en el área específica.
Publicidad
¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan los inmigrantes cubanos en España al buscar empleo?
Los inmigrantes cubanos enfrentan desafíos como la falta de homologación de títulos, burocracia migratoria y falta de redes de contacto locales. Además, muchos se ven obligados a aceptar trabajos fuera de su cualificación profesional debido a la sobrecualificación y la necesidad de cubrir gastos inmediatos.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la emigración en la vida emocional de los cubanos en España?
La emigración genera una paradoja emocional entre los cubanos en España, quienes disfrutan de mejoras materiales pero enfrentan soledad y desarraigo. Muchos extrañan el calor humano y las conexiones familiares que dejaron atrás en Cuba, a pesar de haber encontrado estabilidad en el extranjero.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.