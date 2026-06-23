Arrestan a conductor cubano de Uber por cargos que podrían costarle la libertad de por vida en Florida

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Un cubano que trabajaba como conductor de Uber en Miami-Dade fue arrestado en la ciudad de Doral acusado de haber secuestrado y agredido sexualmente a una pasajera, dos delitos graves por los que podría pasar el resto de su vida en prisión, según las leyes de Florida.

Yusel Pérez Leyva, de 42 años, fue detenido el 18 de junio tras confesar que secuestró y violó a una pasajera que había recogido en Miami Beach, de acuerdo con registros judiciales citados este lunes por Local 10.

La mujer declaró a los detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dad (MDSO) que recordaba haber salido el 3 de junio y abandonado un club nocturno en Miami Beach en la madrugada del 4 de junio.

Según el informe policial, la víctima despertó adolorida en la sala de emergencias del HCA Florida Palm Lakes en Hialeah, pero no podía recordar lo sucedido. «Ella cree que fue drogada... como resultado, perdió el conocimiento y sólo recuerda haber salido del club nocturno local... Cree que fue violada», indicó un oficial de la MDSO en el reporte.

Videos de vigilancia hallados por la policía muestran a Pérez Leyva cargando a la mujer inconsciente hasta su apartamento en el 7220 NW 179th St., cerca de Miami Lakes.

Al ser interrogado en la Oficina de víctimas especiales en Doral, el sospechoso confesó que estaba trabajando como conductor de Uber cuando recogió a la mujer, y admitió que sostuvo relaciones sexuales con ella mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Tras su arresto, Pérez Leyva fue recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight el 19 de junio. Un día después, compareció ante un juez, quien le negó la fianza, ordenó su detención preventiva y le prohibió acercarse a la víctima.

Pérez Leyva enfrenta dos cargos por delitos graves de primer grado: secuestro, punible con una pena máxima de cadena perpetua, y agresión sexual contra una víctima físicamente incapacitada o indefensa, que conlleva penas de hasta 30 años de prisión, bajo la ley de Florida.

Además de los cargos penales, el acusado tiene una orden de retención migratoria emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El juez de circuito de Miami-Dade Alberto Milian presidirá el caso. La lectura formal de cargos está programa para el 9 de julio en la mañana.

Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, Pérez Leyva podría pasar el resto de su vida en prisión, a lo que se sumaría un eventual proceso de deportación una vez cumplida cualquier otra condena.

El hecho se suma a casos previos de conductores cubanos de Uber en el área metropolitana de Miami acusados de delitos sexuales contra pasajeras. En marzo de 2025, Yaroslandys Elozegui Romero, de 35 años, fue arrestado por obligar a una clienta a realizar actos sexuales en la orilla de la autopista SR 826. En octubre de 2023, Yadir Alejandro Góngora fue detenido por fingir ser conductor de Uber y agredir sexualmente a una turista en Miami Beach; y en marzo de ese mismo año, Wilder Ariel Sosa Olivero fue arrestado en Hialeah acusado de secuestro, agresión física y exposición indecente a una pasajera.

Hasta el primero de junio, Uber enfrentaba más de 3,500 demandas por agresión sexual en litigios federales. Entre 2017 y 2020 al menos 9,805 personas denunciaron agresiones cometidas por conductores de la plataforma.