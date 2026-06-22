¿Puede Cuba convertirse en una fábrica de nuevos votantes para Pedro Sánchez con la Ley de Nietos?

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Un reportaje de la periodista españoa Isabel Durán publicado en El Debate revela las irregularidades de la aplicación de la llamada Ley de Nietos en Cuba, donde más de 350,000 cubanos han iniciado el trámite para obtener la nacionalidad española -una de cada siete solicitudes del mundo-, mientras toda la documentación necesaria queda bajo control absoluto del régimen.

El texto denuncia que el consulado español en La Habana firmó el 1 de enero de 2025 un contrato de 1,131,295 euros con el Grupo PALCO, el monopolio estatal que el régimen autoriza para suministrar personal al cuerpo diplomático extranjero en la Isla, con el objetivo de incorporar a 88 trabajadores que agilizaran la avalancha de expedientes acumulados.

La Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM), presidida por la abogada Estela Marina Pérez Cabrera, ha denunciado ese contrato y sostiene que el beneficiario último es GAESA, el emporio militar cubano que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía de la Isla sin cuentas públicas ni auditorías.

Hay que recordar que Estados Unidos sancionó a GAESA el 7 de mayo de 2026 describiéndolo como «el corazón del sistema comunista cleptocrático» de Cuba, con activos opacos estimados en hasta 20,000 millones de dólares.

El mecanismo denunciado es el siguiente: para acreditar su ascendencia española, un solicitante cubano necesita certificados de nacimiento, matrimonio o defunción que provienen de registros civiles y parroquiales bajo control del Estado cubano, sin posibilidad de verificación independiente desde España.

Agrava la situación el hecho de que Cuba no está adherida al Convenio de La Haya, por lo que sus documentos no llevan apostilla sino un timbre propio que solo expide la dictadura de forma arbitraria, haciendo imposible comprobar la autenticidad de los expedientes de los 350,000 solicitantes al margen del régimen.

Muchos de esos solicitantes, según el reportaje, denuncian expedientes paralizados e irregularidades en la tramitación, una situación que Pérez Cabrera ha descrito como un «laberinto kafkiano de esperas eternas».

«El Gobierno de Sánchez paga a una empresa de la dictadura para que le imponga el personal de su propio consulado con el que acelerar la incorporación al censo electoral de los nuevos nacionalizados de la Ley de Nietos. Dicho de otro modo, para que un cubano demuestre que desciende de un español, España termina pagando a la empresa estatal que tiene la llave de la presunta identidad española de los solicitantes. O lo que es lo mismo, el documento que abre la puerta de Europa pasa por la caja del régimen», detalla la periodista.

Y concluye:« Cuba reúne así dos condiciones que la convierten en el auténtico sumidero por el que se cuelan cientos de miles de votos buscados por Pedro Sánchez con los que retorcer el censo electoral a su medida y cambiar aceleradamente España para siempre: un universo gigantesco de presuntos descendientes y una documentación imposible de verificar sin el apoyo de la dictadura».

El líder del partido de derechas VOX, Santiago Abascal, reaccionó al reportaje con una publicación en Facebook en la que afirmó: «Solo en Cuba la mafia de Sánchez va a acceder a cientos de miles de votos controlados por el castrismo. ¡Solo en Cuba! Sánchez está preparando el golpe definitivo para mantenerse en el poder».

Captura de Facebook / Santiago Abascal

Sin embargo, la publicación de Abascal desencadenó una respuesta masiva de cubanos que rechazaron de plano esa premisa.

«Soy cubano y obtuve mi nacionalidad española por la ley de nietos, y si Sánchez piensa que por agradecimiento le votaremos se equivoca, no queremos una España socialista, queremos una libre y próspera», escribió uno.

Otro internauta fue más directo: «Soy cubano de la ley de nietos y al PSOE no lo voto, hay que ser bien estúpido para escapar de un sistema para venir a votarlo».

Algunos matizaron la postura de Abascal sin abandonar su rechazo al socialismo: «Te aseguro que ningún cubano votaría nunca por la izquierda en España, yo mismo voté PP en Andalucía, y no te voté a ti (VOX) precisamente por estos comentarios tontos e inverosímiles... Salimos huyendo de una dictadura de izquierda comunista».

La síntesis del sentir mayoritario la expresó otro comentarista: «Hay más probabilidad que los españoles voten por Sánchez que los cubanos. Quienes escapan de Cuba lo hacen por culpa del socialismo. Irnos a otro país a votar por lo que arruinó nuestra vida, nuestra tierra, simplemente no tiene sentido. Votamos desde la experiencia».

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior advirtió en octubre de 2024 que, al ritmo actual de tramitación, podrían tardarse hasta 20 años en resolver todos los expedientes acumulados a nivel global.