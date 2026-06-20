Trump deja clara una gran diferencia entre Cuba y Venezuela

El presidente Donald Trump marcó una distinción estratégica entre Cuba y Venezuela al ser preguntado en una entrevista para The Axios Show sobre si podría aplicar a la isla la misma fórmula usada contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La respuesta fue directa: «Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una bonita costa», dijo Trump, según el clip difundido por Clash Report en redes sociales.

La diferencia que señaló el mandatario no es menor. El petróleo ha sido la principal palanca de presión en el caso venezolano, mientras que en Cuba la estrategia pasa por el aislamiento financiero, las sanciones y el corte del suministro energético que históricamente ha llegado desde Caracas.

En la misma entrevista, Trump afirmó haber «derrotado a Venezuela al 100%» y comparó las operaciones contra ese país y contra Irán, señalando que la acción iraní fue «mucho más grande y poderosa desde el punto de vista del armamento».

Al ser preguntado sobre cómo hacer que una eventual operación en Cuba se pareciera más a la de Venezuela que a la de Irán, Trump no descartó ninguna opción.

También subrayó que la isla está «a un salto de distancia» geográficamente y que el secretario de Estado Marco Rubio está «muy involucrado» en los planes de Washington respecto a Cuba.

Las declaraciones se producen en un contexto de máxima presión de la administración Trump sobre Cuba, que desde enero de 2025 ha impuesto más de 240 sanciones contra la isla y la reinsertó en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

El 11 de junio, Rubio anunció sanciones contra CUPET, la petrolera estatal cubana, bloqueando sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.

Días antes, el gobierno de Trump había bloqueado un envío de 250,000 barriles de combustible a Cuba, argumentando que la empresa Vanguard Energy no contaba con licencia estadounidense para la transacción.

La Operación Lanza del Sur, como se conoce la campaña estadounidense contra Venezuela, incluyó un aumento de la presencia militar en el Caribe y acciones contra la flota petrolera venezolana. Trump dejó abierta la puerta a que Cuba enfrente una presión de escala similar, aunque reconoció que la ausencia de petróleo obliga a diseñar una estrategia diferente.