Cuba Transformación aclara su propuesta: "Economía social de mercado y Estado de Derecho democrático"

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El economista Pedro Monreal salió este martes a despejar la confusión generada tras el anuncio del proyecto Cuba Transformación, precisando en su cuenta de X tres puntos clave sobre el alcance real de la iniciativa.

Monreal indicó que la propuesta será publicada próximamente y subrayó que no está dirigida específicamente al gobierno cubano actual y, sobre todo, que «su marco general es un modelo de economía social de mercado y un Estado de Derecho democrático».

La aclaración se hizo necesaria porque el anuncio del lunes generó confusión. Omar Everleny Pérez Villanueva, uno de los integrantes de Cuba Transformación, también forma parte del grupo asesor convocado por Díaz-Canel el 17 de junio para buscar respuestas a la crisis económica, una coincidencia que llevó a algunos a asociar ambos proyectos.

Sin embargo, la diferencia entre uno y otro es de fondo. Mientras el grupo asesor del gobernante opera dentro del marco socialista del régimen, Cuba Transformación plantea un cambio estructural que implica avanzar hacia un sistema político y económico radicalmente distinto al actual.

El proyecto reúne a cinco economistas cubanos —Mauricio De Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Ricardo Torres Pérez, Pavel Vidal Alejandro y Pérez Villanueva— que llevan trabajando desde marzo de 2026 con el apoyo del Cuba Study Group y el Observatorio Sobre Economía Cubana.

En el texto publicado el lunes en Substack, Monreal fue explícito: «Aunque hemos conocido —como todos— las medidas económicas anunciadas recientemente por el gobierno cubano, la propuesta que estamos elaborando no constituye una valoración específica de dichas decisiones ni se deriva directamente de ellas».

El grupo concibe la transformación en tres fases: estabilización y medidas de emergencia; recuperación productiva e institucional; y construcción de una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo.

En esta etapa inicial, el trabajo se concentra en la primera fase, dada la urgencia de corregir los desequilibrios macroeconómicos y atender los problemas más apremiantes de la población.

El contexto en que surge la iniciativa es el de la peor crisis económica de Cuba en décadas. El PIB acumula una contracción superior al 23% desde 2019, con proyecciones de caída adicional de entre 7,2% y 15% para 2026, mientras el país padece apagones prolongados, escasez extrema y un éxodo migratorio masivo.

El régimen respondió a esa crisis con la aprobación de 176 medidas en la Asamblea Nacional, que incluyen autorización de banca privada, transformación de empresas estatales y apertura a inversión extranjera. Monreal había calificado esas reformas de «pragmatismo tardío» y «ardid caduco», advirtiendo que «las cuentas no cuadran».

Fue precisamente la convocatoria de Díaz-Canel a economistas críticos —inédita en la historia reciente de la dictadura y articulada directamente desde su oficina, sin involucrar al primer ministro ni al ministro de Economía— lo que sembró la confusión sobre la naturaleza independiente de Cuba Transformación.

Monreal subrayó que el objetivo del grupo es aportar «argumentos técnicos que faciliten espacios de diálogo, entendimiento y negociación sobre el futuro económico de Cuba», sin pretender ofrecer «una respuesta cerrada y definitiva». La propuesta completa será publicada próximamente.