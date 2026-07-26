Casemiro debuta con el Inter Miami en partido donde uno de sus compañeros abandonó el estadio en ambulancia

El brasileño Casemiro completó sus primeros 90 minutos con el Inter Miami este sábado en Montreal, en una victoria 1-0 ante el CF Montréal que quedó ensombrecida por la dramática salida en ambulancia del delantero mexicano Germán Berterame tras un fuerte choque en el área rival.

Según la crónica de El Nuevo Herald, Berterame impactó en el aire con el defensa boliviano del Montreal Efraín Morales y cayó aparentemente inmóvil sobre el césped. El colombiano Brayan Vera solicitó de inmediato la asistencia médica al ver el estado del jugador, y tras varios minutos de atención en el campo, el delantero fue retirado en camilla y trasladado en una ambulancia que ingresó al terreno de juego.

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, intentó calmar la alarma tras el partido: «En estos momentos se está recuperando, está bien, consciente. Su familia está en conocimiento de todo. Está tranquila. Lo más importante es que él esté bien, y está bien ahora».

«Nos alarmamos en primer momento porque fue muy fuerte el golpe», añadió el técnico, quien confirmó que Berterame se encontraba en una clínica de Montreal realizándose estudios.

El parte médico del club informó posteriormente que el jugador presentó lesiones en el hombro izquierdo y en la nariz, pasó la noche en observación en el Hospital General de Montreal y recibió el alta hospitalaria.

El único gol del encuentro llegó precisamente a raíz de la falta que provocó la lesión de Berterame. El uruguayo Luis Suárez convirtió el penal al estilo Panenka en el minuto 81, extendiendo su racha a seis anotaciones en los últimos tres partidos y llegando a nueve goles en la temporada de la MLS.

Casemiro, de 34 años, llegó al Inter Miami como agente libre tras no renovar su contrato con el Manchester United. Su fichaje por el Inter Miami estuvo rodeado de polémica, ya que la MLS abrió una investigación por posible tampering al poseer el LA Galaxy los discovery rights del brasileño, aunque ambos clubes alcanzaron un acuerdo antes de cerrarse la operación.

En su estreno, el mediocampista manejó los tiempos en la mitad de la cancha durante todo el encuentro y generó una de las primeras ocasiones de peligro para su equipo.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul volvieron a estar ausentes, sumando su segunda baja consecutiva tras su participación en la Copa del Mundo.

Con el triunfo, Las Garzas encadenan seis victorias consecutivas en la MLS y se mantienen segundas en la Conferencia Este con 37 puntos, a solo dos del líder Nashville SC, que cayó 1-0 ante Orlando City en la misma jornada.

El próximo compromiso del equipo será ante Columbus Crew en la fecha 19, antes de embarcarse en la lucha por su segundo título de la Leagues Cup en agosto.