Marco Rubio a Irán: «Pueden hacer cosas increíbles si abandonan el terrorismo»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tendió la mano a Irán este martes al aterrizar en Emiratos Árabes Unidos, primera parada de una gira de tres días por el Golfo Pérsico que incluye Kuwait y Baréin, con un mensaje de doble filo: oportunidad económica si Teherán renuncia al terrorismo, y advertencia de que la paz regional es imposible mientras sus grupos armados sigan operando.

«Si el liderazgo de Irán toma la decisión de que quieren ser un país, en lugar de un movimiento revolucionario que exporta el terror, van a tener la oportunidad de hacer cosas increíbles en Irán», declaró Rubio ante la prensa al llegar a los Emiratos.

El secretario de Estado precisó que esas oportunidades incluirían inversión extranjera directa, similar a la que ya beneficia a otros países de la región, pero aclaró que no se trataría de fondos del gobierno estadounidense.

«No estoy prometiendo que esa sea la decisión que van a tomar. Digo que si esa es la decisión que toman, habrá oportunidades», añadió, subrayando que cualquier avance dependerá del progreso en «una serie de otros asuntos de seguridad que deben abordarse en los próximos días».

Sobre los grupos armados respaldados por Teherán, Rubio fue categórico: «No se puede tener el fin de las hostilidades y los conflictos en la región mientras los intermediarios iraníes estén lanzando misiles y drones desde Irak, y estén participando en el terrorismo como lo hizo Hamás y lo hizo Hezbolá».

El secretario vinculó esta cuestión al memorando de entendimiento de 14 puntos firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán, argumentando que el concepto de «cese completo de hostilidades en toda la región» cubre implícitamente la actividad de esos grupos.

«Creo que está cubierto por el memorando y es un asunto que se abordará en el momento apropiado de estas negociaciones», señaló.

Rubio también se pronunció sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo y gas natural licuado.

«Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tarifas en una vía marítima internacional», afirmó en referencia directa a la propuesta iraní —respaldada por Omán— de cobrar por supuestos «servicios de seguridad y navegación» en esas aguas.

La gira se produce en un momento de extrema fragilidad diplomática. El conflicto militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el 28 de febrero de 2026, derivó en un alto el fuego en torno al 8 de abril, pero el proceso negociador ha sido turbulento desde entonces.

Irán suspendió las conversaciones en dos ocasiones —el 1 de junio y el 19 de junio— alegando ataques israelíes en el sur del Líbano, y el director de la CIA, John Ratcliffe, advirtió a Trump que la inteligencia genera «serias dudas» sobre la disposición iraní a cumplir los compromisos nucleares del acuerdo.

En Baréin, última parada de la gira, Rubio se reunirá con los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, los países más directamente afectados por cualquier cierre del estrecho de Ormuz y por la inestabilidad que genera la política de exportación de conflictos de Teherán.