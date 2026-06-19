Irán y EE.UU. suspenden a última hora las negociaciones de paz en Suiza: ¿Qué se sabe?

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Irán y Estados Unidos cancelaron este viernes las conversaciones que debían celebrarse en la pequeña aldea suiza de Obbürgen, cerca de Lucerna, para comenzar a implementar el memorándum de paz firmado apenas dos días antes, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.

La ruptura se produjo a última hora, cuando Teherán decidió suspender su participación como respuesta directa a la última oleada de ataques israelíes en el sur del Líbano.

Minutos después, el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien encabezaba la delegación de Washington, canceló su viaje a territorio helvético.

El detonante: Los ataques israelíes en Líbano

La ofensiva israelí en el sur libanés fue el factor que precipitó la cancelación.

Según la agencia estatal de noticias libanesa NNA, al menos 18 personas murieron y otras 33 resultaron heridas en bombardeos aéreos y ataques con artillería en la zona de Nabatiya, uno de los principales bastiones de la milicia chií Hezbolá, pero también hogar de miles de civiles que habían comenzado a regresar con la esperanza de una tregua.

Las fuerzas israelíes han avanzado hasta 10 kilómetros a lo largo de toda la frontera sur libanesa, según el último mapa publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Los combates se han recrudecido: al menos cuatro soldados israelíes perdieron la vida en las últimas horas, entre ellos el comandante de un batallón de tanques, Dor Gedalia Ben Simhon, de 32 años, fallecido cuando un presunto dron o misil antitanque impactó su carro de combate en la localidad de Kfar Tebnit.

Tras conocerse esas bajas, el ministro ultra de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, publicó en redes sociales que «todo Líbano debe arder».

El gobierno de Benjamín Netanyahu insiste en su derecho a continuar la ofensiva, una postura que ha generado fuertes discrepancias con Donald Trump y la Casa Blanca.

Teherán, por su parte, condiciona cualquier diálogo a la retirada israelí del Líbano y ha reafirmado que su apoyo a Hezbolá es «incondicional».

La versión de Washington: «Problemas logísticos»

La Casa Blanca ofreció una explicación diferente. Un portavoz señaló que la delegación estadounidense estaba lista para viajar, pero que «la logística de este tipo de negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible».

La administración evitó confirmar una nueva fecha y se limitó a asegurar que informará cuando haya actualizaciones concretas.

Esta no es la primera vez que la guerra en Líbano hace descarrilar el proceso diplomático.

Irán ya suspendió negociaciones con EE.UU. el 1 de junio por ataques israelíes, y el acuerdo estuvo en el aire el 14 de junio tras un ataque en Beirut.

El acuerdo que ahora peligra

Las conversaciones canceladas tenían como objetivo implementar el memorándum de 14 puntos que Trump firmó digitalmente el 17 de junio durante una cena de gala en el Palacio de Versalles, en el marco de la Cumbre del G7.

El documento, descrito por Vance como de «apenas página y media» y deliberadamente vago en sus compromisos técnicos, abre una ventana de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

También contempla un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares y el desbloqueo de al menos 12,000 millones en fondos iraníes congelados.

Un día antes de la cancelación, el CENTCOM levantó el bloqueo naval sobre Irán, impuesto el 13 de abril por orden de Trump.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, ya había advertido que las negociaciones futuras se desarrollarán «sobre la base de la desconfianza, de los incumplimientos de compromisos del pasado y de las experiencias anteriores».

Figuras clave del entorno de Trump -el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el director de la CIA John Ratcliffe- han expresado reservas sobre si Teherán cumplirá sus compromisos nucleares, lo que añade presión adicional sobre una ventana diplomática de 60 días que ya acumula su primera crisis.