Antonela Roccuzzo se derrite por Messi tras otra noche histórica: «Qué privilegio verte hacer historia»

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que es la fan número uno de Lionel Messi. Después del doblete del capitán argentino frente a Austria en el Mundial 2026, la rosarina compartió un emotivo mensaje en Instagram que rápidamente se llenó de reacciones: «Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez».

Argentina derrotó 2-0 a Austria este lunes en el AT&T Stadium de Dallas y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J. Los dos goles llevaron la firma de Messi, que volvió a ser decisivo para la Albiceleste en una noche que quedará marcada en la historia del torneo.

Con ese doblete, el astro argentino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competición, superando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

Como ha ocurrido en cada gran cita de la selección en los últimos años, Antonela vivió el partido desde las gradas junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Los cuatro lucieron la ya famosa camiseta negra de Argentina con el número 10, una especie de amuleto familiar que nació durante el Mundial de Qatar 2022 y que han mantenido desde entonces.

Horas después del encuentro, Antonela compartió varias imágenes desde el estadio y acompañó la publicación con una declaración de amor y admiración hacia su esposo: «Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo».

La publicación acumuló millones de "me gusta" en pocas horas y miles de comentarios de seguidores y amigos de la familia, que celebraron una nueva noche histórica para el capitán argentino.

Entre las reacciones destacó la de Daniella Semaan, esposa de Cesc Fàbregas y una de las amigas más cercanas de Antonela. «Qué privilegio es para todos nosotros presenciar la historia una y otra vez. Dios verdaderamente lo ha bendecido. Los quiero, familia», escribió.

No es la primera vez que Antonela expresa públicamente su orgullo durante este Mundial. Días antes, tras el histórico hat-trick de Messi frente a Argelia, también había compartido un mensaje lleno de emoción: «Con vos siempre. Sos increíble».

El torneo ha tenido además una carga emocional especial para la familia. En los días previos al debut argentino, Jorge Messi, padre del futbolista, atravesó un problema de salud que generó preocupación. Afortunadamente, recibió el alta médica y pudo regresar a Rosario, llevando tranquilidad a sus seres queridos.

A sus 39 años, recién cumplidos este miércoles, Messi sigue ampliando una leyenda que parecía imposible de superar. Y mientras Argentina avanza en busca de un nuevo título mundial, Antonela continúa acompañándolo desde la tribuna, orgullosa de seguir siendo testigo privilegiada de una historia que no deja de escribirse.