«Está como el país»: El 'Pirijod de Manuel', emblemático paso peatonal subterráneo de Holguín hoy abandonado

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Una publicación de la página Holguín Memories en Facebook, titulada «Abandono Total», revivió la historia y el deterioro del Pirijod de Manuel, el paso peatonal subterráneo más emblemático de Holguín, que hoy yace inundado, cubierto de algas verdes y convertido en vertedero a cielo abierto.

Construido a finales de la década de 1970 bajo la Avenida de los Libertadores, el subpaso debe su nombre a la palabra rusa «Переход» (Perekhod), que significa paso peatonal, adaptada fonéticamente por los holguineros como «Pirijod». La historia popular atribuye su impulso a un vecino llamado Manuel, quien promovió la idea para facilitar el cruce de la avenida hacia la zona del estadio, y con el tiempo el lugar quedó bautizado popularmente con su nombre.

Durante años fue una obra funcional y concurrida, con una cafetería en su interior —recordada por muchos como la de «Doña Yuya»— y una pequeña tienda. Quienes estudiaron en el hospital Fajardo o en el Instituto Pedagógico lo usaban a diario para cruzar la avenida.

Sin embargo, el problema de fondo existía desde el principio. «El sistema de drenaje de ese túnel fue deficiente desde que lo inauguraron, yo recuerdo en los 80 cuando iba con mi padre al estadio que siempre tenía agua empozada», escribió un comentarista. Otro apuntó que el agua proviene del manto freático y que «se pudo haber resuelto sellándolo, pero para el gobierno es más fácil que se convierta en foco infeccioso».

Facebook / Holguín Memories

Hoy el interior del subpaso está completamente inutilizable: agua estancada cubierta de algas, botellas, latas y desechos sólidos acumulados. Los vecinos lo describen como criadero de mosquitos, baño público improvisado y foco epidémico, en una ciudad que ya enfrenta brotes de dengue y chikungunya asociados al agua estancada.

La publicación desató una avalancha de reacciones que mezclan nostalgia, indignación y humor negro. «Yo recuerdo cuando era niña pasaba por ahí y había una cafetería que vendían refresco de botella y otras cosas, muy limpio cuando aquello, hace cuarenta y tantos años, una lástima», escribió una usuaria. Otra señaló la contradicción institucional: «Lo fácil que Higiene y Epidemiología llega a la casa de cualquier holguinero y rápido multan si tenemos el patio medio sucio, y ahora yo me pregunto a quién le pondrán la multa a esta asquerosidad, quién será el responsable, porque eso es parte del Estado, no del pueblo».

Varios comentaristas subrayaron que el deterioro no es reciente. «Eso hace 15 años o más que está así», escribió uno. Otro fue más lapidario: «Hemos llegado a un punto de no retorno. Cuba no es de nadie. Y el pueblo ya no puede más. No tiene fuerzas, se hunde en la mugre, el abandono y la indolencia».

El Pirijod de Manuel no es un caso aislado. Holguín, otrora conocida como «la ciudad más limpia de Cuba», acumula infraestructuras en abandono que se multiplican: el Ateneo Deportivo, el Teatro Ismaelillo, esculturas del boulevard peatonal y la estación ferroviaria Holguín-Gibara. La Empresa de Servicios Comunales reconoció en mayo de 2026 déficits de camiones, combustible y personal como causas del colapso urbano.

El letrero en cirílico «ПЕРЕХОД», pintado en rojo y blanco sobre el arco de entrada, permanece conservado. El término ruso y el propio diseño de la obra evocan los perekhod o pasos subterráneos masivos que forman parte del paisaje urbano de Moscú y otras ciudades de la antigua Unión Soviética.

Más allá de la nostalgia que despierta entre generaciones de holguineros, el estado actual del Pirijod de Manuel se ha convertido para muchos en una metáfora del deterioro que atraviesa Cuba. Lo que alguna vez fue una obra útil y singular hoy permanece inundado, abandonado y sin perspectivas de recuperación, reflejando el desgaste acumulado de infraestructuras, servicios públicos y espacios urbanos en buena parte del país.