Teresa Padrón se despide de la abuela de El Taiger: «Te llevaré por todo lo que me quede de vida»

Teresa Padrón se despidió de Nidia Reyes Macías, abuela del reguetonero cubano El Taiger, con un mensaje que partió el corazón a quienes han seguido de cerca esta historia de pérdidas y amor incondicional.
Nidia falleció el lunes por la mañana en Cuba, según confirmó la propia familia a través del perfil de Instagram del artista: «Con profundo dolor compartimos la partida física de nuestra querida abuela, Magda Nidia Reyes Macías».
Teresa publicó en sus historias de Instagram un video de las dos juntas —Nidia, muy delgada, sentada frente a ella— y escribió unas palabras que resumen casi dos años de acompañamiento: «Hoy me despido de ti con el corazón roto pero sabiendo que finalmente estás con tu hija y tu nieto y eso me da consuelo. Te extrañaré y te llevaré por todo lo que me quede de vida. ¡Fuiste un ser increíble!»
Esa referencia a la hija y al nieto no es casual. Nidia sobrevivió a una cadena de pérdidas devastadoras: su hija Magda Zaldívar, madre de El Taiger, murió en septiembre de 2020, y el padre del artista falleció días después, en esa misma semana de duelo.
Luego, en octubre de 2024, El Taiger fue baleado en Hialeah y murió a los 37 años en el Jackson Memorial Hospital de Miami. La familia lo resumió con una frase que circuló ampliamente: «Ahora vuelves a reunirte con los tuyos y con tu nieto, al que tanto amaste. Descansa en paz, abuela».
Teresa, exmánager del artista, se convirtió tras su muerte en un vínculo de apoyo para Nidia. La visitaba continuamente en Cuba.
En cada visita, Nidia dejó frases que quedaron grabadas. En octubre de 2025, entre lágrimas, le dijo a Teresa: «Me hace falta mi hija principalmente... me atienden muy bien, pero hay veces...». Y Teresa escribió entonces: «Verla, abrazarla, escucharla me recuerda que la vida es corta y a veces demasiado dura, pero también que el amor verdadero nunca muere».
El último gran gesto público de Teresa hacia Nidia llegó en marzo de 2026, cuando inauguró el LBMA Café en la propia casa de la anciana en La Habana, como homenaje al legado del artista.
Teresa también anunció en Instagram los detalles de la despedida: «Estaremos en la capilla para poner los restos de Nidia hoy martes a las 11 a.m. El que la conoció y quiera acompañarnos está bienvenido. Muchas gracias por todos los mensajes llenos de amor y cariño. Bendiciones a todos».
Preguntas Frecuentes sobre el Legado de El Taiger y su Familia
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era Nidia Reyes Macías y cuál fue su relación con El Taiger?
Nidia Reyes Macías era la abuela del reguetonero cubano El Taiger. Fue un pilar afectivo para la familia tras la cadena de pérdidas devastadoras que sufrió, incluyendo la muerte de su hija Magda Zaldívar, madre de El Taiger, y del propio artista. Fue recordada como una figura cariñosa que dejó un legado de amor y fortaleza.
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¿Cómo influyó Teresa Padrón en la vida de la abuela de El Taiger?
Teresa Padrón, exmánager de El Taiger, se convirtió en un apoyo constante para la abuela tras la muerte del artista. La visitaba regularmente en Cuba, mostrando lealtad y afecto. Además, inauguró el LBMA Café en honor al legado del artista en la casa de la abuela, fortaleciendo su vínculo con la familia.
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¿Qué sucedió con El Taiger y cómo afectó a su familia?
El Taiger fue asesinado en Miami en octubre de 2024. Su muerte fue investigada como homicidio y dejó un vacío profundo en su familia. La abuela, Magda Nidia, que ya había sufrido la pérdida de su hija, enfrentó este dolor con el apoyo de personas cercanas como Teresa Padrón.
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¿Cómo se mantiene vivo el legado de El Taiger?
El legado de El Taiger se mantiene a través de iniciativas como el LBMA Café. Teresa Padrón ha sido una figura clave en preservar su memoria, organizando homenajes y asegurando que su música siga llegando a nuevas generaciones. Además, un nuevo responsable ha sido designado para manejar su música y legado.
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