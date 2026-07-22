El Inter Miami vuelve a romper el mercado con el fichaje de Casemiro

El Inter Miami CF anunció este miércoles la contratación del mediocampista brasileño Casemiro como agente libre, en lo que representa el golpe de mercado más sonado del club de Miami desde la llegada de Lionel Messi en 2023.

Según el comunicado oficial del club, el exjugador del Real Madrid y el Manchester United firmó contrato hasta el final de la temporada 2027 de la MLS Sprint Season, con opción de extensión hasta junio de 2029. Vestirá el dorsal número 5 y su incorporación queda pendiente de la recepción de su visa de trabajo P-1.

La operación no estuvo exenta de complicaciones. La Major League Soccer (MLS) abrió una investigación por posible tampering contra Inter Miami en relación con el fichaje, según informó AP News. La liga señaló que recopila información y no hará más declaraciones hasta completar la revisión.

El principal obstáculo reglamentario había sido que la LA Galaxy poseía los derechos de descubrimiento sobre Casemiro en la MLS, lo que obligó a Inter Miami a llegar a un acuerdo económico con el club californiano antes de formalizar el fichaje. Los términos de ese acuerdo no serán divulgados hasta que concluya la investigación.

Casemiro, de 34 años, llega a Miami tras tres temporadas en el Manchester United, donde disputó 160 partidos, anotó 26 goles y repartió 14 asistencias, conquistando una FA Cup y una Copa de la Liga inglesa. Antes, en sus ocho años con el Real Madrid, acumuló 336 apariciones y ganó 18 títulos, entre ellos cinco UEFA Champions League.

En el plano internacional, el brasileño suma 91 internacionalidades con la selección de Brasil y la Copa América 2019. En el reciente Mundial 2026, fue titular en los cinco partidos de la Seleção, marcó el gol del empate ante Japón en los dieciseisavos de final y dio una asistencia en la siguiente ronda.

El managing owner Jorge Mas no escatimó en elogios: «La llegada de Casemiro refleja la visión y la ambición que definen al Inter Miami. Nunca nos conformamos. Siempre buscamos crecer, mejorar y elevar nuestros estándares cada temporada».

El copropietario David Beckham también celebró la incorporación: «Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, tras una carrera increíble en el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su próximo hogar».

El propio Casemiro explicó sus motivaciones: «Lo que más me motiva, y creo que esto es así para todo jugador, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí».

Con esta incorporación, el equipo dirigido suma otro campeón de la Champions League a un vestuario que ya cuenta con Messi, Busquets, Jordi Alba. El club, campeón de la MLS Cup 2025 tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en diciembre pasado, consolida así su apuesta por construir una plantilla capaz de competir a los más altos niveles del fútbol mundial.

Lionel Messi, cuya renovación hasta 2028 fue confirmada el año pasado, tendrá ahora como compañero de mediocampo al hombre que durante casi una década fue el escudo defensivo del Real Madrid.