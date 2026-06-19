Lo que no debes hacer recién llegado a España, según este cubano: "Coordínate un poquito"

Un cubano conocido en TikTok como Belo (@elcaminodelbelo) publicó el jueves un video de casi dos minutos en el que enumera, con humor y sin rodeos, cuatro cosas que los cubanos recién llegados a España no deberían hacer si quieren mantener la autenticidad.

«Esto es una lista de cosas que no deberías hacer como cubano en España», arranca Belo, quien en la descripción del video aclara su intención: «Siempre que se puede aconsejar a mi gente, siempre lo haré».

El primer punto apunta directo al lenguaje.

Belo se irrita con quienes, con apenas uno o dos meses en el país, ya han adoptado el vocabulario peninsular: «Si tú acabaste de llegar hace un mes, dos meses, ¿por qué tú dices vale? ¿por qué tú dices joder? ¿por qué dices tío? ¿por qué dices ay, como me mola eso? A ti no te mola nada. A ti te gusta eso».

El segundo consejo toca la ropa, y Belo lo plantea con empatía antes que con crítica.

«Yo sé que en Cuba la situación está muy difícil con el tema de la vestimenta porque allá no venden nada, pero si ya pasaste trabajo para salir, mano, coordínate un poquito», dice.

La solución que propone es sencilla: «Gástate 30 pesitos en ropita, coordínate, ponte lindo. No puedes andar por el centro de Madrid todo apretado porque eso no se lleva, mi rey».

El tercer punto desmonta una pose que, según Belo, es bastante común entre los recién llegados: presumir de comer paella.

«¿Desde cuándo acá tú has comido paella de marisco con langostica? Usted va al Chino, se compra una ollita de arroz y se hace su arrocito blanco y se lo come con sus cositas», señala, antes de rematar con una pregunta repetida tres veces: «¿Paella? ¿Cuándo tú has comido paella? ¿Cuándo? ¿Cuándo?».

El cuarto consejo es, según el propio Belo, «el que más me gusta», y tiene al café como protagonista.

La crítica va dirigida a quienes piden café con leche de avena, de soja o con sacarina, opciones que en Cuba serían impensables: «En Cuba tú te tomabas un cafecito solo expreso sin azúcar. ¿Por qué te pones tan exquisito aquí con los cafés? Habla claro, dímelo».

El video se suma a un género consolidado en redes sociales protagonizado por cubanos que comparten su experiencia de adaptación en España, donde el choque cultural con el idioma, la comida y las costumbres es material frecuente.

Ese choque ocurre en un contexto de emigración masiva: según el Instituto Nacional de Estadística, a finales de 2024 residían en España 252,290 personas de nacionalidad cubana, frente a las aproximadamente 162,000 registradas en 2020, un crecimiento impulsado por la crisis económica, los apagones y la escasez crónica en la isla.

La acomodación lingüística —adoptar palabras o expresiones del entorno— es un proceso natural en cualquier migrante, pero cuando ocurre de forma acelerada puede percibirse como afectación, que es exactamente lo que Belo pone en el centro de su crítica.

Otras cubanas en España han señalado que mantener el acento cubano también tiene sus costos: algunas han denunciado que las llamadas para alquilar vivienda «se enfrían» en cuanto el interlocutor escucha su acento.