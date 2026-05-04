Florida autoriza ejecución del autor del crimen de una bebé de cinco meses en 1996

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó su novena orden de ejecución de 2026 para Andrew Richard Lukehart, de 53 años, condenado por el crimen de la bebé Gabrielle Hanshaw, de cinco meses de edad, en el condado de Duval en febrero de 1996, según informó NBC Miami.

Lukehart, de Jacksonville, está programado para morir por inyección letal el 2 de junio en la Prisión Estatal de Florida en Starke, con una ventana de ejecución que se extiende hasta el mediodía del 9 de junio.

Según los registros judiciales, el crimen ocurrió el 25 de febrero de 1996 cuando el hombre intentaba cambiar el pañal a la bebé Gabrielle, hija de su novia, y la niña no se quedaba quieta.

El propio Lukehart testificó durante el juicio que "empujó de manera forzada y repetida la cabeza y el cuello de la bebé contra el suelo".

Tras el crimen, arrojó el cuerpo de la menor a un estanque cercano, tomó el automóvil de su pareja y huyó.

Unos 30 minutos después llamó a su novia y alegó que un individuo en un Chevy Blazer azul había secuestrado a la bebé, pero el vehículo fue hallado abandonado en el condado de Clay y Lukehart apareció en el patio de un agente de la Policía Estatal de Florida.

Inicialmente mantuvo la historia del secuestro, pero finalmente confesó haber cometido el crimen.

El jurado lo declaró culpable el 27 de febrero de 1997 y, un mes después, recomendó la pena de muerte por nueve votos a tres.

La Corte Suprema de Florida confirmó la condena y la sentencia en el año 2000, y el caso lleva casi 30 años en el sistema judicial con todas las apelaciones agotadas.

Finalmente, DeSantis firmó la orden el viernes pasado, un día después de que el estado ajusticiara a James Hitchcock, de 69 años, condenado por la agresión sexual y el crimen de su sobrina política en 1976. Fue la sexta ejecución de Florida en lo que va de 2026.

La orden para Lukehart se enmarca en el ritmo acelerado de ejecuciones que el gobernador ha impuesto en Florida: en 2025, el estado ejecutó a 19 personas, un récord histórico en la era moderna de la pena de muerte, desde su reinstauración en 1976.

Ese ritmo convirtió a Florida en el estado líder en ejecuciones de todo el país.

Antes de que llegue el turno de Lukehart, está programada para el 21 de mayo la ejecución de Richard Knight, de 47 años, condenado por el doble crimen de Odessia Stephens y su hija de cuatro años, Hanessia Mullings, en el condado de Broward en el 2000.

DeSantis también impulsó una reforma legal que eliminó el requisito de unanimidad del jurado para recomendar la pena de muerte, y desde el inicio de su mandato ha firmado decenas de órdenes de ejecución.

Ante este ritmo, los opositores a la pena de muerte en Florida se han vuelto más activos: la organización Floridians for Alternatives to the Death Penalty anunció el mismo viernes una campaña de recogida de firmas para hacer llegar a DeSantis la oposición mundial a estas ejecuciones.

Su directora ejecutiva, Grace Hanna, declaró: "Y mientras lloramos, la maquinaria de la ejecución continúa. La celda donde Hitchcock una vez estuvo ahora está ocupada por un nuevo hombre al que le han dicho que tiene un mes para vivir".