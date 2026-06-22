Cinco economistas cubanos trabajan en un plan para transformar la economía de la Isla

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Un grupo de cinco economistas cubanos independientes lleva meses elaborando una propuesta integral de transformación económica para Cuba, al margen del régimen y sin ningún vínculo con el equipo asesor que Miguel Díaz-Canel convocó recientemente para buscar salidas a la crisis.

El proyecto, denominado Cuba Transformación, fue anunciado este lunes por el economista Pedro Monreal González en Substack y en su cuenta de la red social X.

Según explicó, el grupo lleva trabajando desde marzo de 2026. Además de Monreal, el equipo lo integran también Mauricio De Miranda Parrondo, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro.

Este colectivo es completamente distinto del grupo que Díaz-Canel convocó el 17 de junio para asesorarle sobre el paquete oficial de reformas.

Omar Everleny aparece en ambos grupos, pero Cuba Transformación no trabaja para el gobierno ni evalúa sus medidas, opera con metodología propia y apunta a un escenario de cambio institucional y político.

«Aunque hemos conocido —como todos— las medidas económicas anunciadas recientemente por el gobierno cubano, la propuesta que estamos elaborando no constituye una valoración específica de dichas decisiones ni se deriva directamente de ellas», aclaró Monreal en su publicación.

Contraste con el grupo oficial

El equipo asesor de Díaz-Canel fue convocado directamente desde la oficina del gobernante e incluye a economistas críticos como Juan Triana y Julio Carranza; y a figuras del aparato estatal como José Luis Rodríguez García, exministro de Economía, y José Carlos del Toro Ríos, presidente de la Asociación Nacional de Economistas.

Cuba Transformación, en cambio, subraya su independencia intelectual y no responde a ninguna instancia del régimen.

La propuesta del grupo independiente concibe la transformación en tres fases:

Estabilización y medidas de emergencia Recuperación productiva e institucional Construcción de una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo

En esta etapa inicial, el trabajo se concentra en la primera fase, ante la urgencia de corregir los desequilibrios macroeconómicos y atender los problemas más apremiantes de la población.

El horizonte que plantean va mucho más allá de los ajustes que el régimen ha presentado como reformas.

«Consideramos que un proceso exitoso de transformación económica requiere una secuencia ordenada de cambios que permita avanzar hacia una economía social de mercado, sustentada en un Estado democrático de derecho, capaz de combinar crecimiento económico, inclusión social, protección de los derechos ciudadanos y fortalecimiento institucional», escribió Monreal.

El proyecto surge en el peor momento económico de Cuba en décadas. El PIB acumula una contracción superior al 23% desde 2019, con proyecciones de caída adicional de entre 7,2% y 15% para 2026.

El país padece apagones de hasta 30 horas diarias, escasez extrema de alimentos y medicamentos, inflación galopante y un éxodo migratorio masivo.

El régimen respondió a esa crisis con el anuncio, el 12 de junio, de un programa económico con seis ejes, y con la aprobación, el 18 y 19 de junio, de un paquete de 176 medidas en la Asamblea Nacional.

Monreal había calificado esas reformas de «pragmatismo tardío» y «ardid caduco». Advirtió que «las cuentas no cuadran y el gobierno quiere hacer ver que no es un problema de matemáticas, sino de voluntad».

El grupo aclaró que su propuesta no pretende ser una respuesta cerrada ni definitiva: «Aspiramos a que este trabajo contribuya a una discusión más amplia, plural y responsable sobre el futuro económico de Cuba».