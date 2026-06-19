Air Europa aumenta sus vuelos a Cuba en plena crisis del turismo

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Air Europa anunció este viernes que ampliará a cuatro sus frecuencias semanales en la ruta Madrid-La Habana a partir de julio, según confirmó la compañía a la agencia Europa Press.

La decisión convierte a la aerolínea en el único puente aéreo directo entre España y Cuba, en un momento en que la isla atraviesa su peor crisis turística en décadas.

Actualmente la compañía opera tres vuelos semanales -miércoles, sábados y domingos- y el nuevo servicio sumará un cuarto día a partir del mes próximo.

La aerolínea reconoció que realiza «un seguimiento continuo de la evolución de la ruta, analizando tanto el comportamiento de la misma como la demanda existente».

La única española que resiste

Mientras Air Europa amplía operaciones, el resto de aerolíneas españolas han abandonado Cuba una tras otra.

Iberia suspendió su ruta directa Madrid–La Habana el 1 de junio de 2026, tras reducir gradualmente sus frecuencias desde abril.

La compañía calificó la medida como una decisión que «afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional», y no descartó un posible regreso en noviembre si las condiciones mejoran.

World2Fly, del grupo Iberostar, operó su último vuelo el 20 de mayo, y Cubana de Aviación canceló su enlace con España el 12 de mayo, alegando riesgos derivados de la Orden Ejecutiva firmada por la administración Trump el 1 de mayo de 2026.

En total, al menos 11 aerolíneas internacionales han suspendido vuelos a Cuba en lo que va de año, con más de 1,700 vuelos cancelados.

La lista incluye Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, LATAM Perú, Magnicharters, Air France, Rossiya, Nordwind y Turkish Airlines.

Precios desorbitados y escasez de opciones

La drástica reducción de la oferta ha disparado los precios hasta niveles históricos.

Un billete de solo ida desde La Habana en Air Europa puede superar los 800 euros -en algunos casos los 2,000 dólares-, mientras que los vuelos de ida y vuelta en junio y julio han llegado a rozar los 4,000 euros.

Desde Madrid, solo Air Europa y Air China (en su ruta Pekín–Madrid–La Habana con dos frecuencias semanales los miércoles y sábados) ofrecen conexión directa con la isla.

Como parte de los ajustes operativos recientes, Air Europa trasladó su escala técnica de repostaje en los vuelos de regreso desde La Habana: desde el 13 de junio, los aviones paran en Punta Cana (República Dominicana) en lugar de Santo Domingo, donde recargaban combustible desde febrero de 2026.

Una crisis con raíces estructurales

El detonante operativo de la desbandada aérea fue el NOTAM A0356/26, emitido el 9 de febrero de 2026, que alertó de la indisponibilidad de combustible Jet A-1 en nueve aeropuertos internacionales cubanos, incluido el José Martí de La Habana.

La alerta fue prorrogada hasta al menos el 10 de abril.

La causa de fondo es la interrupción del suministro de petróleo venezolano, que cubría dos tercios de las importaciones cubanas, agravada por las sanciones de la administración Trump y el cese de envíos de Pemex.

Cuba produce solo unos 40,000 de los 110,000 barriles diarios que necesita.

El impacto sobre el turismo es devastador: en el primer cuatrimestre de 2026, la isla recibió apenas 328,608 visitantes internacionales, una caída del 55,8% interanual, con una ocupación hotelera desplomada al 18,9%. Las cadenas Meliá e Iberostar también han abandonado decenas de hoteles en la isla en cumplimiento de las sanciones estadounidenses.

Sobre su planificación futura, Air Europa advirtió que «la programación que tenemos prevista a partir de noviembre responde a una planificación inicial que podría ser ajustada en función de estos factores», dejando abierta la posibilidad de nuevos recortes si la situación en Cuba no mejora.