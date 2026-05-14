Consulado de España en La Habana anuncia cambios en las citas para la nacionalidad española

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El Consulado General de España en La Habana anunció este jueves la ampliación de su agenda de citas a ocho semanas para un trámite de alta demanda: la Opción a la nacionalidad española por la Ley 36/2002.

«A partir de esta semana, la agenda para turnos de opción a la nacionalidad (Ley 36) se ha extendido a 8 semanas con vistas a que los interesados dispongan de un mayor margen de tiempo para reservar y acudir a dichas citas», dice el comunicado en la cuenta oficial del Consulado en X.

Hasta ahora, la ventana de disponibilidad era más reducida, lo que generaba una competencia feroz por los turnos y alimentaba un mercado negro de citas. En 2025 algunas personas llegaron a pagar entre 600 y 800 euros por una cita.

La semana pasada también confirmaron la ampliación de la agenda para turnos de primera cita de transcripción de Matrimonios, por las mismas razones.

La medida se suma a una serie de ampliaciones de capacidad que el Consulado ha implementado en los últimos años ante la presión sostenida por la cantidad de casos que atienden y los retrasos en los trámites de los cubanos.

En mayo de 2025, la sede diplomática añadió 336 citas semanales adicionales, un incremento del 27,2%, para resolver el «cuello de botella» en la tramitación de nacionalidad española.

En febrero de 2026, aumentó un 35% las citas para legalizaciones, pasando de 1,000 a 1,350 por semana.

El Consulado de La Habana es la única sede diplomática española en Cuba autorizada para tramitar la nacionalidad, lo que concentra una demanda extraordinaria.

En 2025, recibió 107,338 solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática, representando el 12,24% del total global de esa ley, que acumuló casi 2,5 millones de solicitudes hasta la fecha.

Hace pocos días, el Consulado alertó sobre una estafa activa con citas falsas para trámites de contrato laboral. Varias personas se presentaron con correos electrónicos fraudulentos que suplantaban la identidad del Consulado, con el asunto «Cambio Cita Contrato Laboral» e instrucciones coercitivas como «Cancelaciones no se permiten por esta vía».

Ante esa situación, el Consulado instó a los afectados a denunciar la estafa ante las autoridades: ante la Policía Nacional Revolucionaria si los hechos ocurrieron en Cuba, o ante la Policía Nacional española si los servicios fueron contratados en España.