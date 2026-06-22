¿Puede Cuba convertirse en una fábrica de nuevos votantes para Pedro Sánchez con la Ley de Nietos?

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Un reportaje de la periodista españoa Isabel Durán publicado en El Debate revela las irregularidades de la aplicación de la llamada Ley de Nietos en Cuba, donde más de 350,000 cubanos han iniciado el trámite para obtener la nacionalidad española -una de cada siete solicitudes del mundo-, mientras toda la documentación necesaria queda bajo control absoluto del régimen.
El texto denuncia que el consulado español en La Habana firmó el 1 de enero de 2025 un contrato de 1,131,295 euros con el Grupo PALCO, el monopolio estatal que el régimen autoriza para suministrar personal al cuerpo diplomático extranjero en la Isla, con el objetivo de incorporar a 88 trabajadores que agilizaran la avalancha de expedientes acumulados.
La Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM), presidida por la abogada Estela Marina Pérez Cabrera, ha denunciado ese contrato y sostiene que el beneficiario último es GAESA, el emporio militar cubano que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía de la Isla sin cuentas públicas ni auditorías.
Hay que recordar que Estados Unidos sancionó a GAESA el 7 de mayo de 2026 describiéndolo como «el corazón del sistema comunista cleptocrático» de Cuba, con activos opacos estimados en hasta 20,000 millones de dólares.
El mecanismo denunciado es el siguiente: para acreditar su ascendencia española, un solicitante cubano necesita certificados de nacimiento, matrimonio o defunción que provienen de registros civiles y parroquiales bajo control del Estado cubano, sin posibilidad de verificación independiente desde España.
Agrava la situación el hecho de que Cuba no está adherida al Convenio de La Haya, por lo que sus documentos no llevan apostilla sino un timbre propio que solo expide la dictadura de forma arbitraria, haciendo imposible comprobar la autenticidad de los expedientes de los 350,000 solicitantes al margen del régimen.
Muchos de esos solicitantes, según el reportaje, denuncian expedientes paralizados e irregularidades en la tramitación, una situación que Pérez Cabrera ha descrito como un «laberinto kafkiano de esperas eternas».
«El Gobierno de Sánchez paga a una empresa de la dictadura para que le imponga el personal de su propio consulado con el que acelerar la incorporación al censo electoral de los nuevos nacionalizados de la Ley de Nietos. Dicho de otro modo, para que un cubano demuestre que desciende de un español, España termina pagando a la empresa estatal que tiene la llave de la presunta identidad española de los solicitantes. O lo que es lo mismo, el documento que abre la puerta de Europa pasa por la caja del régimen», detalla la periodista.
Y concluye:« Cuba reúne así dos condiciones que la convierten en el auténtico sumidero por el que se cuelan cientos de miles de votos buscados por Pedro Sánchez con los que retorcer el censo electoral a su medida y cambiar aceleradamente España para siempre: un universo gigantesco de presuntos descendientes y una documentación imposible de verificar sin el apoyo de la dictadura».
El líder del partido de derechas VOX, Santiago Abascal, reaccionó al reportaje con una publicación en Facebook en la que afirmó: «Solo en Cuba la mafia de Sánchez va a acceder a cientos de miles de votos controlados por el castrismo. ¡Solo en Cuba! Sánchez está preparando el golpe definitivo para mantenerse en el poder».
Sin embargo, la publicación de Abascal desencadenó una respuesta masiva de cubanos que rechazaron de plano esa premisa.
«Soy cubano y obtuve mi nacionalidad española por la ley de nietos, y si Sánchez piensa que por agradecimiento le votaremos se equivoca, no queremos una España socialista, queremos una libre y próspera», escribió uno.
Otro internauta fue más directo: «Soy cubano de la ley de nietos y al PSOE no lo voto, hay que ser bien estúpido para escapar de un sistema para venir a votarlo».
Algunos matizaron la postura de Abascal sin abandonar su rechazo al socialismo: «Te aseguro que ningún cubano votaría nunca por la izquierda en España, yo mismo voté PP en Andalucía, y no te voté a ti (VOX) precisamente por estos comentarios tontos e inverosímiles... Salimos huyendo de una dictadura de izquierda comunista».
La síntesis del sentir mayoritario la expresó otro comentarista: «Hay más probabilidad que los españoles voten por Sánchez que los cubanos. Quienes escapan de Cuba lo hacen por culpa del socialismo. Irnos a otro país a votar por lo que arruinó nuestra vida, nuestra tierra, simplemente no tiene sentido. Votamos desde la experiencia».
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior advirtió en octubre de 2024 que, al ritmo actual de tramitación, podrían tardarse hasta 20 años en resolver todos los expedientes acumulados a nivel global.
Preguntas frecuentes sobre la Ley de Nietos y su impacto en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la Ley de Nietos y quiénes pueden beneficiarse de ella?
La Ley de Nietos, formalmente conocida como Ley de Memoria Democrática, permite a los hijos y nietos de emigrantes españoles obtener la nacionalidad española. Esta ley se diseñó para reconocer la ciudadanía a descendientes de españoles que emigraron, y ha tenido un impacto notable en países con grandes comunidades de descendientes, como Cuba y Argentina.
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¿Por qué la aplicación de la Ley de Nietos en Cuba es problemática?
La aplicación de la Ley de Nietos en Cuba enfrenta problemas debido a la falta de transparencia y control del régimen cubano sobre la documentación necesaria para acreditar la ascendencia española. El consulado español en La Habana depende de un contrato con el Grupo PALCO, vinculado a GAESA, lo que otorga al régimen cubano un control absoluto sobre el proceso. Además, la imposibilidad de verificar de forma independiente la autenticidad de los documentos cubanos agrava la situación.
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¿Cómo influye el régimen cubano en el proceso de nacionalización española?
El régimen cubano influye en el proceso de nacionalización a través de su control sobre los registros civiles y parroquiales necesarios para tramitar la ciudadanía española. Además, el monopolio estatal autoriza a GAESA a gestionar parte de la documentación, lo que genera sospechas sobre el uso de la ley para manipular el censo electoral en España a favor de intereses políticos específicos.
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¿Qué papel juega GAESA en la economía cubana y en la tramitación de la Ley de Nietos?
GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, incluyendo sectores como el turismo, las tiendas en divisas y el comercio exterior. En la tramitación de la Ley de Nietos, su influencia se manifiesta a través del control sobre el Grupo PALCO, encargado de suministrar personal al consulado español en La Habana, lo que incrementa las preocupaciones sobre la transparencia del proceso de nacionalización.
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¿Cómo reaccionan los cubanos ante la idea de que puedan ser manipulados políticamente por obtener la nacionalidad española?
Muchos cubanos que han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Nietos rechazan la idea de ser manipulados políticamente. Afirman que su experiencia bajo un régimen socialista en Cuba les lleva a desear una España libre y próspera, lejos del socialismo. La mayoría expresa que no votaría por partidos de izquierda en España, desmintiendo las preocupaciones sobre su influencia electoral en favor de Pedro Sánchez.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.