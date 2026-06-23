Estudiantes impiden al hijo de Maduro celebrar acto dedicado a su padre en la Universidad Central de Venezuela

Estudiantes expulsan de la Universidad Central de Venezuela un acto del hijo de Maduro dedicado a su padre

Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) frustraron la celebración de un foro en el que Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano detenido en Estados Unidos, iba a hablar sobre «la vida y obra» de su padre, según reportó El Nacional.

El acto, organizado por la Cátedra Pío Tamayo y programado para la Biblioteca Central del campus, fue suspendido extraoficialmente tras las protestas que bloquearon los accesos al recinto.

La convocatoria desató asambleas y concentraciones espontáneas en los pasillos de la casa de estudios.

Los manifestantes llegaron con pancartas que rezaban frases como «La UCV es un espacio libre de torturadores», «¿Cuáles son los logros de tu padre? ¿Asfixiar a la universidad?» y «La UCV tiene memoria», mientras coreaban «¡No se ve, no se olvida!».

En los videos difundidos por la cuenta VivaLaUCV en X, se escucha a los estudiantes congregados en los pasillos del campus y se observa cómo la movilización impidió que la comitiva de Maduro Guerra entrara al recinto.

El dirigente estudiantil Octavio González fue la voz más contundente de la jornada: «En la UCV no hay espacio para quienes han destruido nuestra universidad. Que vayan a echar cuento y memoria a otro lado, acá no los queremos».

Uno de los narradores en los videos publicados la UCV resumió el sentir de los manifestantes: «Aquí la universidad habló claro y habló raspado. No los queremos pisando la Universidad Central de Venezuela y no los van a recibir ni en esta ni en ninguna otra casa de estudio, porque los ucevistas sí tenemos memoria».

La activista estudiantil Rosa Cucunuba señaló que el rechazo representaba 27 años de miseria y sufrimiento bajo el chavismo.

Los manifestantes responsabilizaron al Ejecutivo por las precarias condiciones económicas de las universidades públicas, señalando que la presencia del diputado oficialista resultaba incompatible con esa realidad.

La UCV arrastra una crisis presupuestaria crónica: la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) denunció que cerca del 75 % del personal docente quedó excluido del segundo pago del bono de responsabilidad profesional, y el Consejo Universitario reprogramó las elecciones estudiantiles y profesorales para el 10 de julio de 2026.

Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», es diputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira y preside la Comisión de Política Interior del parlamento.

Desde que su padre fue capturado por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero en la «Operación Resolución Absoluta» y trasladado a una prisión federal en Manhattan, Nicolasito se convirtió en el principal portavoz del chavismo.

El propio hijo del dictador enfrenta acusaciones de narcotráfico y conspiración ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señala de coordinar envíos de drogas con disidencias de las FARC usando aviones de la estatal petrolera PDVSA. En febrero, Washington exigió formalmente su entrega.

La jornada del foro frustrado en la universidad no fue un hecho aislado. Este martes, estudiantes de la UCV desmontaron un mural perimetral con la imagen de Hugo Chávez, en lo que denominaron «liberar un espacio para los estudiantes».