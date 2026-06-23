Marco Rubio lanza una advertencia global: Hacer negocios con GAESA puede salir caro

Cuartel General de GAESA en La Habana y Marco Rubio

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este martes una contundente advertencia a bancos, empresas e inversionistas de todo el mundo: mantener relaciones comerciales con entidades vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA puede tener consecuencias.

La advertencia acompañó una nueva ronda de sanciones anunciada por la administración del presidente Donald Trump contra cinco entidades cubanas y una integrante del círculo familiar de los Castro, como parte de la estrategia de presión económica impulsada por Washington contra el régimen de La Habana.

"Los bancos extranjeros y otras empresas que prestan servicios a estas entidades deben congelar inmediatamente esas actividades", afirmó Rubio al presentar las nuevas medidas.

Aunque el anuncio incluyó sanciones contra empresas específicas, el mensaje estuvo dirigido mucho más allá de Cuba.

El Departamento de Estado dejó claro que cualquier persona o entidad extranjera que mantenga operaciones con compañías sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 podría exponerse a medidas similares.

La advertencia alcanza especialmente a actores que operen en sectores identificados por Washington como fuentes de financiamiento del régimen cubano, entre ellos los servicios financieros, la minería, los metales, la energía, la defensa y la seguridad.

Según el comunicado oficial, los bancos extranjeros y otras instituciones financieras deben actuar con extrema cautela en cualquier transacción relacionada con las entidades designadas.

Las autoridades estadounidenses también alertaron sobre posibles riesgos para quienes intenten transferir activos o facilitar operaciones destinadas a beneficiar a personas o empresas sancionadas.

Tres de las entidades incluidas en la nueva ronda de sanciones —Almacenes Universales S.A. (AUSA), RAFIN S.A. y Banco Financiero Internacional (BFI)— forman parte de la red empresarial vinculada a GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que Washington considera uno de los principales pilares económicos del régimen.

Sin embargo, más allá de las nuevas designaciones, la advertencia lanzada por Rubio llega cuando varias compañías extranjeras ya han comenzado a retirarse de Cuba para evitar exponerse a sanciones estadounidenses.

En las últimas semanas, cadenas hoteleras como Meliá e Iberostar anunciaron la salida de varios hoteles administrados junto a entidades vinculadas a GAESA.

A ellas se sumaron Blue Diamond Resorts y Aston Hotels, que también redujeron o cancelaron operaciones en la isla ante el endurecimiento de las medidas adoptadas por Washington.

La presión no se ha limitado al sector turístico. La canadiense Sherritt International, uno de los socios extranjeros más importantes del régimen en las áreas de minería y energía, anunció cambios en sus operaciones en Cuba en medio del nuevo escenario de sanciones.

En el ámbito financiero, entidades como Banco Sabadell y otros operadores vinculados a negocios con la isla comenzaron igualmente a reevaluar su exposición al mercado cubano.

El mensaje enviado este martes por Rubio parece dirigido precisamente a las empresas que todavía mantienen relaciones con estructuras controladas por el Estado y los militares cubanos.

"Los bancos extranjeros y otras empresas que prestan servicios a estas entidades deben congelar inmediatamente esas actividades", afirmó el secretario de Estado.

La advertencia adquiere especial relevancia porque llega apenas días después de que el régimen aprobara un paquete de 176 reformas económicas destinadas a atraer inversión extranjera, ampliar el acceso a financiamiento y flexibilizar distintos sectores de la economía.

Mientras La Habana intenta presentarse como un destino más atractivo para los negocios internacionales, Washington está elevando el riesgo para cualquier empresa que opere con entidades consideradas parte de la red económica del régimen.

Más allá de las sanciones anunciadas contra AUSA, RAFIN y BFI, la señal de la administración Trump es que el costo de hacer negocios con GAESA podría seguir aumentando.

Para muchos inversionistas extranjeros, la experiencia reciente de cadenas hoteleras, bancos y compañías mineras que ya han comenzado a retirarse de Cuba constituye una advertencia tan clara como las propias sanciones.