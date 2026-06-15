Tras pacto con Irán, crece la pregunta: ¿pondrá Trump ahora la mira en Cuba?

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El anuncio de Donald Trump de haber alcanzado un «gran acuerdo» con Irán reactiva con fuerza una pregunta que lleva meses suspendida sobre el Caribe: ¿es Cuba la siguiente?

El 4 de junio, Trump prometió desde el Despacho Oval ocuparse de Cuba en cuanto cerrara el frente iraní.

«Me gusta hacer una cosa a la vez. Nos ocuparemos de la República Islámica de Irán y, en cuanto eso esté resuelto, de regreso haremos una pequeña parada. Nos ocuparemos de eso», dijo ante la prensa.

Con el acuerdo con Teherán anunciado este domingo —aunque Irán no ha emitido una confirmación oficial del texto final—, esa «pequeña parada» cobra nueva urgencia.

La retórica de Trump sobre Cuba ha seguido una escalada sostenida a lo largo de 2026.

El 5 de marzo le dijo a Marco Rubio en la Casa Blanca: «Tu próximo proyecto será Cuba».

De igual forma, el 27 de marzo, en el FII Priority Summit de Miami Beach, fue más directo: «Construí este gran Ejército. Dije que nunca tendría que usarlo, pero a veces tienes que hacerlo. Y Cuba es la siguiente, por cierto, pero finjan que no dije eso, por favor».

El 13 de abril, en plena escalada con Irán, Trump volvió a situar a Cuba en la secuencia: «Tal vez nos detengamos en Cuba después de terminar con esto».

El patrón es claro: primero Venezuela —con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero—, luego Irán, y Cuba como tercer paso explícitamente anunciado.

La presión sobre La Habana no es solo retórica. El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, declarando al régimen una «amenaza extraordinaria» e imponiendo aranceles a países que le suministren petróleo.

El 1 de mayo firmó la Orden Ejecutiva 14404, que introdujo sanciones secundarias contra terceros que operen con GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana.

El plazo para que empresas extranjeras cortaran vínculos con GAESA venció el 5 de junio, y ese mismo día Washington sancionó al Ministerio de las Fuerzas Armadas, los Comités de Defensa de la Revolución y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Desde enero, la administración ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen.

La situación en la isla es catastrófica. La captura de Maduro cortó entre 26,000 y 70,000 barriles diarios de crudo venezolano, el 80-90% de las importaciones cubanas.

Los apagones superan las 20 horas diarias, el déficit de generación alcanza 2,100 megavatios y el PIB acumula una caída del 23% desde 2019, con una contracción adicional del 7,2% proyectada para este año. Según la ONU, la mortalidad infantil se duplicó a 9,9 por mil nacimientos y los medicamentos esenciales están al 30% de su nivel normal.

El 28 de mayo, Axios reveló que la administración se prepara para un posible colapso del régimen «tan pronto como este verano» y que el Comando Sur realizó ejercicios de simulación para escenarios de disturbios en la isla, aunque funcionarios descartaron una invasión inminente.

Rubio ha fijado las condiciones con precisión quirúrgica: «Su economía necesita cambiar y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?».

Díaz-Canel, por su parte, descartó cualquier transformación política —«mi cargo no es negociable»— aunque confirmó conversaciones con Washington y liberó 51 presos políticos en marzo.

La vicecanciller Josefina Vidal precisó en abril que solo existen «contactos iniciales», no una negociación estructurada. Cuba registraba 1,214 presos políticos en marzo, evidencia de que la represión interna no cede.

Trump lo resumió el 4 de junio con una frase que condensa toda su estrategia: «Vamos a ocuparnos de Cuba. ¿Y saben qué? Ellos nos lo piden. El pueblo nos lo pide».