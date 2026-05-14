Consulado de España en La Habana anuncia cambios en las citas para la nacionalidad española

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El Consulado General de España en La Habana anunció este jueves la ampliación de su agenda de citas a ocho semanas para un trámite de alta demanda: la Opción a la nacionalidad española por la Ley 36/2002.
«A partir de esta semana, la agenda para turnos de opción a la nacionalidad (Ley 36) se ha extendido a 8 semanas con vistas a que los interesados dispongan de un mayor margen de tiempo para reservar y acudir a dichas citas», dice el comunicado en la cuenta oficial del Consulado en X.
Hasta ahora, la ventana de disponibilidad era más reducida, lo que generaba una competencia feroz por los turnos y alimentaba un mercado negro de citas. En 2025 algunas personas llegaron a pagar entre 600 y 800 euros por una cita.
La semana pasada también confirmaron la ampliación de la agenda para turnos de primera cita de transcripción de Matrimonios, por las mismas razones.
La medida se suma a una serie de ampliaciones de capacidad que el Consulado ha implementado en los últimos años ante la presión sostenida por la cantidad de casos que atienden y los retrasos en los trámites de los cubanos.
En mayo de 2025, la sede diplomática añadió 336 citas semanales adicionales, un incremento del 27,2%, para resolver el «cuello de botella» en la tramitación de nacionalidad española.
En febrero de 2026, aumentó un 35% las citas para legalizaciones, pasando de 1,000 a 1,350 por semana.
El Consulado de La Habana es la única sede diplomática española en Cuba autorizada para tramitar la nacionalidad, lo que concentra una demanda extraordinaria.
En 2025, recibió 107,338 solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática, representando el 12,24% del total global de esa ley, que acumuló casi 2,5 millones de solicitudes hasta la fecha.
Hace pocos días, el Consulado alertó sobre una estafa activa con citas falsas para trámites de contrato laboral. Varias personas se presentaron con correos electrónicos fraudulentos que suplantaban la identidad del Consulado, con el asunto «Cambio Cita Contrato Laboral» e instrucciones coercitivas como «Cancelaciones no se permiten por esta vía».
Ante esa situación, el Consulado instó a los afectados a denunciar la estafa ante las autoridades: ante la Policía Nacional Revolucionaria si los hechos ocurrieron en Cuba, o ante la Policía Nacional española si los servicios fueron contratados en España.
Preguntas frecuentes sobre las citas para la nacionalidad española en el Consulado de España en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los cambios recientes en las citas para la nacionalidad española en La Habana?
El Consulado General de España en La Habana ha ampliado su agenda de citas a ocho semanas para la Opción a la nacionalidad española bajo la Ley 36/2002 y la transcripción de matrimonios. Este cambio busca dar a los interesados más tiempo para reservar y asistir a las citas, reduciendo la competencia y el mercado negro de turnos.
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¿Por qué el Consulado de España en La Habana enfrenta tanta demanda?
La alta demanda se debe a la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido a muchos cubanos solicitar la nacionalidad española. En 2025, el consulado recibió más de 107,000 solicitudes bajo esta ley, lo que representa un 12,24% del total global. La sede en La Habana es la única en Cuba que puede tramitar nacionalidades, lo que concentra la demanda.
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¿Cómo afecta el fraude al sistema de citas del consulado español en La Habana?
El fraude es un problema persistente debido a la alta demanda de citas. Se han registrado estafas mediante correos electrónicos falsos que suplantan la identidad del consulado y la reventa ilegal de citas. Las autoridades del consulado han instado a los afectados a denunciar estos fraudes ante la Policía Nacional Revolucionaria en Cuba o la Policía Nacional en España.
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¿Qué medidas ha tomado el Consulado de España en La Habana para mejorar el acceso a citas?
El consulado ha incrementado el número de citas disponibles en varias ocasiones. En mayo de 2025, se añadieron 336 citas semanales adicionales, un aumento del 27,2%, y en febrero de 2026 se incrementó un 35% las citas para legalizaciones. Estas medidas buscan aliviar el sistema y dar respuesta a la alta demanda consular.
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¿Qué se necesita para la transcripción de matrimonios en el consulado español en La Habana?
La transcripción de matrimonios requiere cita previa obligatoria y la presencia física de ambos cónyuges. Es necesario presentar documentación como certificados de nacimiento, certificado de matrimonio del Registro Civil cubano y documentos de identidad. El proceso puede tardar aproximadamente 179 días en resolverse.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.